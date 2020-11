Po valstiečių pralaimėjimo Seimo vicepirmininku patvirtintas Sabatauskas

Antradienį naujasis Seimas patvirtino dar tris naujus Seimo vicepirmininkus: Radvilę Morkūnaitę–Mikulėnienę, Paulių Saudargą ir Vytautą Mitalą. Reikiamo balsų skaičiaus nepavyko surinkti tik Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) atstovei Aušrinei Norkienei. Dėl to antradienio vakarą buvo teikiama Juliaus Sabatausko kandidatūra, slaptame balsavime ji buvo patvirtinta.

Po to, kai paaiškėjo, kad A. Norkienė nesurinko reikiamų balsų skaičiaus tapti Seimo vicepirmininke, Seimo vadovė Viktorija Čmilytė-Nielsen pusvalandį bendravo su opozicinėmis frakcijomis.

Ir buvo teikiama dar viena kandidatūra į Seimo vicepirmininkus. Tai socialdemokratas Julius Sabatauskas, jo kandidatūra registruota nutarimo projektu.

Per slaptą balsavimą už jo kandidatūrą buvo 77 Seimo nariai, 31 – prieš, susilaikė 11. Du biuleteniai rasti negaliojantys. Tai reiškia, kad LVŽS lieka be vicepirmininko. Valstiečių frakcijos atstovai prieš pat J. Sabatausko teikimą buvo pasiryžę teikti Jono Jaručio kandidatūrą, bet to neprireikė.

Pasiūlė vieningai

Po J.Sabatausko pateikimo, Seimo pirmininkė aiškino savo sprendimą.

„Tai yra mano prerogatyva pasirinkti kandidatą. LSDP frakcija vieningai išsakė nuomonę dėl šios kandidatūros“, – sakė V. Čmilytė–Nielsen.

Ji teigė, kad didžiausia opozicinė frakcija bus atstovaujama opozicijos lyderio.

O jei J. Sabatauskas nebus patvirtintas, vėl bus vertinami frakcijų teikiami kandidatai.

Geresnei Lietuvai – geresnis Seimas

J. Sabatauskui buvo skirtas laikas pristatyti savo. Politikas teigė, kad norint kurti geresnę Lietuvą, reikia ir geresnio Seimo.

„Šis pasiūlymas man ne tik galimybė, bet ir didelė atsakomybė, esu pasirengęs ją priimti“, – Seimo nariams sakė J. Sabatauskas.

„Norėdami kurti geresnę Lietuvą, turime kurti geresnį Seimą. (…) Vienu iš pagrindinių darbų laikysiu kokybišką teisėkūros procesą“, – aiškino parlamentaras.

J. Sabatauskas teigė, kad įstatymų leidybos procesas bus demokratiškas, gerbiamos visos nuomonės.

Jam teko atsakyti, kodėl LSDP žada keršyti. Apie tai antradienį užsiminė LSDP frakcijos seniūno Algirdo Syso žodžiai apie kerštą.

„Dėl keršto, tai siūlysiu kolegai Algirdui, kad jis atsiimtų savo žodžius. Gal jis turėjo omenyje, kad jei neteiks mano kandidatūros, gal praeis ir noras keršyti“, – aiškino jis.

J. Sabatauskui teko atsakyti, kaip jis būtų elgęsis dėl LVŽS kandidato į vicepirmininkus.

„Frakcija, kurios sudėtyje yra būtent dauguma Seimo mažumos, gali turėti opozicijos lyderį. O tai kompensuoja visus tuos reikalus“, – sakė J. Sabatauskas.

Balsuoti prieš ragino valstietis Giedrius Surplys. Jis teigė, kad jei Seimas nepatvirtins šio kandidato, galimybė atsiras LVŽS atstovui Jonui Jaručiui, kuris po sprendimo nepatvirtinti valstietės Aušrinės Norkienės, buvo iškeltas valstiečių frakcijos.

Delfi primena, kad po slapto balsavimo paaiškėjo, kad Seimas patvirtino tik 3 naujus Seimo pirmininkės pavaduotojus. Reikalingų balsų nesurinko tik valstiečių atstovė A. Norkienė. Už ją balsavo 57 Seimo nariai, prieš – 47, susilaikė 29.

Už R. Morkūnaitę–Mikulėnienę balsavo 97 parlamentarai, prieš – 26, susilaikė 9.

Už P. Saudargą 117, prieš 11, susilaikė 9.

Už V. Mitalą balsavo 78, prieš 43, susilaikė 11.

Penktadienį Seimas naujosios parlamento vadovės V. Čmilytės–Nielsen pavaduotojais slaptu balsavimu jau patvirtinimo konservatorių Jurgį Razmą, jis patvirtintas ir pirmuoju Seimo vicepirmininku, ir Darbo partijos atstovą Andrių Mazuronį.