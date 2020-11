Užsiregistruoti COVID-19 tyrimui jau galima ir internetu

Visi asmenys, pajutę koronaviruso (COVID-19) infekcijai būdingus simptomus, nuo šiol užsiregistruoti tyrimui mobiliajame punkte gali ir užpildę specialią anketą interneto tinklalapyje 1808.lt. Tai leis gyventojams registracijos procedūrą atlikti greičiau ir patogiau, nes nereikės skambinti į Karštąją liniją 1808.

Elektroninės registracijos formą galima rasti tinklapyje 1808.lt.

Toks sprendimas priimtas kartu su Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotimi ieškant sprendimų, kaip spręsti augančio skambučių srauto iššūkį ir daliai gyventojų negalint prisiskambinti į Karštąją liniją.

Registruotis internetu galima, jei jaučiamas bent vienas simptomas, būdingas koronavirusui: karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, staigus uoslės, skonio praradimas ar susilpnėjimas. Papildomi mažiau specifiški simptomai gali būti galvos ir raumenų skausmas, šaltkrėtis, nuovargis, vėmimas, viduriavimas.

Be to, artimiausiu metu planuojama dar išplėsti tyrimų galimybes, kad poliklinikos, savo teritorijoje įsteigusios specialius patikros punktus, galėtų gauti apmokėjimą už atliekamus tyrimus, o registruotis į poliklinikose įsteigtus punktus būtų galima per juos įsteigusią gydymo įstaigą.

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) primena, kad gyventojai taip pat turi galimybę skambinti numeriu 1808, kai reikia užsiregistruoti koronaviruso tyrimui mobiliame punkte, reikalinga konsultacija dėl izoliacijos arba konsultacija, kaip elgtis grįžus iš koronaviruso paveiktos šalies.

Skambinti į Karštąją liniją galima visoje Lietuvoje nuo 8 iki 20 val. kasdien nemokamai iš visų tinklų.

SAM primena, kad Karštoji linija 1808 darbo dienomis sulaukia apie 12-13 tūkstančių skambučių, savaitgaliais ir nedarbo dienomis skaičiai kiek mažesni – apie 4-6 tūkstančių skambučių.