Seimo pirmininkė opozicijos kaltinimus Kasčiūnui vadina manipuliacija

Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen manipulacija vadina opozicijos kaltinimus konservatoriui Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkui Laurynui Kasčiūnui, esą jis pažeidęs saviizoliacijos taisykles.

„Tiesą pasakius, tuo metu ėjęs sveikatos apsaugos ministro pareigas A. Veryga valdybos posėdyje pasiūlė, kad mes galėtume įrengti kelias būdeles Seimo nariams, kuriems galėtų būti taikoma saviizoliacija, manau, kad viskas padaryta teisingai ir priekaištai iš opozicijos – daugiau manipuliacija“, – situaciją antradienį žurnalistams komentavo V. Čmilytė-Nielsen.

Ji tai pat teigė, jog tai, kad Seimo nariai elgiasi sąmoningai, rodo ir nedidelis užsikrėtusių COVID-19 Seimo narių skaičius.

„Mes Seimo salėje ėmėmės įvairiausių saugumo priemonių ir kaip ne kartą esu sakiusi, greitai ir nuotoliniu būdu galėsime balsuoti. Manau, visi Seimo nariai yra sąmoningi, patys vertina riziką, ir, kaip matome iš tikrai nedidelio skaičiaus sergančių Seimo narių, matyt, tą daro sąmoningai ir tinkamai“, – teigė Seimo pirmininkė.

Ji patvirtino įleisianti policiją į parlamento rūmus, jei atvyks ekipažas. Pareigūnus iškvietė „valstietis“ Dainius Gaižauskas, opozicijai apkaltinus L. Kasčiūną pažeidus saviizoliacijos reikalavimus po kontakto su koronavirusu sergančiu žmogumi.

Vilniaus apskrities policijos atstovė Julija Samorokovskaja BNS patvirtino, kad 13.51 val. buvo gautas pranešimas, jog vienas Seimo narys pažeidžia saviizoliacijos tvarką.

Jos teigimu, sulaukus pranešimo pareigūnai susisiekė su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) specialistais, kurie patikino, jog L. Kasčiūnas nėra įtrauktas į saviizoliuotis turinčių asmenų sąrašus, tad pranešimas nėra pagrįstas.

Antradienį Seime balsuojant dėl kitų metų biudžeto priėmimo L. Kasčiūnas dirbo iš vertėjų kabinos plenarinių posėdžių salėje. Jis tvirtino tokiu būdu norintis apsaugoti kolegas, nes galėjo turėti kontaktą su COVID-19 užsikrėtusiu asmeniu.

Seimo narys L. Kasčiūnas BNS sakė iš NVSC negavęs nurodymo izoliuotis dėl kontakto su COVID-19 užsikrėtusiu Seimo darbuotoju, tačiau savo iniciatyva Seime stengiasi atsitraukti nuo kolegų.

Parlamentaras taip pat teigė atlikęs koronaviruso testą ir antradienio rytą gavęs atsakymą, kad rezultatas yra neigiamas.

„Aš nesu gavęs nurodymų, bet aš saugau Seimo narius nuo savęs, nors vakar vakare dariausi testą ir šįryt gavau neigiamą atsakymą, nepaisant viso to, aš esu apmąstęs, kad galbūt trečiadienį per posėdį buvau per atstumą, kai yra klausimas, ar buvo kontaktas, ar ne, ir apmąstęs situaciją esu savanoriškoj izoliacijoj“, – BNS sakė L. Kasčiūnas.

Jis pasakojo pėsčiomis iš Lazdynų atėjęs į darbą, į Seimą įėjęs per šoninį įėjimą, ir suderinus su kanceliarija buvo sudarytos sąlygos balsuoti atskirai.