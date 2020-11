11 buvusių parlamentarų po pertraukos sugrįžta į Seimą

Penktadienį Seime Lietuvos Respublikai prisieks ir 11 buvusių parlamentarų, kuriems tai bus nebe pirmoji priesaika, nes jie dar kartą brenda į tą pačią upę – vėl sugrįžta į Seimą. Naujos 2020–2024 metų kadencijos Seimo nariais tapo buvę parlamentarai, atsisveikinę su Seimu ir prieš ketverius metus, prieš 10 ir netgi prieš 20 metų.

2000 metais Seimą palikusi ir čia sugrįžtanti Kovo 11-osios Akto signatarė Laima Liucija Andrikienė turi didelį darbo stažą Lietuvos Seime, nes čia dirbo 3 kadencijas. 13 metų ji atstovavo Lietuvai Europos Parlamente.

Į naujos sudėties parlamentą L. L. Andrikienė pateko pagal Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos sąrašą.

„Iš tiesų džiaugiuosi, kad galėsiu tęsti darbą, žinoma, norėčiau dirbti tose srityse, kuriuose dirbau ir Seime, ir Europos Parlamente. Tai yra užsienio reikalai, ES reikalai, man būtų simpatiška tarptautinė prekyba, bet, deja, Lietuvos Seime tokio komiteto nėra. Visa tai, kas susiję su ekonomine diplomatija, ekonominiais santykiais su kitomis valstybėmis, su ekonomikos stiprinimu, man yra artimos sritys“,– Eltai sakė L. L. Andrikienė.

Į naują Seimą sugrįžta dar vienas buvęs Seimo narys konservatorius Justinas Urbanavičius, laimėjęs rinkimus Garliavos rinkimų apygardoje.

J. Urbanavičius – 2008–2012 kadencijos Seimo narys. Jis buvęs Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas.

Į Seimą sugrįžta ir pagal Darbo partijos sąrašą išrinkti buvę parlamentarai – „darbiečiai“ Viktoras Fiodorovas, jau buvęs Seimo nariu 2012–2016 m., Vytautas Gapšys, Seime dirbęs nuo 2008 iki 2016 m. ir Aidas Gedvilas. Beje, A. Gedvilas tik apie du mėnesius – nuo 2004 m. lapkričio vidurio iki 2005 m. sausio vidurio turėjo Seimo nario mandatą, nes tapęs susisiekimo viceministru parlamentaro mandato atsisakė.

Beveik dvi kadencijas parlamentaro duonos jau ragavęs buvęs „darbietis“ Jonas Pinskus į naują Seimą išrinktas Molėtų- Širvintų vienmandatėje rinkimų apygardoje. Jo kandidatūrą iškėlė Lietuvos socialdemokratų darbo partija.

Lietuvos socialdemokratų darbo partijos iškeltas buvęs europarlamentaras Zigmantas Balčytis parlamentaro mandatą laimėjo vienmandatėje Šilutės rinkimų apygardoje.

Šis politikas, 10 metų dirbęs Europos Parlamente, Lietuvos Seime irgi nėra naujokas. Seimo nariu jis yra buvęs nuo 2000 iki 2009 metų.

„Visko mačiau, daug patirties įgijau, todėl manau, kad šiuo sudėtingu laikotarpiu mano patirtis ir žinios bus naudingi. Norėčiau dirbti Seimo Ekonomikos komitete“,– Eltai sakė Z. Balčytis.

Pasak politiko, kadencijos pradžioje jis ketina dirbti Mišrioje Seimo narių grupėje, o vėliau tikisi, kad bus sukurta atskira frakcija iš pavienių parlamentarų.

„Dėl to kol kas nesijungsiu prie jokios frakcijos. Be to, „socialdarbiečiai“ nutarė 100 dienų nekritikuoti naujos valdžios ir leisti jai dirbti“,- sakė politikas.

Beje, sugrįžtančių parlamentarų turi dauguma į naują Seimą patekusių partijų.

10 metų parlamentinio darbo stažą turinti socialdemokratė Orinta Leiputė po ketverių metų pertraukos vėl bus Seime. Ji čia pateko pagal Socialdemokratų partijos sąrašą.

Po ketverių metų pertraukos į naują Seimą pagal Liberalų sąjūdžio sąrašą vėl išrinktas patyręs parlamentaras Arminas Lydeka.

„Tauta nusprendė, kad turiu tęsti darbus, šiuo metu šalyje yra sudėtinga padėtis, sugrįžome tam, kad dirbtume. Aš nesižavėjau buvusia valdančiąja dauguma ir tais pokyčiais, kurie buvo vykdomi per ketverius metus, tais draudimais, ribojimais, „įkalinimais“. Reikėtų atsinaujinimo, reikėtų skirti didesnį dėmesį politinei kultūrai, kad Seimas keltų savo autoritetą kaip nacionalinis parlamentas, tautos išrinktų žmonių, ir kad tą garbingumą piliečių akyse atgaivintų“,– Eltai sakė A. Lydeka.

Politikas priminė, kad yra dirbęs Žmogaus teisių, Užsienio reikalų ir Europos reikalų komitetuose, todėl mano, kad sukaupta patirtis leis tęsti darbus.

Į Seimo nario kėdę antrą kartą sės pagal Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos sąrašą išrinkta Laima Mogenienė – buvusi 2004–2008 metų kadencijos parlamentarė.

Po aštuonerių metų pertraukos į Seimą sugrįžęs buvęs parlamentaras, buvęs Biržų meras, verslininkas Valdemaras Valkiūnas galvoja apie galimybę naujajame Seime suburti frakciją, kurioje būtų savarankiškai į Seimą patekę ir kiti pavieniai politikai.

„Jeigu visi bus vieningi, yra galimybė įsteigti frakciją, kurioje dirbtų save išsikėlę ir kiti pavieniai politikai“- Eltai sakė V. Valkiūnas.

Jis apgailestauja, kad Lietuva per rinkimus nuėjo, jo manymu, klaidinga kryptimi, nes, anot jo, čia turėjo būti daugiau patriotinių, nacionalinių ir pronacionalinių jėgų, o „išėjo viskas atvirkščiai“.

Išrinktas parlamentaras taip pat prognozuoja, kad konservatorių, Liberalų sąjūdžio ir Laisvės partijos koalicija neišsilaikys ilgiau negu iki 2021 metų rudens.

V. Valkiūnas sako, kad norėtų dirbti viename iš trijų Seimo komitetų – Ekonomikos, Biudžeto ir finansų arba Teisės ir teisėtvarkos.

Pats savo kandidatūrą išsikėlęs V. Valkiūnas į naują Seimą išrinktas Sėlos vakarinėje vienmandatėje rinkimų apygardoje.

Seime dirbs, kaip ir numato Konstitucija, 141 Seimo narys.

81 Seimo narys, dirbęs 2016-2020 m. kadencijoje, perrinktas 2020-2024 Seimo kadencijai. Trys iš šių į naują parlamentą išrinktų politikų jame dirbs jau aštuntą kadenciją, penki politikai Seime dirbs septintą kadenciją.

Dar 11 parlamentarų čia sugrįžta po pertraukos.

Seimo nario mandatus iškovojo 103 (73,05 proc.) vyrai ir 38 moterys (26,95 proc.).