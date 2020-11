Ankstyvą lapkričio 16-osios rytą iš Maršalo salose esančio Ronaldo Reagano bandymų poligono pakilo tarpžemyninės balistinės raketos trajektoriją imituojanti raketa ir pasuko į Havajų, esančių už kelių tūkst. km į Rytus pusę. Pakilimą užfiksavo ir sekė du JAV palydovai, informacija greitai pasiekė Pentagoną. Dar 2018-siais tūkstančiai havajiečių buvo įbauginti, kai jų telefonus pasiekė žinutės apie neišvengiamą balistinių raketų ataką ir būtinybę nedelsiant ieškoti slėptuvės.

Bet šį kartą nebuvo ko nerimauti, mat tai buvo tik JAV karinių pajėgų bandymų dalis: tokiems testams dar 2015-siais pritarė JAV Kongresas, o pernai buvo skirta beveik 400 mln. dolerių. Tiesa, naujausias bandymas buvo unikalus. Informacija apie balistinės raketos pakilimą greitai pasiekė Ramiajame vandenyne dislokuotą „Arleigh Burke“ klasės karo laivą „USS John Finn“.

Pavadintas Pearl Harborą 1941-ųjų gruodį didvyriškai gynusio J. Finno garbei laivas ir jo įgula taip pat nenuvylė: iš čia pakilo vienu svarbiausiu JAV priešraketinės gynybos elementu vadinama raketa SM-3, tiksliau jos pažangiausios modifikacijos – Block II A versija. Būtent ši raketa ir perėmė tarpžemyninės balistinės raketos ataką imituojantį taikinį – be kovinės galvutės, vien kinetine jėga SM-3 Block II A tiksliai smogė ir sunaikino grėsmę kėlusį objektą.



Realios atakos atveju tai būtų ne šiaip sėkmingas šūvis, bet ir, galimai, išgelbėtos milijonų žmonių gyvybės – tarpžemyninės balistinės raketos pirmiausiai siejamos su masinio naikinimo ginklais – jos gabena didelės, iki 25 megatonų galios branduolines galvutes.

Vis dėlto šis bandymas buvo ne šiaip sėkminga pažangios ginkluotės demonstracija. Tai kartu ir praktinis įrodymas, kad JAV sugeba iš laivo numušti ne bet kokią, o tarpžemyninę raketą, o taip pat ir aiški žinutė tokių raketų technologijas sparčiai vystančiai Šiaurės Korėjai. Tačiau JAV specialusis pasiuntinys nusiginklavimo klausimais Marshallas Billingslea savo „Twitter“ paskyroje leido suprasti, kad JAV laivyno demonstracija nebuvo skirta vien Pchenjanui.

For the first time, last night an @USNavy Aegis Destroyer in the Pacific Ocean shot down a target ICBM. A clear message to all who mistakenly think they can threaten the American people with long-range missiles #NavyLethality #PeaceThroughStrengthhttps://t.co/Rs1MKvytbw