Briuselis – Europos laisvo sekso sostinė? Paklauskite europarlamentarų

Evaldas Labanauskas, specialiai DELFI.lt iš Briuselio www.DELFI.lt

Belgija uždraudžia orgijas! – tokia „naujiena“ pavasarį, per pirmąją COVID bangą, nuvilnijo per internetą ir socialinius tinklus. Esą tokių priemonių imtąsi po to, kai po sekso vakarėlio, kuriame dalyvavo 500 žmonių, 380 dalyvių užsikrėtė virusu.

„Pasikeitimas žmona, seksas tryse ar orgijos, kuriose dalyvauja šeši, penkiasdešimt, šimtas ar daugiau žmonių – nebeleidžiamos, kol pandemija nenusilps“, – neva Belgijos parlamente pareiškė tuo metu sveikatos apsaugos ministrė Maggie de Block bei esą pridūrė, kad turi veikti griežtai, nes Belgija susikūrė „alaus gėrikų“ ir „Europos sekso sostinės“ įvaizdį. Vis dėlto nebuvo nei orgijos su 500 dalyvių, nei ministrės pasisakymų parlamente. Visą šią istoriją išgalvojo satyros portalas „World News Daily Report“, kuris skelbiasi, kad vadovaujasi taisykle, jog „faktai nėra svarbu“. 2015 m. į daugelio užsienio žiniasklaidos antraščių Belgija irgi pateko dėl tariamų orgijų. Tuomet pranešta, kad visoje Belgijoje paskelbus ypatingą islamistų teroro išpuolių pavojų, šalia Molenbeko rajono, kur vyko antiteroristinė operacija, esančios policijos nuovadoje nutiko karių ir policininkių orgija. Esą dvi pareigūnės ir 8 kariškiai užsiėmė grupiniu seksu. Tačiau atlikus tyrimą tokie kaltinimai paneigti, išsiaiškinta, kad buvo tik vartojami alkoholiniai gėrimai – švenčiamos kolegos išleistuvės. Šį kartą istorija – tikra Šią savaitę žodžiai „Belgija“ ir „orgijos“ vėl atsidūrė pasaulio medijos dėmesio centre, tik šį kartą pranešimas nebuvo „melagiena“. Praėjusio penktadienio vakare Briuselio policija gavo pranešimą, kad šalia miesto širdies „Grand Place“ aikštės esančios nuovados vyksta vakarėlis. Kaip žinia, Briuselyje šiuo metu dėl antrosios COVID bangos taikomas griežtas karantinas: į namus galima pasikviesti tik vieną žmogų, gatvėje kartu gali būti tik keturiese, barai ir klubai neveikia, o nuo 22 val. – komendanto valanda. Taisyklių pažeidėjų laukia 250 eurų bauda. Nurodytu adresu nuvykę pareigūnai rado 25 nuogus vyrus. Vienas jų bandė pabėgti per langą (iš antro aukšto), bet susižalojo ir buvo sulaikytas, o jo kuprinėje rasta narkotinių medžiagų. Su savimi jis neturėjo asmens dokumentų, bet pareiškė, kad jį saugo diplomatinis imunitetas, nes yra Europos Parlamento narys. Taip pat dar du vakarėlio dalyviai prisidengė diplomatiniu imunitetu. „Daugybė žmonių jaučiasi persisotinę šiuo įkalinimu. Mes norime vėl matyti žmones ir nemanau, kad tai kažkas blogo. Aš nuolat kviečiu kai kuriuos draugus į savo vakarėlius. Jie, savo ruožtu, atsiveda savo draugus, ir mes nuostabiai leidžiame laiką – kalbamės, išgeriame. Vienintelis skirtumas, kad mes tarpusavyje užsiimame seksu. Mes visi – suaugę vyrai ir viskas vyksta abipusiu sutikimu“, – ketvirtadienį Belgijos žiniasklaida citavo 29-erių save įvardinantį kaip ekonomikos doktorantą Davidą Manzheley, kuris buvo šio vakarėlio šeimininkas. Vyras pridūrė, kad visi svečiai jau buvo persirgę COVID ir nerodė jokių viruso simptomų. Belgijos policija kiekvieną savaitgalį (jei ne kiekvieną vakarą) gauna pranešimus apie vakarėlius ir vyksta jų vaikyti, todėl, galbūt, tai išties tebuvo eilinis karantino pažeidimas. Tačiau į žiniasklaidą nutekėjo informacija apie europarlamentarą ir netrukus tapo aišku, kas jis toks: Vengrijos atstovas Europos Parlamente Józsefas Szájeris dar sekmadienį netikėtai paskelbė, kad atsisako mandato. Antradienį jau tapo aišku, kad tai jis – to vakarėlio tas europarlamentaras. Józsefas Szájeris Foto: Scanpix Briuselis yra labai tolerantiškas miestas, o ir visi supranta, kad Europos institucijose – tikrai ne visi šventieji (pvz., ir kokaino pėdsakų kokiame Europarlamento tualete galima rasti). Todėl visas gėjų orgijos skandalas tikriausiai baigtųsi 250 eurų baudomis jo dalyviams. Kas tikrai nėra labai daug europarlamentarui ar kokiam diplomatui (beje, išaiškėjo, kad vienas iš vakarėlių dalyvių – Estijos diplomatas). Orgijų šalis – ne tik gandas? Kaip Lenkijos naujienų svetainei Onet.pl pasakojo pats D. Manzheley, jis pastaruosius dvejus metus organizuoja tokius vakarėlius, kuriuose yra dalyvavę iki 100 žmonių. „Mano vakarėliai – „bareback“ formatu (be apsaugos). Tai reiškia, kad negali būti naudojami prezervatyvai ir tik vyrai dalyvauja. Jie negali tik stebėti, kiekvienas dalyvis turi užsiimti seksu. Mes visi tai vadiname „tėvelio orgija“, – pasakojo organizatorius, pridūręs, kad Belgijoje tokia veikla yra legali, o jis iš visų dalyvių dar pareikalauja pasirašyti pasižadėjimą, jog nėra užsikrėtę koronavirusu ar jau persirgo juo. Taip pat telefonų negalima įsinešti į orgiją. Tokie vakarėliai nėra kažkas neįprasto Briuselyje (bent iki COVID epidemijos). Belgija – laisva šalis. Prieš kelerius metus skaičiuota, kad Belgijoje yra vienas didžiausių sekso klubų skaičius pagal gyventojų santykį – viso buvo 36. Tiesa, per pandemiją dalis jų užsidarė visam laikui, kaip tarkime, didžiausias šalyje svingerių klubas „Acanthus“, kuriame vienu metu galėjo lankytis 400 žmonių. Briuselyje iki pandemijos oficialiai veikė „Raudonųjų žibintų“ kvartalas, transseksualų, gėjų barai-klubai. Beje, visai šalia vietos, kur įvyko europarlamentaro orgijos skandalas, yra gėjų gatvelė, kurioje vakarais buriuodavosi minios vyrų. Apie visa tai gausu informacijos ne tik internete, bet ir turistų giduose. Foto: Shutterstock „Žinau, kad organizuoti orgijas – labai įprasta vietos gėjų bendruomenei. Jos vyksta gan dažnai“, – DELFI.lt teigė vienas ilgiau Briuselyje gyvenančių ekspatų. Jis pridūrė, kad vienas siautulingiausių vakarėlių yra „La Demence“ („beprotybė“ – iš prancūzų kalbos), į kurį atvyksta homoseksualai iš viso pasaulio. „Tai, kas išskiria „La Demence“ iš kitų gėjų vakarėlių, tai tarptautinė, įvairaus amžiaus ir stilių publika. (...) Ne tik išgirsite daug įvairiausių užsienio kalbų, bet ir linksminsitės su skirtingo amžiaus bei stilių atstovais: odiniais rūbais pasipuošę vaikinai, madistai, raumenų ir persirengimo karalienės, jauni bei seni – viso daugiau nei 2000 gėjų velniškame vakarėlyje kartu“, – sakoma oficialioje Briuselio turizmo svetainėje „Visit.Brussels“. Dabar, žinoma, tokie renginiai nevyksta. Tačiau privatūs vakarėliai, į kuriuos susirenkama ir per „Grindr“ gėjų pažinčių programėlę, – neabejotinai. Ką įrodo ir D. Manzheley surengta orgija, į kurią, pasak šeimininko, asmeniškai europarlamentaras nebuvo kviestas. Ne vienintelis „dviveidis tradicinių vertybių gynėjas“? Pasak D. Manzheley, tarp jo vakarėlių dalyvių ne kartą buvo politikai bei diplomatai iš Ukrainos, Prancūzijos, Vokietijos, Olandijos, Liuksemburgo, Šveicarijos, Ispanijos ir ypač dažnai – iš Vengrijos bei Lenkijos. Esą pastarųjų šalių atstovai priklauso ir valdančiosioms, tradicinių vertybių gynėjomis besiskelbiančioms partijoms „Teisė ir teisingumas“ ir „Fidesz“, kurios dažnai kaltinamos net homofobijos propagavimu. Būtent 59-erių sulaikytasis J. Szájeris yra beveik keturis dešimtmečius vedęs ir iki šiol buvo žinomas kaip aktyvus tradicinių vertybių gynėjas, Briuselyje labai nemėgstamo Vengrijos premjero Viktoro Orbano artimas bendražygis „Fidesz“ partijoje ir vienas iš Vengrijos konstitucijos pataisų, įtvirtinusių, kad santuoka gali būti tik tarp vyro ir moters, autorių. Todėl žinia apie orgiją prilygo sprogimui. Viktoras Orbanas Foto: Reuters / Scanpix Pats J. Szájeris nesiginčijo, nekėlė sąmokslų teorijų, nors teigė, kad rastos „Ecstasy“ tabletės yra ne jo. „Belgijos spauda pranešė apie privatų vakarėlį Briuselyje, vykusį penktadienį. Aš jame dalyvavau. (...) Giliai gailiuosi, kad pažeidžiau COVID-19 ribojimus, pasielgiau neatsakingai. Esu pasiruošęs sumokėti baudą. (...) Atsiprašau savo šeimos, savo kolegų, savo rinkėjų. (...) Klaida – tik mano asmeninė, aš esu vienintelis atsakingas už ją“, – pareiškė jis. Vis dėlto šis atsiprašymas nenuramino Briuselio burbulo ir ne tik jo žiniasklaidos. Su maždaug tokiu šūkiu „Mums nesvarbu su kuo jis miega, mums svarbi jo politinė veikla!“ kritikai pasmerkė J. Szájerį, kad jis ar net jo partijos „Fidesz“ atstovai neatsiprašė už veidmainystę, kuomet asmeniniai „hobiai“ kardinaliai kertasi su deklaruojama viešąja veikla. Tiesa, vakarėlio organizatorius turi kitą nuomonę. „Jie sako, kad turi išlaikyti savo pozicijas. Jie apsimeta, kad sutinka su savo lyderiais. Todėl jie vyksta į užsienį pažaisti. Jei tai išaiškėtų jų šalyse, tai reikštų jų karjeros pabaigą. Dėl jų visuomenių normų, jie negali kalbėti atvirai apie savo homoseksualumą“, – Onet.pl apie esą jo vakarėliuose besilankančius tradicinių vertybių partijų atstovus kalbėjo D. Manzheley. Kita vertus, ne visada žmonių asmeninis elgesys yra lygus religiniams ar politiniams įsitikinimams. Įdomu, kaip teigia išsiaiškinę lenkų žurnalistai, D. Manzheley yra ieškomas Lenkijos policijos dėl kaltinimų sukčiavimu bei net nėra baigęs net vidurinės mokyklos, nors prisistato doktorantu. Pats vyras tai neigia.

