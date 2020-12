Gaižauskas į Seimą Kasčiūnui iškvietė policiją: patikrinus paaiškėjo, kad jam nereikėjo saviizoliuotis papildyta Čmilytės komentaru

Seimo opozicijos atstovai apkaltino Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininką konservatorių Lauryną Kasčiūną pažeidus saviizoliacijos reikalavimus po kontakto su koronavirusu sergančiu žmogumi ir į Seimą iškvietė policiją.

„Iškviečiau policiją dėl galimai daromo pažeidimo. Kokį mes rodome pavyzdį visiems, kai Seime leidžiame pažeidinėti saviizoliaciją“, – antradienį Seime žurnalistams sakė „valstietis“ parlamentaras Dainius Gaižauskas.

Antradienį Seime balsuojant dėl kitų metų biudžeto priėmimo L. Kasčiūnas dirbo iš vertėjų kabinos plenarinių posėdžių salėje. Jis tvirtino tokiu būdu norintis apsaugoti kolegas, nes galėjo turėti kontaktą su COVID-19 užsikrėtusiu asmeniu.

Sąlygos tik valdantiesiems?

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) frakcijos narys Dainius Gaižauskas Delfi teigė, kad į policiją kreipėsi, kad situacija būtų įvertinta.

„Be jokios abejonės. Matydamas, kad yra pažeidimas turiu informuoti policiją, kad ji patikrintų šį faktą, užregistruotų. Nes šiuo metu, kai yra padidintas pavojus, visų Lietuvos gyventojų prašoma susitelkimo – neiti iš namų, stabdomas verslas ir judėjimas. Kažkodėl Seimo nariams, ypač iš daugumos, nes kai kurie socialdemokratai, valstiečiai saviizoliacijoje namie sėdi. O čia sudaromos sąlygos vien dėl to, kad biudžetas yra priimamas galima taip daryti?“ – stebėjosi politikas.

D. Gaižauskas teigė, jog jei tokį L. Kasčiūno elgesį patvirtino ir leido Seimo pirmininkas, ar jie neviršijo įgaliojimų.

„Čia gali būti ir Konstitucijos pažeidimas. Esmė ta, kad turi būti pradėtas aiškintis šis įvykis“, – Delfi kalbėjo D. Gaižauskas.

Laurynas Kasčiūnas Foto: Seimo kanceliarijos nuotr. (aut. Olga Posaškova, Džoja Gunda Barysaitė)

Politikas priminė, kad Seimo posėdžių salėje jam iškėlus klausimą dėl L. Kasčiūno buvimo Seime, kiti jo kolegos tikino, jog jis yra savanoriškoje saviizoliacijoje.

„Tai čia nieko nekeičia. Juolab, kad turėjo artimą kontaktą ir jam pranešė apie tai, nebūtinai reikia iš NVSC laukti oficialaus pranešimo“, – aiškino jis.

D. Gaižauskas ir Seimo posėdžių salėje antradienį kėlė klausimą, ar L. Kasčiūnas nepažeidžia saviizoliacijos sąlygų.

„Ar aš gerai supratau, kad Laurynas Kasčiūnas yra saviizoliacijoje. Ir jei jis yra saviizoliacijoje, kaip jis gali balsuoti? Jeigu šiuo metu jis yra salėje ir pažeidžia saviizoliacijos tvarką, Seimo pirmininkės prašau skubiai imtis veiksmų, kad šitas pažeidimas būtų pataisytas. Jeigu pažeidimas daromas tyčia prašau kreiptis į policiją, kad surašytų protokolą“, – Seimo posėdžių salėje sakė valstietis D. Gaižauskas.

Kasčiūnas: tai buvo ne kontaktas, tai buvo situacija

Konservatorius L. Kasčiūnas teigė, kad savanoriškoje saviizoliacijoje jis yra dėl to, kad prieš 6 dienas, praėjusį trečiadienį buvo pakliuvęs į situaciją, kuri kėlė riziką.

Seimo narys Delfi aiškino, kad sužinojęs, kad koronvirusas patvirtintas Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) patarėjas nusprendė pasaugoti kolegas.

Jis teigia, kad kontaktas su užsikrėtusiu buvo didesniu nei 2 metrų atstumu, trumpiau nei 15 minučių.

„Neturėjau kriterijų, kurios įvardija NVSC. Neturėjau nei artimo kontakto, mažesniu nei 2 metrų atstumu, ilgiau nei 15 minučių, neturėjau fizinio kontakto irgi. Bet buvau tokioje situacijoje, po kurios nusprendžiau, kad tai yra pakankamai rizikinga situacija. Ir verta apsaugoti kitus ir aplinkinius“, – kalbėjo parlamentaras.

„Nebuvo tiesioginio kontakto, žmogus buvo savo kabinete, ten yra tas pats korpusas, galbūt susiejantys koridoriai“, – tikino jis.

L. Kasčiūnas teigė, kad savaitgalį gavo informacijos iš Seimo kanceliarijos, kad kitus pasaugoti norintys parlamentarai balsuoti gali uždaroje vertėjų kabinoje, patys savo sprendimu.

„Tai aš ir vadinu savarankiška saviizoliacija – saugau D. Gaižauską, Remigijų Žemaitaitį ir kitus. O jie mane puola“, – kalbėjo politikas.

„Manau, kad jie žmonės protingi, pasižiūrės (policija, aut. p.) NVSC duomenų bazę ir pamatys, kad man saviizoliacija nėra būtina. Ir tada turbūt reikės paskambinti ir pasakyti, kad D. Gaižauskas melagingai iškvietė policiją“, – Delfi antradienį sakė L. Kasčiūnas.

Saviizoliacijos nereikėjo

Vilniaus apskrities policija BNS patvirtino sulaukusi pranešimo, kad vienas parlamentaras pažeidžia saviizoliacijos tvarką.

Vilniaus apskrities policijos atstovė Julija Samorokovskaja BNS patvirtino, kad 13.51 val. buvo gautas pranešimas, jog vienas Seimo narys pažeidžia saviizoliacijos tvarką.

Jos teigimu, sulaukus pranešimo pareigūnai susisiekė su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) specialistais, kurie informavo, jog L. Kasčiūnas nėra įtrauktas į saviizoliuotis turinčių asmenų sąrašus, tad pranešimas nėra pagrįstas.

Seimo pirmininkė opozicijos kaltinimus L. Kasčiūnui vadina manipuliacija

Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen manipulacija vadina opozicijos kaltinimus konservatoriui Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkui Laurynui Kasčiūnui, esą jis pažeidęs saviizoliacijos taisykles.

„Tiesą pasakius, tuo metu ėjęs sveikatos apsaugos ministro pareigas A. Veryga valdybos posėdyje pasiūlė, kad mes galėtume įrengti kelias būdeles Seimo nariams, kuriems galėtų būti taikoma saviizoliacija, manau, kad viskas padaryta teisingai ir priekaištai iš opozicijos – daugiau manipuliacija“, – situaciją antradienį žurnalistams komentavo V. Čmilytė-Nielsen.

Ji tai pat teigė, jog tai, kad Seimo nariai elgiasi sąmoningai, rodo ir nedidelis užsikrėtusių COVID-19 Seimo narių skaičius.

„Mes Seimo salėje ėmėmės įvairiausių saugumo priemonių ir kaip ne kartą esu sakiusi, greitai ir nuotoliniu būdu galėsime balsuoti. Manau, visi Seimo nariai yra sąmoningi, patys vertina riziką, ir, kaip matome iš tikrai nedidelio skaičiaus sergančių Seimo narių, matyt, tą daro sąmoningai ir tinkamai“, – teigė Seimo pirmininkė.

Ji patvirtino įleisianti policiją į parlamento rūmus, jei atvyks ekipažas. Pareigūnus iškvietė „valstietis“ Dainius Gaižauskas, opozicijai apkaltinus L. Kasčiūną pažeidus saviizoliacijos reikalavimus po kontakto su koronavirusu sergančiu žmogumi.

Seimo narys L. Kasčiūnas BNS sakė iš Nacionalinės visuomenės sveikatos centro negavęs nurodymo izoliuotis dėl kontakto su COVID-19 užsikrėtusiu Seimo darbuotoju, tačiau savo iniciatyva Seime stengiasi atsitraukti nuo kolegų.

Parlamentaras taip pat teigė atlikęs koronaviruso testą ir antradienio rytą gavęs atsakymą, kad rezultatas yra neigiamas.

„Aš nesu gavęs nurodymų, bet aš saugau Seimo narius nuo savęs, nors vakar vakare dariausi testą ir šįryt gavau neigiamą atsakymą, nepaisant viso to, aš esu apmąstęs, kad galbūt trečiadienį per posėdį buvau per atstumą, kai yra klausimas, ar buvo kontaktas, ar ne, ir apmąstęs situaciją esu savanoriškoj izoliacijoj“, – BNS sakė L. Kasčiūnas.

Jis pasakojo pėsčiomis iš Lazdynų atėjęs į darbą, į Seimą įėjęs per šoninį įėjimą, ir suderinus su kanceliarija buvo sudarytos sąlygos balsuoti atskirai.