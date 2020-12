Policijos vadovas: kilo problemų dėl būriavimosi viešose vietose, teks jas spręsti rekomenduojama Naujuosius sutikti be eglučių ir fejerverkų

Per ilgąjį Kalėdų savaitgalį prie savivaldybių ribų apsukti buvo per 16 tūkst. automobilių. Kad žmonės neužsidarė namuose rodo ir karantino taisyklių pažeidimai, jų policija per savaitgalį fiksavo per 500. Vyriausybės ekstremaliųjų situacijų komisijos (VESK) posėdyje buvo įvardinta bene esminė ilgojo švenčių savaitgalio problema – neleidžiami žmonių susibūrimai viešose vietose.

Akcentas esminei problemai Policijos generalinis komisaras Renatas Požėla teigė, kad į esminę šventinio savaitgalio problemą – susibūrimus viešose erdvėse, griežčiau bus reaguojama ir Naujųjų metų savaitgalį. Susiję straipsniai Šventinį savaitgalį lietuviai namuose neužsidarė – užfiksuota per 500 karantino sąlygų pažeidimų Koronavirusui sparčiai plintant, Lietuvos pajūryje – masė žmonių, dalis jų nedėvi kaukių „Skaičiai patys už save kalba, kiek buvo mums intensyvus šis savaitgalis ir visas laikotarpis, kai yra įvesti sugriežtinti karantino reikalavimai. (...) Kas neramino ir į ką tikrai atkreipsime dėmesį Naujųjų metų savaitgalį, tai žmonių susibūrimai viešose vietos, kurios pritaikytos poilsiui: parkai, paplūdimiai. (...) Vienu metu ten suplūsta pakankamai nemažai žmonių. Tikrai matome, kad asmenys ir be kaukių būna, netaisyklingai jas dėvi, būriuojasi. Tai čia buvo ilgojo savaitgalio problema, viena iš jų“, – sakė R. Požėla. Jis siūlė apriboti savivaldybėms galimybę eiti prie kalėdinių eglučių, atsisakyti šventinių fejerverkų. „Mūsų supratimu ir tvirtu įsitikinimu, centralizuotų fejerverkų šaudymo neturėtų būti. Kitas iš pasiūlymų, kuris atgrasytų žmones rinktis prie eglučių, centrinių aikščių – tai gal ir eglučių užgesinimas. Arba tokių vietų užtvėrimas fiziškai, eismo apribojimas įvertinus situaciją – riboti transporto priemonių judėjimą link centrinių vietų. Čia laukia darbas su konkrečiomis savivaldybėmis“, – idėjas vardijo R. Požėla. R. Požėla teigė, jog tikrai nesiūlo uždaryti parkų. „Aš kalbu daugiau apie mūsų darbo organizavimą, turėjau ilgojo savaitgalio metu tam tikrus kontaktus su mūsų kolegomis, prašiau atkreipti dėmesį į tas viešas erdves. Kad ir ateinantis šeštadienis, sekmadienis, kad galėtume daugiau pajėgumų planuoti, kurie fiziškai atvažiuotų ir būtų viešose erdvėse, užkardytų galimus karantino pažeidimus“, – sakė policijos generalinis komisaras. Kaip po posėdžio spaudos atstovams sakė vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė, šią problemą bus bandoma spręsti kartu su savivaldybėmis. „Žmonės aktyviai renkasi tam tikrose viešose vietose, būriuojasi dideliais kiekiais, todėl buvo nuspręsta kreiptis į savivaldybes, kad jie imtųsi, gal bendradarbiaujant su policija, kad būtų užkirstas galimas būriavimasis viešose vietose“, – sakė A. Bilotaitė. Kontrolės postai Kaune Foto: DELFI / Nerijus Povilaitis Pokyčiai pamačius realią situaciją Kaip po posėdžio spaudos atstovams sakė vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė teigė, kad kol kas sunku vertinti epidemiologinę situaciją ir siūlyti galimus karantino taisyklių pokyčius. „Išklausę SAM informaciją supratome, kad šiuo metu galbūt vertinti priemonių poveikį yra anksti. Kadangi dar yra sudėtinga prognozuoti, nes informacija nėra tiksli. Tikslesnės prognozės bus galimos sausio pradžioje, kai bus aiškiau dėl pačių susirgimų skaičiaus, tendencijų“, – sakė ministrė. Anot ministrės, dabar galiojanti tvarka galios iki tol, kol bus aišku, kaip dabartiniai ribojimai pakeitė epidemiologinę situaciją. „Įvertinus tai ir informaciją apie žmonių mobilumą, buvo pateikta, kad jis yra ženkliai sumažėjęs, tai džiugina, priemonės veikia, žmonės lieka namuose. (…) Priėmėme sprendimą palikti dabar esančią tvarką – dėl tolesnių veiksmų spręsti jau po švenčių, sausio pradžioje“, – sakė A. Bilotaitė. Politikė kalbėjo, jog kol kas net nėra aišku, kuria linkme judama. „O kalbant apie ateitį, kaip bus toliau mes turėsime galimybę kitame VESK posėdyje įsivertinti situaciją, tada bus aiškesni skaičiai ir aiškesnės tendencijos. Iš jų mes galėsime daryti kažkokias aiškesnes išvadas, kuriuo keliu mums reikėtų eiti – atlaisvinimų ar griežtinimų. Šiuo metu iš esamų skaičių tikrai negalime to pasakyti“, – po VESK posėdžio sakė A. Bilotaitė. Agnė Bilotaitė Foto: DELFI / Domantas Pipas Nauji atvejai Per praėjusią parą Lietuvoje patvirtinti 1773 nauji koronaviruso atvejai, nuo COVID–19 mirė dar 15 žmonių, pirmadienį pranešė Statistikos departamentas. Taip pat praėjusią parą pasveiko 305 sirgusieji. Nuo pandemijos pradžios COVID–19 šalyje užsikrėtė 132 tūkst. 369 asmenys, 68 tūkst. 370 – tebeserga, 62 tūkst. 98 – pasveiko. Nuo koronaviruso Lietuvoje iš viso mirė 1269 žmonės, dėl kitų priežasčių mirė 632 užsikrėtusieji. Praėjusią parą ištirti 5293 ėminiai dėl įtariamo koronaviruso, bendras nuo pandemijos pradžios ištirtų ėminių skaičius siekia 1 mln. 587 tūkst. 999.

