„Sveikinu, Ingrida Šimonyte! Linkiu didžiausios sėkmės einant Lietuvos ministrės pirmininkės pareigas“, – rašo EK pirmininkė.

Sveikinime ji taip pat pagyrė I. Šimonytės pastangas suformuoti Vyriausybę, kurioje būtų išlaikyta lyčių pusiausvyra.

„Tikiuosi, kad įkvėpsite kitus lyderius. Nekantrauju dirbti su jumis“, – rašoma U. von der Leyen „Twitter“ įraše.

Seimas antradienį pritarė konservatorių atstovės parlamentarės Ingridos Šimonytės kandidatūrai į premjero postą.

Už jos kandidatūrą balsavo 62 Seimo nariai, prieš buvo dešimt, susilaikė 41 parlamentaras.

Sveikinu @IngridaSimonyte !

I commend your efforts to form a gender-balanced government – I hope you will inspire many other leaders.

Looking forward to working with you.

