Žemaitaičio padėjėjai budi prie prekybos centrų: siūlo veržti diržus ir didžiausiems, nori sudaryti prekių sąrašą

Karantino ribojimai prie kelias dienas buvo gerokai sugriežtinti, tačiau tai sukėlė smulkiųjų verslininkų pasipiktinimą. Jie teigia, kad taip atveriamos rankos didžiausiems. Tam pritaria ir Seimo narys Remigijus Žemaitaitis, kurio padėjėjai jo apygardoje budi prie prekybos centrų ir stebi situaciją.

Nors smulkiesiems verslininkams nedraudžiama vykdyti savo veiklos, jie teigia, kad to daryti bekontakčiu būdu ar internetu praktiškai neįmanoma. Tam pritaria ir R. Žemaitaitis. „Tai šiurkštus Konstitucijos pažeidimas. Gaila, kad šiandien aš esu Seimo narys, o ne dirbu savo tiesioginį darbą kaip advokatas. Apsiimčiau ginti smulkiuosius ir vidutinius verslininkus“, – laidoje „Jūs rimtai?“ kalbėjo R. Žemaitaitis.

Seimo narys teigė, kad stebisi naujosios Ekonomikos ir inovacijų ministrės Aušrinės Armonaitės pozicija. „Man keistas Aušrinės Armonaitės, mano geros bičiulės ir kolegės ministrės pozicija. Sako: „Aš padariau slaptą pirkimą, viskas tvarkoje“. Tai jei ministrė turi laiko daryti slaptus pirkimus, nežinau, ką ji daro ministerijoje“, – kalbėjo R. Žemaitaitis.

Seimo narys tvirtino, kad „smulkus ir vidutinis verslas šiandien yra ties sužlugimo riba“.

„Netgi Sauliaus Skvernelio Vyriausybė atsikvošėjo po trijų savaičių, suprato, kad perlenkė lazdas ir tada leido prekiauti, leido prekiauti su tam tikrais atstumais. Arba visiems ne, arba visiems už, – kalbėjo parlamentaras ir pateikė pavyzdį. – Kelmė, pagrindinė gatvė, yra didelis žinomas Lietuvoje prekybos centras, kitoje kelio pusėje yra gėlių krautuvė. Ji šiandien negali dirbti, o tame pačiame prekybos centre gėlių galima nusipirkti.“

Kelmės, Šilutės ir Šilalės gyventojų į Seimą išrinktas parlamentaras tvirtino, kad situaciją šiuose miestuose jam padeda stebėti ten gyvenantys padėjėjai. „Skaičiavome, kad per valandą prekybos centre apsilankė apie 700 žmonių, kai tuo metu Ingridos krautuvėlėje per valandą apsilankydavo du žmonės. Lygiai tas pats ir Šilalėje, dabar ir Šilutėje stebi padėjėjai savanoriai šią situaciją. Renkame informaciją, nes manau, kad teisminis ginčas bet kokiu atveju bus. Siūlyčiau ir siūlau Vyriausybei patvirtinti dviejų ar trijų šimtų būtiniausių maisto produktų ir kitų sąrašą. Patvirtinus tą sąrašą, būtų galima įsigyti. O visa kita? Pakentėkime kelias savaites. Kas? Numirsime? Nepakentėsime? Aš manau, kad pakentėsime, – svarstė parlamentaras. – Kažkas tualetinio popieriaus neturi? Kažkam dantų pasta baigėsi? Pabūsit kelias savaites be tos dantų pastos. Nieko neatsitiks.“

Pasitikslinus, ar tikrai R. Žemaitaitis išsiuntė savo padėjėjus budėti prie prekybos centrų ir skaičiuoti ten apsilankančius pirkėjus, parlamentaras teigė: „Mano padėjėjas, turėdamas galimybę, du kartus per dieną, ryte ir vakare, stebi gyventojų srautus didžiuosiuose prekybos centruose ir koks jų perkamas krepšelis. Lauke sėdi mašinoje ir šitą dalyką gali stebėti. Situacija nenormali, siūlau pažiūrėti, kas vyksta regionuose“.

Parlamentaras dar kartą pridūrė, kad jis tikrai neįsivaizduoja viso smulkaus ir vidutinio verslo perėjimo į internetinę erdvę. „Siūlyčiau atsikvošėti, kaip garsiai sakydavo konservatorių atstovai. Tikrai siūlyčiau atsikvošėti. Įdomu, kaip Kelmėje internetinė prekyba galėtų vykti. Močiutė internetinėje prekyboje galėtų užsisakyti skalbimo miltelių? Baikit juokus. Jos anūkas sėkmingai važiuoja į prekybos centrą Kelmėje, nuperka cheminių priemonių ir tas chemines priemones atveža į Užvenčius, Karklėnus, Palinkį ar kitas gyvenvietes. Mes taip tą zarazą ir atvežame. Galvokime, ką mes darome“, – piktinosi Seimo narys.

Dar viena temų – Gintarės Gurevičiūtės elgesys socialiniuose tinkluose. Ji tvirtino, kad nesilaikys karantino ribojimų ir prieš pat šventes pasidarys koronaviruso testą ir vyks švęsti kartu su šeima į Marijampolę. Toks jos elgesys papiktino jos gerbėjus, kilo žiniasklaidą pasiekęs skandalas.

Tokį G. Gurevičiūtės elgesį įvertinęs R. Žemaitaitis teigė: „Norėčiau palinkėti visiems Gintarės Gurevičiūtės sekėjams užblokuoti ją, kompanijoms, įmonėms, įstaigoms, kurios užsisako jos paslaugas, kad ji reklamuoja, kad daugiau neteiktų ir taip solidarizuotumėtės su Lietuvos žmonėmis“.

