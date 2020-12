Per parą Lietuvoje patvirtinta 2360 COVID-19 atvejų, 36 mirė vienas miręs buvo per 40 metų, penkiems buvo per 50

DELFI, BNS www.DELFI.lt

Santaros klinikų Infekcinių ligų centro Priėmimo ir skubios pagalbos skyrius Foto: Vidmantas Balkūnas

Per praėjusią parą patvirtintų naujų koronaviruso atvejų skaičius siekė 2360, mirė 36 žmonės.

Iš viso nuo pandemijos pradžios Lietuvoje diagnozuota 140579 ligos atvejų. Bendras irčių skaičius pasiekė 1458, o nuo ligos pasveiko 71028. Vakar laboratorijose ištirta 12045 koronaviruso ėminių. Tarp 36 mirusiųjų vienas asmuo buvo 40-49 metų kategorijoje, dar 5 priklausė 50-59 metų kategorijai. Statistikos departamentas taip pat atkreipia dėmesį, jog dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro techninių nesklandumų atsirado neatitikimų tarp ketvirtadienio ir trečiadienio skelbtų statistinių duomenų. Pasak Statistikos departamento, vidutinis praėjusios savaitės dienos atvejų skaičius yra 2372. Nuo COVID-19 mirė 40-99 metų žmonės Nuo COVID-19 per parą mirė 36 žmonės, kuriems buvo tarp 40 ir 99-erių, ketvirtadienį pranešė Statistikos departamentas. Tarp mirusiųjų – 16 moterų ir 20 vyrų. Vienas miręs asmuo buvo per 40 metų, penkiems buvo per 50, aštuoniems – daugiau kaip 60, po devynis mirusiuosius priklausė amžiaus grupėms per 70 ir per 80, keturiems buvo daugiau kaip 90 metų. Daugiausia, 11 žmonių, mirė Šiaulių apskrityje, Vilniaus apskrityje registruotos devynios mirtys, Marijampolės apskrityje – penkios, Panevėžio – keturios. Po du žmones mirė Klaipėdos ir Utenos apskrityse, Telšių, Kauno ir Tauragės apskrityse – po vieną. COVID-19 iš viso užsikrėtė 140 tūkst. 579 žmonių, mirė 1458 užsikrėtusieji, dar 749 sirgusieji mirė dėl kitų priežasčių. Nuo COVID-19 pasveiko 71 028 sirgusieji, 67 344 – tebeserga. Ligoninėse gydoma per 2,4 tūkst. COVID-19 pacientų, 216 – reanimacijoje Ligoninėse šiuo metu gydomi 2429 COVID-19 pacientai, 216 iš jų – reanimacijoje, ketvirtadienį pranešė Statistikos departamentas. Deguonies reikia 1499 sergantiesiems COVID-19, dirbtinė plaučių ventiliacija taikoma 145 pacientams. Iš daugiau kaip 16,6 tūkst. Lietuvos ligoninių lovų šiuo metu užimta per 8 tūkst., iš 683 reanimacijos lovų – 419. Iš 635 lovų, kur gali būti taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija, užimtos 251, taip pat užimtos 2350 iš 6386 lovų su deguonies tiekimu. COVID-19 iš viso užsikrėtė 140 tūkst. 579 žmonių, mirė 1458 užsikrėtusieji, dar 749 sirgusieji mirė dėl kitų priežasčių. Nuo COVID-19 pasveiko 71 028 sirgusieji, 67 344 – tebeserga.

Įvertink šį straipsnį Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.







( 58 žmonės įvertino) 3.5345