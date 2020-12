Liubajevas: padaugėjo pažeidimų prie Lietuvos-Baltarusijos sienos

Pirmadienį Baltarusijos atsakingoms institucijos sugriežtinus išvykimo iš savo šalies teritorijos reikalavimus Baltarusijos piliečiams, Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadovas Rustamas Liubajevas sako, kad dėl to situacija pasienyje kol kas iš esmės nepasikeitė.

Vis dėlto jis pastebėjo, kad paskutiniu metu stebimas valstybės sienos pažeidimo atvejų padidėjimas.

„Įvertinome veiksmus ir procesus, kurie vyko prie valstybės sienos nuo lapkričio mėnesio. Tenka paminėti, kad padidėjo valstybės sienos pažeidimo atvejų prie Lietuvos-Baltarusijos sienos, taip pat padaugėjo Baltarusijos Respublikos piliečių, kurie atvyksta į Lietuvos teritoriją dėl ypatingų humanitarinių priežasčių ir prašydami prieglobsčio“, – žurnalistams sakė R. Liubajevas.

Anot jo, nuo rugpjūčio mėnesio iki gruodžio 20 dienos į Lietuvą dėl ypatingų humanitarinių priežasčių ir su vidaus reikalų ministro leidimu atvyko 347 Baltarusijos piliečiai, 74 – pasiprašė prieglobsčio Lietuvoje.

„Vertinant situaciją mūsų kaimyninėse valstybėse, Latvijoje arba Lenkijoje, tenka konstatuoti, kad į Lenkijos Respublikos teritoriją atvyko dvigubai daugiau piliečių, prašydami prieglobsčio ar ypatingų humanitarinių priežasčių“, – teigė VSAT vadovas.

Kalbėdamas apie transporto situaciją prie pasienio kontrolės punktų, R. Liubajevas sakė, kad eilės susidarė dėl švenčių laikotarpio.

„Prieššventinis laikotarpis visą laiką pasižymi padidėjusiu srautu per valstybės sieną, dėl to per Lietuvos-Baltarusijos valstybės sienos kontrolės punktus susidaro eilės. Šiandien didžiausia eilė yra prie Medininkų kontrolės punkto. Vidutiniškai per parą per šį kontrolės punktą pravažiuoja apie tūkstantis krovininių transporto priemonių“, – sakė jis.

Pasak R. Liubajevo, šiuo metu išvažiuoti iš Lietuvos čia laukia apie 350 automobilių, tiek pat – įvažiuoti.