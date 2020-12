Klaipėda užsidaro: esant būtinybei, atviri lieka tik 7 įvažiavimai

Siekiant suvaldyti COVID-19 plitimą nuo rytojaus visoje Lietuvoje įvedami judėjimo ribojimai.

Į kitą savivaldybę bus galima vykti tik esant būtinybei: dėl artimųjų giminaičių mirties, kai darbo vieta yra kitoje savivaldybėje, dėl sveikatos priežiūros paslaugų, kitų objektyviai pagrįstų neatidėliotinų priežasčių.

„Raginu visus susitelkti ir elgtis protingai bei atsakingai. Turbūt visi suprantame, kad kiekvieno važiuojančio patikrinti neįmanoma, tačiau dėmesys tam bus skiriamas didelis. Policija ir savivalda intensyviai ruošiasi, tad kiekvienas važiuojantis į kitą savivaldybę turėtų būti pasirengęs pagrįsti savo kelionės tikslą. Vis dėlto, svarbiausia – visų mūsų sąmoningumas ir supratimas, kad tik saugodami vieni kitus, pasieksime geresnių rezultatų kovoje su virusu. Tikrai nėra tikslo kuo daugiau ką nubausti ir kuo daugiau pažeidėjų užfiksuoti, bet apeliuoti į pilietinį sąmoningumą privalu ir būtina, kaip ir suvokti to svarbą“, – pranešime spaudai teigiasako Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas.

Klaipėdoje prie dalies įvažiavimų į miestą jau statomi eismą draudžiantys ženklai, o įvažiuoti ir išvažiuoti iš miesto, esant būtinybei, rekomenduojama per Liepojos g. (Kalotės kryptis), Girulius, Pajūrio g. (Tauralaukis), Liepų g., Tilžės g. ir Vilniaus plentą. Šiose vietose numatomi ir policijos postai. Nors juose nuolat budima nebus, kertantys savivaldybių ribas, gali būti patikrinti bet kuriuo metu – kontrolė bus vykdoma mobiliu principu.

Anot Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Gintaro Neniškio, kituose įvažiavimuose statomi eismą draudžiantys ženklai, šiais keliais naudotis galės tik specialiosios tarnybos. Esant būtinybei, kai kurie įvažiavimai gali būti užtverti ir techninėmis priemonėmis.

Nors Klaipėdos miestas ruošėsi nuolatinės kontrolės užtikrinimui, po Vyriausybės ir Vidaus reikalų ministerijos išaiškinimų ir pristatytų kontrolės planų, kontrolės postuose nuolatinis policijos budėjimas numatomas savaitgaliais ir švenčių dienomis. Vidaus reikalų ministerija praneša, kad judėjimo kontrolė vyks nuo gruodžio 18 d. 13 val. iki gruodžio 20 d. 21 val., nuo gruodžio 23 d. 13 val. iki 27 d. 21 val., taip pat nuo gruodžio 31 d. 13 val. iki sausio 3 d. 21 val. Nenurodytomis darbo dienomis Klaipėdoje policija vykdys kontrolę postuose mobiliu principu, kiekviename iš 7 postų skirtingu laiku bus vykdoma įvažiavimo į miestą patikra. Į pagalbą policija ketina pasitelkti viešojo saugumo tarnybos pareigūnus, pasieniečius, policijos rėmėjus, šaulius, karo policiją.

Jei žmonėms kyla klausimų, jie gali pasiskambinti policijos informacijos telefonu 8 700 60 000, darbo dienomis - nuo 7 val. ryto iki 20 val. vakaro. Savaitgaliais ir švenčių dienomis – nuo 8 val. ryto iki 17 val. vakaro.

Esant būtinybei įvažiavimas į Klaipėdą leidžiamas:

per Liepojos g. (Kalotės kryptis, postas ties Medelyno g. - Šilojų g. sankryža)

per Girulius

per Pajūrio g. (Tauralaukis)

per Liepų g.

per Tilžės g.

per Vilniaus plentą.

per Rimkus (postas ties Rimkų g. - Lanko g. sankryža)

Įvažiavimas draudžiamas:

Į Kairių gatvę iš žvyruotų keliukų

Klemiškės gatve nuo Palangos plento

Iš Žaliojo slėnio į Vėjo g. (Tauralaukis)

Per LEZ teritorijoje esančią Švepelių g., vedančią į Rimkų g.

Policija pagal esamą situaciją gali koreguoti laikinų ženklų išdėstymą.