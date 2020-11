Lietuvoje nustatyti 1192 nauji koronaviruso atvejai, mirė dar 6 žmonės mažėja vietų ligoninėse, fiksuotas naujas protrūkis įmonėje

Per pastarąją parą Lietuvoje patvirtinti 1192 nauji COVID-19 ligos atvejai, nuo koronaviruso mirė šeši žmonės, pirmadienį pranešė Sveikatos apsaugos ministerija.

Dėl kitų priežasčių mirė keturi užsikrėtusieji.

Nuo pandemijos pradžios COVID-19 liga šalyje užsikrėtė 48 tūkst. 226 asmenys, 36 tūkst. 644 – tebeserga, 11 tūkst. 32 – pasveiko.

Nuo koronaviruso Lietuvoje iš viso mirė 392 žmonės, dėl kitų priežasčių – 158 užsikrėtusieji.

Nuo birželio pradžios šalyje registruota 519 įvežtinių atvejų.

Per praėjusią parą ištirti 4427 ėminiai dėl įtariamo koronaviruso, bendras nuo pandemijos pradžios ištirtų ėminių skaičius siekia 1 mln. 267 tūkst. 700.

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) informuoja, kad per praėjusią parą Lietuvoje patvirtinti 1192 koronavirusinės infekcijos (COVID-19) atvejai. 364 iš jų registruoti Kauno, 213 Vilniaus, 160 Šiaulių, 149 Klaipėdos, 87 Alytaus, 71 Telšių. Dar 71 infekcijos atvejis patvirtintas Panevėžio, 42 Marijampolės, 23 Tauragės ir 2 Utenos apskrityse. 10 atvejų kol kas dar nėra priskirti jokiam šalies regionui dėl informacijos trūkumo. Kuriems regionams priskirti šiuos atvejus, paaiškės po epidemiologinio tyrimo.

Iš per praėjusią parą gautų 1192 teigiamų testų rezultatų 401 į sistemą pateko vėlai vakare ir naktį. NVSC darbo valandomis buvo gauti 791 teigiami testų rezultatai, iš kurių 560 epidemiologinė diagnostika atlikta, likusių – atliekama šiandien.

Atvejų, kai asmenų užsikrėtimo aplinkybės nėra aiškios, t. y epidemiologinių tyrimų metu nustatyta, jog asmenys išvykę į užsienį nebuvo, su patvirtintais COVID-19 atvejais nebendravo, registruota 158.

Praėjusią parą atvejai fiksuoti protrūkiuose

Praėjusią parą registruoti infekcijos atvejai, susiję su protrūkiais Regioninėje Telšių, Mažeikių, Plungės ligoninėse, taip pat – Šilutės ligoninėje, Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje, Klaipėdos Jūrininkų sveikatos priežiūros centre, Klaipėdos Jūrininkų ligoninės psichiatrijos departamente Švėkšnoje. Toliau fiksuojami atvejai, susiję su protrūkiais LSMU Kauno ligoninėje, kur įvairiuose padaliniuose vakarykštę parą patvirtinti 6 infekcijos atvejai.

Taip pat ir toliau fiksuoti atvejai, susiję su protrūkiais slaugos ir globos įstaigose. Marijampolės Švč. Mergelės globos namuose per savaitgalį registruota 16 koronaviruso infekcijos atvejų, iš kurių 9 yra darbuotojai ir 7 gyventojai. Be to, registruoti atvejai, susiję su protrūkiu Tauragės rajone veikiančiuose Adakavo socialinės globos namuose, kur iš viso šiuo metu patvirtinti 136 susiję infekcijos atvejai.

Naujas protrūkis registruotas Raseiniuose veikiančioje siuvimo įmonėje „Šatrija“, kur praėjusią parą infekcija patvirtinta 8-iems darbuotojams.

Atvejų, susijusių su protrūkiais šeimose, praėjusią parą visoje Lietuvoje registruota 120.

Lietuvoje – dar 6 mirties nuo koronaviruso atvejai

NVSC praneša, kad iš gydymo įstaigų praėjusią parą gauta informacija apie 6 mirties nuo koronaviruso atvejus, asmenys turėjo gretutinių susirgimų. Šiuo metu infekcija yra pasiglemžusi 392 gyvybes.

2 mirties atvejai registruoti Kauno apskrityje. Asmenys priklausė 70-79 ir 80-89-erių metų amžiaus grupėms.

2 mirties atvejai registruoti Tauragės apskrityje. Asmenys priklausė 80-89-erių metų amžiaus grupei.

Taip pat praėjusią parą 1 mirties atvejis registruotas Marijampolės apskrityje. Asmuo priklausė 50-59-erių metų amžiaus grupei.

Panevėžio apskrityje praėjusią parą registruotas 1 mirties atvejis. Asmuo priklausė 50-59-erių metų amžiaus grupei.

Be to, vakarykštę parą registruoti 4 mirties atvejai (2 Kauno, po 1 – Tauragės ir Vilniaus apskrityse), kai užsikrėtusieji koronavirusu mirė dėl kitų priežasčių.

Savo ruožtu, visuomenės sveikatos specialistai ragina žmones laikytis visų koronaviruso infekcijos plitimo prevencijos priemonių – rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo, dėvėti asmens apaugos priemones, laikytis fizinės distancijos ir kita.

Ligoninėse dėl koronaviruso gydomi 1629 žmonės

Lietuvos ligoninėse nuo koronaviruso šiuo metu gydomi 1629 žmonės, 126 iš jų – reanimacijoje, pirmadienį pranešė Sveikatos apsaugos ministerija.

Deguonies kaukės reikalingos 887 ligoniams, plaučių ventiliacija taikoma 73.

Pagal 61 gydymo įstaigos pateiktus duomenis, šiuo metu Lietuvoje užimtos 8777 ligoninių lovos iš 16 tūkst. 686.

Iš 673 reanimacijos lovų užimtos 372, su dirbtine plaučių ventiliacija – 231 iš 618, iš lovų, kuriose yra deguonies tiekimas, užimtos 2086 iš 6259.

Santaros klinikų stacionare užimta 96 proc., reanimacijoje ir intensyviojoje terapijoje – 76 proc. vietų

Lapkričio 23 dienos ryto duomenimis, VUL Santaros klinikose gydomi 167 COVID-19 sergantys pacientai, iš jų 38 – Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje. Iš 165 COVID-19 sergančiųjų – 2 vaikai. Iš visų turimų vietų, skirtų COVID-19 gydomiems pacientams, stacionare užimta 96 proc., reanimacijoje ir intensyviojoje terapijoje – 76 proc.

Šiuo metu atraminėse ligoninėse gydoma 307 pacientai: Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje – 151 pacientas, iš jų 6 – Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje, Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje – 21 pacientas, Alytaus S. Kudirkos ligoninėje – 59 pacientai, iš jų – 2 Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje, Ukmergės ligoninėje – 51 pacientas, iš jų 2 – Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje, Trakų ligoninėje – 17 pacientų, Druskininkų ligoninėje – 8 pacientai.

Vilniaus regione COVID-19 ligoninių suaugusių aktyvaus gydymo vietų užimtumas siekia 86 proc., o reanimacijos ir intensyvios terapijos – 72 proc.

Pasak VUL Santaros klinikų generalinio direktoriaus profesoriaus Felikso Jankevičiaus, nors naujų užsikrėtimų kreivė jau linkusi stabilizuotis, situacija išlieka rimta ir COVID-19 vietų užimtumas ligoninėse jau artėja prie 90 procentų.

„Turime rezervų, tačiau medikų, galinčių dirbti šiuose padaliniuose, mažėja. Todėl atraminių ligoninių pagalba tampa vis reikšmingesnė“, – sakė F. Jankevičius.