Veryga siūlo ankstinti moksleivių žiemos atostogas skelbia konkrečias datas

Siekiant suvaldyti koronaviruso plitimą galėtų būti ankstinamos moksleivių žiemos atostogos, siūlo kadenciją baigiantis sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga.

„Mano siūlymas buvo pagalvoti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai apie galimybę tokias atostogas paankstinti visiems moksleiviams: tiek pradinių klasių, tiek pagrindinio, tiek gimnazinio ugdymo. Tą laikotarpį panaudoti kaip ir rudens atostogų metu kaip savotišką pauzę“, – per spaudos konferenciją sakė ministras.

Jis tokį siūlymą pateikė pirmadienį vykusiame Vyriausybės COVID-19 valdymo komitete.

„Šiandien idėja dėl mokyklų buvo išsakyta. Matyt, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija turėtų įvertinti, kokia yra galimybė pasinaudoti atostogomis ir kokia yra galimybė jas pasiankstinti“, – sakė A. Veryga.

Jis pabrėžė, kad ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklos nebūtų siūloma stabdyti, nes dėl to dirbti negalėtų daug jaunesnio amžiaus darbuotojų, be to, dalis darželių bet kuriuo atveju privalėtų veikti, siekiant užtikrinti galimybę ugdyti kritinių profesijų atstovų vaikus.

Kalėdų atostogos turėtų prasidėti gruodžio 23 dieną ir tęstis iki sausio 5 dienos.

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga pirmadienį kreipėsi į paskirtąją premjerę Ingridą Šimonytę prašydami iš naujo vertinti situaciją dėl tolesnio švietimo įstaigų darbo ir svarstyti galimybę dirbti tik nuotoliniu būdu.

Profesinės sąjungos kreipimesi sakoma, kad virusui sparčiai plintant „situacija tampa ypač nepalanki ikimokyklinio, priešmokyklinio bei pradinio ugdymo įstaigose, nes būtent jos dirba kontaktiniu būdu“.

Vyresnieji mokiniai nuo lapkričio pradžios yra perėję prie nuotolinio arba mišraus mokymosi.

Šalyje lapkričio 7-ąją įvedus karantiną, mokslas, išskyrus ugdymą darželiuose bei pradines klases, vyksta nuotoliniu arba mišriu būdu. Karantinas šiuo metu pratęstas iki gruodžio 17 dienos imtinai.