Kaune įstrigusiai moteriai Kūčių rytą pavyko pasiekti namus Londone

Iki gruodžio 31 d. tarp Lietuvos ir Jungtinės Karalystės (JK) turėjo įvykti 101 skrydis. Tiesioginius skrydžius į JK ir atgal vykdančių bendrovių duomenimis, atvykti į Lietuvą planavo daugiau kaip 7000 keleivių, o į JK iki metų pabaigos planavo išskristi 3000 žmonių. Dėl koronaviruso mutacijos nusprendus į Lietuvos teritoriją nebeįsileisti keleivių iš JK, taip pat nutrūko ir skrydžiai į kitą pusę, dėl ko nepatogumų vis dar turi nemažai iš Anglijos į Lietuvą atvykusių žmonių.

Savaitės pradžioje portale rašėme apie JK pilietybę turinčius du asmenis – moterį, kuri trumpam į Kauną atvyko aplankyti sunkiai sergančio tėčio bei vyrą, kuris Kaune viešėjo darbo reikalais. Abu asmenys pirmadienio rytą į Londoną nebeišskrido, nors draudimų skristi į JK ir nebuvo.

Iki šiol visi suplanuoti išvykstamieji skrydžiai yra anuliuoti, o Lietuvos oro uostų atstovas spaudai Tadas Vasiliauskas savaitės pradžioje tvirtino, kad visi skrydžiai iš Lietuvos oro uostų į Jungtinę Karalystę atšaukti, nes „nėra lėktuvų“. Neva, pirmadienį 4 val. ryto sustabdytas keleivių srautas iš JK nulėmė ir tai, kad turėję atskristi lėktuvai iš Anglijos nebepasiekė mūsų valstybės.

Tačiau portalo pakalbinti aviacijos ekspertai teigia, kad įvardinta priežastis, jog skrydžiai nevyksta dėl lėktuvų trūkumo yra teisinga tik iš dalies. „Skrydžiai iš Lietuvos į JK teoriškai neuždrausti, bet čia jau aviakompanijų teisė nuspręsti, ar skristi, nes ekonomiškai yra nenaudinga skristi tik į vieną pusę“, – portalui „Kas vyksta Kaune“ sako aviacijos ekspertas Simonas Bartkus.

Jam pritaria kaunietis Rytis Šūmakaris, buvęs kelionių organizatoriaus „Novaturas“ vienas iš vadovų ir akcininkų, kurio viena iš atsakomybių sričių buvo užsakomųjų tarptautinių skrydžių planavimas. „Ne apie lėktuvų trūkumą čia kalba, o apie ekonominį naudingumą. Skrydis rentabilus gali būti tik tokiu atveju, jei keleiviai skrenda į abi puses. Todėl skrydžiai planuojami taip, kad aptarnautų kuo didesnius keleivių srautus.“, – sako jis.

Pasak pašnekovų, ypač taupo žemų kaštų bendrovės, kurioms yra tiesiog paprasčiau atšaukti ekonomiškai nenaudingus skrydžius.

Gruodžio 20 d. S. Bartkus savo socialiniame tinkle fiksavo, kad sekmadienio vakarą į Lietuvą turėjo atskristi du lėktuvai – su „LOT“ avialinijomis iš London City ir „Ryanair“ iš Stansted oro uosto bei vienas pirmadienį 2 val. nakties su „Wizzair“ iš Lutono.

Galima spėti, kad minėtieji lėktuvai greičiausiai pasiekė Lietuvos oro uostus, tačiau išskrido kitomis kryptimis. Gruodžio 21 d., pirmadienį, kai buvo uždrausta keliauti žmonėms oro transportu iš JK, nebeįvyko nei vienas iš tą dieną 5 suplanuotų skrydžių į Angliją.

Anksčiau su portalo „Kas vyksta Kaune“ žurnalistais susisiekusi Kristė minėjo, kad turėjo įsigijusi bent tris bilietus iš Lietuvos į JK – gruodžio 23, 24 ir 26 dienomis, tačiau visi skrydžiai buvo anuliuoti. „Antradienį buvo viltis, kad skris lėktuvas į Bristolį, bet likus pusdieniui iki skrydžio, buvau informuota, kad lėktuvas visgi neskris“, – pasakoja ji. Tiesa, keisčiausia buvo gauti ir dar vieną žinutę, teigiančią, kad jos lėktuvas išskrido. „Girdėjau, kad bendrovės gudrauja tokiu būdu, kad žmonės nebandytų atgauti pinigų“, – sako ji.

Aviacijos ekspertas R. Šumakeris nemano, kad JK Vyriausybė imsis organizuoti, kaip susigrąžinti Lietuvoje įstrigusius savo piliečius, nes draudimų terminas pernelyg trumpas. S. Bartkus taip pat sako negirdėjęs, kad būtų organizuojami repatriacijos skrydžiai iš Lietuvos. „Kitas dalykas, ar tikrai repatriacija reikalinga, nes turbūt JK piliečiams būti Lietuvoje, Prancūzijoje ar bet kokioje kitoje valstybėje pavojaus nėra“, – sako jis.

Be to, S. Bartkus nurodė, kad galimybė grįžti į JK visgi egzistuoja. „Galima skristi su persėdimu, kas, aišku, nepatogu ir daugeliu atveju brangu, bet negalima sakyti, kad neįmanoma“, – pastebi jis. S. Bartkaus žiniomis, iš Frankfurto į vieną pusę skraido „Lufthansa“. Taip pat, jei nesibaiminama kitos rizikos, galima skristi per Baltarusiją ar Ukrainą, kurios nėra uždraudusios skrydžių iš JK.

Straipsnio herojei Kristei pasiekti namus pavyko trečiu būdu, kurio nepaminėjo pašnekovai – per Airiją. Vėlyvą trečiadienio vakarą moteris išskrido į Dubliną, o iš ten – į Londoną.

Prie šv. Kūčių stalo šįvakar su savo vaikais ir vyru sėsianti moteris, baigdama pokalbį paprašė perduoti padėką vienai Kauno oro uosto darbuotojai, kuri buvo labai maloni ir rūpestinga – skambino ir konsultavo Kristę dėl galimybių kuo greičiau grįžti į namus. Taip pat moteris pasidžiaugė ir dviejų nepažįstamų vyrų rūpesčių, kurie per minėtą darbuotoją pasidalino informacija apie tai, kad galima skristi į Londoną per Kijevą, ką jie ir padarė.

„Gera žinoti, kad aplink yra daugybė geranoriškų ir empatiškų žmonių, kurie padės nelaimės akimirką“, – užbaigia ji bei palinki visiems sveikatos bei bendrystės.

