Nuo meilės iki neapykantos – vienas žingsnis: nesulaukęs moteriško švelnumo tapo šaltakrauju žudiku

Net penkis kartus dėl smurto ir grasinimo nužudyti teistas 36 metų vilnietis Andrius Mateika teigia, kad net neprisimena, kaip nužudė savo mylimą moterį – tik atsibudęs pamatė, jog ši jau nebejuda. „Papurčiau ją, ji nereagavo, supratau, kad čia kažkas ne taip“, – šiandien sako dėl tyčinio nužudymo baudžiamojon atsakomybėn patrauktas vyras.

Nors kaltės dėl savo draugės tyčinio nužudymo A. Mateika nepripažino ir aiškino, kad ši skundėsi įvairiomis sveikatos problemomis, todėl be jokios priežasties griūvinėdavo, todėl esą taip galėjo būti ir šįkart – nugriuvo ir mirtinai susižalojo, tačiau baudžiamąją bylą išnagrinėjusi Vilniaus apygardos teismo trijų teisėjų kolegija konstatavo, kad teismui nekyla abejonių dėl A. Mateikos kaltės.

„Bylos faktiniai duomenys pagrindžia, kad kaltinamasis ir anksčiau yra smurtavęs sugyventinės atžvilgiu, kas leidžia teigti, jog jos mirtis buvo dėsningas kaltinamojo pasirinkto gyvenimo būdo – piktnaudžiavimo alkoholiu, lydimo smurtinio pobūdžio veiksmų, rezultatas“, – apkaltinamajame nuosprendyje pažymėjo teismas.

Anot teisėjų, savo draugę A. Mateika nužudė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, taip pat būdamas recidyvistu, nes nusikalto bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu, esant neišnykusiems teistumams.

Teisėjos Jurgitos Mačionytės pirmininkaujama kolegija nutarė A. Mateikai skirti 14 metų laisvės atėmimo bausmę, tačiau jam teks kalėti 3 mėnesiais ilgiau, nes prie paskirtos bausmės pridėtas kitu nuosprendžiu neatliktas kalinimo laikas.

„Žmogus yra toks padaras, kad pastoviai kažko laukia – laukia, kada baigs vaikų darželį, tada – mokyklą, tada laukia vestuvių, o po to – algos. Paskui – skyrybų. O tada – sroko galo... Svarbu laukti ir tikėtis geriausio, nes kai nėra vilties, nėra ko klaviatūrą barškint“, – taip dar kalėdamas Pravieniškių pataisos namuose savo feisbuko paskyroje rašė prieš kelerius metus televizijos žiūrovus humoristiniais pasakojimais laidoje „Prajuokink mane“ sužavėti bandęs A. Mateika.

O netrukus, kai buvo išleistas iš įkalinimo įstaigos, feisbuke vyras pasidalino nuotrauka, kurioje buvo užfiksuotas su dailia mergina: „Na, negali visą laiką nesisekti. Pagaliau ir aš laimingas.“

Tačiau ši sulaukta laimė truko neilgai – A. Mateika praėjusiais metais, laikotarpyje nuo gegužės 30 iki birželio 2 d., itin žiauriai nužudė savo draugę – medicinos slauge dirbusią Adą P.

Alkoholis ir smurtas, atrodo, buvo A. Mateikos gyvenimo kasdienybė. O ją praskaidrindavo medicinos slauge dirbusi šiek tiek už vyrą vyresnė jo draugė Ada P. Su ja A. Mateika susipažino maždaug prieš dvejus metus, kai kai dalyvavo viename draugo surengtame vakarėlyje. Ir netrukus dailią moterį patraukė į savo pusę.

Ada P. oficialiai buvo susituokusi, bet su savo vyru jau keletą metų nebegyveno – pora buvo nutarusi pasukti skirtingais keliais. Tiesa, duotų santuokos įžadų jie dar nebuvo spėję nutraukti, tai planavo padaryti, bet nesuspėjo.

Baudžiamojoje byloje nukentėjusiuoju pripažintas Ados P. sutuoktinis neslėpė, kad jo žmona turėjo problemų dėl alkoholio vartojimo.

„Tai buvo liga ir niekas jai jau nebegalėjo padėti“, – prisipažino jis.

Nors su sutuoktine kartu nebegyveno, tačiau sutuoktinis palaikė draugiškus santykius, be to, nuolat rūpinosi, jog būtų sumokėti komunaliniai mokesčiai už jiems abiems nuosavybės teise priklausantį butą sostinės Jonažolių gatvėje. Jis yra visai netoli Greitosios pagalbos ligoninės Lazdynuose, kur Ada P. ilgą laiką dirbo. Bet darbą prarado dėl girtavimo, o kartą, kai per išgertuves buvo sužalota, net atsisakė vykti į ligoninę, nes buvo... gėda.

Gėda, kad ją tokią pamatys buvę kolegos.

Ne kartą pagalbos ranką sutuoktinei ištiesęs jos vyras Adą P. netrukus įdarbino Santariškėse, bet ir čia ji ilgai neužsibuvo – alkoholis darė savo.

O kai praėjusių metų sausį sutuoktiniai pardavė žemę ir pasidalino turtą, moters gyvenimas ėmė išvis griūti – didelę pinigų sumą gavusi medicinos slaugė nesugebėjo su jais tvarkytis ir ėmė nuolat girtauti. Ne viena – su A. Mateika. O šis, vertęsis individualia veikla, metė darbą ir nustojo remontuoti butus.

Kaimynystėje gyvenantis buvęs pareigūnas sakė, kad pora į parduotuvę alkoholio eidavo pirkti net tris kartus per dieną – ryte, kai tik buvo pradedama kvaišalais prekiauti, popiet ir prieš pat parduotuvės uždarymą.

Dėl nuolatinių išgertuvių ir kylančių konfliktų kentėjo kaimynai, į pagalbą nuolat buvo kviečiami policijos pareigūnai, tačiau niekas nesikeitė. Nors moteris savo draugą kartais iš namų išvarydavo, tačiau šis vėl ir vėl sugebėdavo suminkštinti Ados P. širdį ir ši vyrą vėl įsileisdavo. Nesvarbu, kad jos kūnas ir veidas būdavo nusėtas mėlynėmis.

„Griuvau“, – nuolat teisindavosi moteris.

Išgertuvės moters namuose vyko ir praėjusių metų gegužės pabaigoje – pora keletą dienų girtavo, o birželio 2 d. greitosios pagalbos medikai ir policija sulaukė A. Mateikos skambučio: ryte atsibudęs vyras pamatė, kad jo draugė nebekvėpuoja. Nors ją dar bandė gaivinti, bet jau buvo per vėlu.

Kai į daugiabutį atvyko policijos pareigūnai, A. Mateika buvo sulaikytas, bet tą pačią dieną paleistas. Tada, kaip pats sakė, gėrė iš sielvarto, bet po kelių dienų, kai teismo medicinos ekspertai pateikė pirmines išvadas, kad moteris, įtariama, buvo nužudyta, vyras vėl buvo sulaikytas, o po to ir suimtas.

Už grotų A. Mateika yra laikomas iki šiol. Iš karto po sulaikymo per apklausą vyras prisipažino, kad draugę sumušė, nes norėjo su ja pasimylėti. Tai ir padarė, bet tik po to, kai ši jau nebegalėjo priešintis.

Kad smurtavo prieš Adą P., A. Mateika netrukus nurodė ir savo surašytame nuoširdžiame prisipažinime, tačiau teisme pareiškė, kad per apklausą jo prisipažinimas buvo išgautas neteisėtai, esą pareigūnai prieš jį smurtavo ir privertė pasirašyti parodymus. Neteisėtai esą buvo parašytas ir nuoširdus prisipažinimas: „Dabar aš kaire ranka geriau parašyčiau nei tada dešine parašiau.“

„Tada parodymus daviau abstinensijos būsenoje, į alkotesterį nebūčiau įpūtęs, tačiau man buvo „balti arkliai“, nesiorientavau ir nesupratau, ko iš manęs nori pareigūnai“, – aiškino A. Mateika.

„Buvau Ados P. sugyventinis, – buvo rašoma nužudymu kaltinamo vyro prisipažinime. – Tą ketvirtadienio vakarą jai trenkiau per veidą gal keturis kartus, nes negavau sekso. Todėl ją ir sumušiau. Po to ji sutiko santykiauti. Šeštadienį vakare gulėjau lovoje ir vėl užsimaniau lytinių santykių, Ada P. vėl atsisakė. Todėl jai sudaviau per kaktą 2 kartus, po to – į dešinį žandą, ėmiau smaugti abiem rankomis jos kaklą. Tada ji sutiko ir mes pasimylėjome. O po to nusisukome ant skirtingų šonų ir nuėjome miegoti. Prabudęs apie 3 val. pastebėjau, kad Ada P. guli atšalusi.“

Vyras neslėpė, kad tą vakarą tiek jis, tiek jo draugė buvo neblaivūs. „Ją mušdavau tik tada, kai būdavau neblaivus, greičiausiai dėl to ir kildavo konfliktai – dabar labai gailiuosi, kad ją mušdavau, nesitikėjau tokių pasekmių, nemaniau, jog ji mirs“, – savo rašytinį prisipažinimą baigė A. Mateika.

Remiantis šiuo prisipažinimu policijos tyrėjai vyrą išsikvietė į apklausą, kurios metu jis plačiau papasakojo apie gyvenimą su medicinos slaugytoja.

„Su Ada P. gyvenau apie pusantrų metų, vedėme bendrą ūkį, gyvenau jos bute – mes mylėjome vienas kitą, – sakė A. Mateika. – Tačiau sausio pradžioje ji pardavė žemę, gavo daug pinigų ir nuo tos dienos kartu gėrėme kiekvieną dieną. Ir nusigėrėme – nereikėjo nei į darbą eiti, nieko nereikėjo. Iki tos dienos, kai nebuvo pinigų, nebuvo iš ko prisigerti, tai ir gerai sutarėme. Tačiau nuo to momento, kai atsirado pinigų, pradėjome gerti ir viską padarė alkoholis, ėmėme pyktis. Pykčiai dažniausiai kildavo tik todėl, kad ji su manimi nesimylėdavo, tad ją ir „pabaksnodavau“. Taip buvo ir tomis paskutinėmis dienomis prieš Ados P. mirtį.“

Šios apklausos metu A. Mateika prisipažino, kad moterį ėmė daužyti, kai ši atsisakė su juo pasimylėti: „Aš vėl norėjau su ja pasimylėti, tačiau ji atsisakė, todėl pradėjau daužyti jos galvą, suduodamas smūgius kažkur į kaktos sritį. Sudaviau daug kartų – jai vis daužiau ir daužiau per galvą. Ir stipriai. Po to ji nustojo kvėpuoti. Smulkiai papasakoti negaliu, kas toliau vyko, neprisimenu, berods bandžiau ją gaivinti, daryti dirbtinį kvėpavimą.“

Ekspertai nurodė, kad Adai P. kelių parų laikotarpyje buvo suduoti ne mažiau kaip 29 smūgiai į galvą ir įvairias kūno vietas, o moteris mirė kraujui išsiliejus į smegenis. Moters gyvybę galbūt būtų pavykę ir išgelbėti, jeigu būtų laiku suteikta pagalba. Kodėl nekvietė medikų anksčiau, vyras taip ir negalėjo paaiškinti, tačiau dabar tikina, kad po sulaikymo uždarytas į policijos areštinę matė „baltus arklius“, taip pat kameroje rankomis glostė sienas.

„Bylos duomenys patvirtina, kad būtent kaltinamojo A. Mateikos smurtiniai veiksmai ir nukentėjusiosios Ados P. mirtis siejasi priežastiniu ryšiu: suduodamas nukentėjusiajai į gyvybiškai svarbų kūno organą – galvą, numatė, kad savo veika gali nukentėjusiąją sunkiai sužaloti, dėl ko galimos atsirasti komplikacijos, galinčios sukelti nukentėjusiojo mirtį, ir, nors nenorėjo tokių padarinių, tačiau sąmoningai leido jiems atsirasti“, – apkaltinamajame nuosprendyje teismas nurodė, kad A. Mateika veikė netiesiogine tyčia.

Anot teismo, dėl galvos sužalojimo, kuris komplikavosi galvos smegenų pabrinkimu, galvos smegenų suspaudimu išsiliejusiu krauju, ūminiu centrinės kilmės širdies veiklos ir kvėpavimo funkcijų sutrikimu, nuo kurio Ada P. mirė.

Remdamasis ekspertų liudijimais ir ekspertizės išvadomis teismas taip pat pripažino, kad dalį sužalojimų nukentėjusioji galėjo pasidaryti pati.

Perduodami baudžiamąją bylą teismui prokurorai A. Mateiką kaltino ir sugyventinės išžaginimu ne mažiau du kartus. Tačiau teismas vyrą dėl šių kaltinimų išteisino, nes paaiškėjo, kad šis kaltinimas buvo grindžiamas tik paties kaltinamojo žodžiais ikiteisminio tyrimo metu.

„Byloje nėra gauta nei specialistų išvadų, nei tokios aplinkybės yra patvirtintos kitais objektyviais bylos duomenimis, – pažymėjo teismas. – Iš specialisto paaiškinimų matyti, jog net nebuvo pateikta užduotis tirti galimo Ados P. išžaginimo. Teisėjų kolegijos vertinimu, neginčijamų įrodymų, patvirtinančių, kad nukentėjusioji buvo išžaginta, tai yra kad su ja prieš jos valią, laikotarpiu nuo gegužės 30 d. iki birželio 2 d. A. Mateika ne mažiau kaip du kartus atliko lytinį aktą, šioje byloje nėra.“

Anot teisėjų, kaltu dėl nusikalstamos veikos padarymo asmuo gali būti pripažintas tik surinkus pakankamai neabejotinų to asmens kaltės įrodymų.

„Pagal susiformavusią teismų praktiką apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis, o teismo išvados turi būti pagrįstos įrodymais, neginčijamai patvirtinančiais kaltinamojo kaltę padarius nusikalstamą veiką bei kitas svarbias bylos aplinkybes, – nurodė teismas. – Duomenų, kuriais remiantis galima tik manyti, kad nusikalstama veika galėjo būti padaryta, nepakanka išvadoms apie asmens kaltumą padaryti ir apkaltinamajam nuosprendžiui priimti.“