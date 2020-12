Požėla: naujametinį savaitgalį didesnį dėmesį policija skirs viešųjų vietų priežiūrai

Generalinis policijos komisaras Renatas Požėla teigia, kad ilgojo naujametinio savaitgalio metu bus didesnis dėmesys skiriamas karantino pažeidimams viešose vietose. R. Požėla akcentuoja, kad tokių priemonių bus imamasi reaguojant į tai, kad praėjusio šventinio savaitgalio metu parkai, paplūdimiai bei kitos viešos vietos tapo pagrindiniais žmonių traukos centrais.

„Į ką tikrai pakartotinai atkreipsime dėmesį per naujametinį laikotarpį, tai į žmonių būriavimąsi viešose vietose, kurios pritaikytos poilsiui, rekreacijai: parkai, paplūdimiai“, – spaudos konferencijoje pirmadienį teigė R. Požėla.

„Paprastai į viešas erdves vienu metu suplūsta pakankamai nemažai žmonių. Ir tikrai matome, kad asmenys ir be kaukių būna, ir netaisyklingai jas dėvi, būriuojasi. Tai tikrai buvo ilgojo savaitgalio problema“, – sakė policijos generalinis komisaras, pridurdamas, kad žmonių traukos centrais šventinio savaitgalio metu tapo ir užšalę vandens telkiniai.

Visgi R. Požėla pabrėžė, kad uždaryti parkus ir kitas viešąsias vietas nesiūloma, nes, pasak jo, būtų sudėtinga ir nelogiška šioje situacijoje priimti radikalius sprendimus.

„Aš kalbu daugiau apie mūsų darbo organizavimą ir tikrai turėjau ilgojo savaitgalio metu tam tikrus kontaktus su mūsų kolegomis Vilniuje, Klaipėdoje ir papildomai prašiau atkreipti dėmesį būtent į tas viešas erdves. Tai ir ateinantį šeštadienį, sekmadienį reikėtų daugiau planuoti mūsų pajėgumų, kurie tiesiog fiziškai atvažiuotų, būtų tose viešose erdvėse ir tiek per garsiakalbiu, tiek savo buvimu užkardytų galimus karantino pažeidimus“, – sakė R. Požėla.

Judėjimo tarp savivaldybių draudimai veikia

R. Požėla spaudos konferencijoje taip pat informavo, kad nuo gruodžio 15 iki 25 dienos transporto srautai sumažėję 80 proc.

„Tai tikrai rodo, kad tie draudimai pasiekė savo tikslus sumažinti gyventojų mobilumą“, – džiaugėsi generalinis policijos komisaras.

Visgi policijos vadovas pripažino, kad pareigūnų raginimai sąmoningai laikytis karantino ribojimų pasiekė ne visus gyventojus.

„Kaip matome iš skaičių, bemaž 1000 administracinių teisimų pradėta per visą laikotarpį sugriežtinto karantino ir per 500 teisimų pradėta būtent per ilgąjį savaitgalį. Ir liūto dalį čia sudaro teisenos dėl būriavimosi viešose vietose arba dėl buvimo privačiose erdvėse daugiau nei vienam namų ūkiui arba vienai šeimai“, – atkreipė dėmesį jis.

Anot Policijos departamento, bendrai per visą laikotarpį nuo gruodžio 16 d. į kitos savivaldybės teritoriją pareigūnai neįleido daugiau kaip 31 tūkstančio transporto priemonių, šventinių dienų metu šis skaičius perkopė 16 tūkstančių transporto priemonių.