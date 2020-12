Rajonas muša koronaviruso rekordus: prašo pagalbos ir žada imtis ypatingai griežtų priemonių

Sekmadienį ryte skubiai susirinkusi Ekstremaliųjų situacijų komisija sprendė, kokių veiksmų reikėtų imtis, siekiant sumažinti sergamumą koronavirusine infekcija Kėdainių rajone. Neatsakingai vertindami karantiną ar net neigdami ligos egzistavimą gyventojai dabar turi suvokti skaudžią realybę – Kėdainiai visoje šalyje pirmauja pagal užsikrėtimų skaičių.

Keturi sprendimai

Posėdžiavusi komisija priėmė nutarimą dėl keturių veiksmų plano, kuriais viliamasi bent kiek apmalšinti įsisiautėjusį ligos plitimą.

Komisija išklausė Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Jonavos skyriaus vedėjos (kuri laikinai kuruoja ir Kėdainių skyrių) Jurgitos Arbočienės ir savivaldybės gydytojos Ramunės Kabošienės pranešimus. Juose buvo įvertinta situacija Kėdainiuose ir mūsų krašto paveikslas visos Lietuvos bendrame vaizde.

Jei visoje Lietuvoje fiksuojamas 911 susirgimų skaičius 100 tūkst. gyventojų, tai Kėdainiuose šis skaičius kone dvigubai didesnis – siekia 1 683 susirgimo atvejus šimtui tūkstančių gyventojų.

„Padidėjimas atsirado tada, kai buvo įsteigtas mobilusis punktas. Mūsų gyventojų ištiriamumas ženkliai didesnis, nei kitose savivaldybėse. Kadangi daugiau tikriname, nustatome daugiau susirgimų. Vyriausioji epidemiologė, NVSC Jonavos skyriaus vedėja akcentavo, kad tai gerai – nustatome didelį skaičių sergančių ir besimptomių atvejų, tad galime geriau sukontroliuoti situaciją“, – bent kiek optimizmo įnešė A. Kacevičius.

Ugdymo įstaigos

Pirmasis sprendimas palies ugdymo įstaigas. Tiesa – ne visas vienodai. Mokyklos turėtų pereiti prie nuotolinio darbo, o darželiai derins abu ugdymo būdus. Kaip – veikiausiai kiekvienas darželis apsispręs pats.

Kaip sakė komisijos pirmininkas Arūnas Kacevičius, dėl darželių perėjimo į pilną nuotolinį ugdymą diskutuota buvo itin daug, tačiau visgi prieita sprendimo jų neuždaryti.

„Nutarta kreiptis į NVSC su prašymu krašto mokyklas įpareigoti dirbti nuotoliniu būdu nuo gruodžio 1 iki gruodžio 11 dienos.

Ikimokyklinės įstaigos derins nuotolinį ir kontaktinį darbą. Visgi maži yra ir mažesni ligos nešiotojai, nei suaugusieji ar vyresnio amžiaus mokiniai. Be to, būtų sunku užtikrinti vaikų priežiūrą, jei tėvai negali dirbti nuotoliniu būdu. Maža to, mūsų švietimo įstaigose tokių didelių ligos židinių nėra – tai daugiu pavieniai atvejai, ir pavyksta suvaldyti situaciją uždarant konkrečias grupes, bet ne visą ugdymo įstaigą“, – kalbėjo A. Kacevičius.

Prašo studentų pagalbos

Kitas sprendimas numato kreipimąsi į Kauno klinikas bei valstybės lygio ekstremaliųjų situacijų komisiją, prašant atsiųsti pagalbos rankas iš kolegijų ir universitetų.

„Labai norėtume sulaukti pagalbos rankų, nes situacija gydymo įstaigose yra ypatingai sunki ir įtempta.

Skubi pagalba gyventojams yra teikiama, ji nenutrūksta, tačiau nemažai medikų serga, kiti saviizoliacijoje – tenka uždarinėti ištisus skyrius, o jų veikla atnaujinama tik po kurio laiko, pasveikus medikams.

Darbo rankų kiek bus, tiek priimsime. Ar 10, ar 20 žmonių – reikėtų visų, kurie gali padėti. Džiaugsimės absoliučiai kiekvienu atvykusiu padėti žmogumi“, – sakė administracijos vadovas.

Jis taip pat sakė, kad savivaldybė yra parengusi raštą Sveikatos apsaugos ministerijai, kuriame ragina greičiau pasirūpinti žadėtu ir niekaip neatvykstančiu vienu plaučių ventiliavimo aparatu.

Kol kas ligoninė sukasi su dviem aparatais, kuriuos dar pavasarį pirko su savivaldybės pagalba.

Tikrins

Kiti du sprendimai susiję su paslaugų teikimu gyventojams bei asmenų karantino sąlygų paisymu.

Policijos pareigūnai, VMVT specialistai ir savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus darbuotojai įpareigoti sustiprinti kontrolę prekybos centruose, viešajame transporte, paslaugų teikimo vietose, atvirose vietose dėl karantino režimo laikymosi.

Visos prekybos vietos įpareigotos griežtai užtikrinti maksimaliai saugų gyventojų aptarnavimą, laikantis visų asmens higienos reikalavimų, dėvint apsaugos priemones, užtikrinti patalpų vėdinimą, dezinfekciją.