Klaipėdiečių reakcija į karantiną: geriau nustotų gąsdinti, o imtų ir draustų

Trijų savaičių karantinas vėl lėtina gyvenimo tempą, o Klaipėdos gatvės ištuštėjo ne tik dėl skelbiamų ribojimų: dalis iš namų kurį laiką dirbančių žmonių ir taip jau nebeina pietauti į kavines. Beje, registracija jose ne vienam kelia juoką – kai kurie pasakoja, kad pietavo kartu su Karabasu Barabasu ar kitais filmukų herojais.

Uostamiesčio gyventojai pastebi, kad Vyriausybė ribojimus paskelbė, kai sergančiųjų skaičiai jau nebekyla. Kai kurie džiaugiasi, kad turės daugiau laisvo laiko, kiti piktinasi, kad sprendimas pavėluotas; ir taip mažėjantį sergančiųjų skaičių valdininkai prisiims kaip savo nuopelną, o žmonėms vėl primes draudimų, kurie jau nenaudingi.

Virusas į kavines keliauja tik po vidurnakčio, o kavinėse lankosi pasakų herojai

„Artėja gimtadienis, tai pikta, kad ribojamas kavinių darbas, negalėsiu susitikti ir su draugais, teks švęsti tik šeimoje. Skaičių, koks sergamumas, neseku, bet pastebėjau, kad visos kitos ligos dingo, liko tik koronavirusas“, – skeptiškai į griežtesnes taisykles žiūri studentė.

Mergina sako, kad keistai atrodo draudimai, kai barai veikia iki tam tikro laiko, lyg virusas į juos „ateitų“ tik laikrodžiui išmušus vidurnaktį. Dar vienas, anot pašnekovės, sunkiai suvokiamas sprendimas – kaukės viešumoje, nes bent jau Klaipėda ir taip pustuštė.

Į kavines pietų vis dar užsukanti kita pašnekovė sako, kad žmonių protestas pateikti asmens duomenis ją linksmina.

„Neseniai buvau kavinėje – kažkokia nesąmonė ranka užrašyti savo vardą, pavardę ir telefono numerį ant lapo, kurį mato visi lankytojai. Atkreipiau dėmesį, kad prieš mane atėjo Karabasas Barabasas. Tokių įrašų – ne vienas ir ne du. Juk vargu ar darbuotojai sužiūrės, kas kavinėse ką rašo. Beje, mano numeriu gali pasinaudoti kokie sukčiai. Būtų bent po atskirą lapelį kiekvienam lankytojui, o čia – vienas bendras lapas. Manau, registruoja, kaip kas supranta“, – sako jauna moteris.

Daugiau laisvalaikio ir ramybės

„Mano gyvenimo tos trys savaitės nepakeis. Gal tik daugiau ramybės aplink. Neturiu mokyklinio amžiaus vaikų, anūkai pas mane negyvena. O darbe visi turime po atskirą kabinetą, nebendraujame vienas su kitu, tai papildomi griežtinimai nieko nepakeis. Dabar į kavines nevaikštau, bet ir nepasigendu. Tik kad kaukės visur privalomos“, – ramiai į naujus ribojimus reaguoja viena gatvėje „Delfi“ kalbinta moteris.

Trenere ir mokytoja dirbanti moteris sako, kad karantinas šiek tiek atsiliepia jos finansinei situacijai, tačiau laisvo laiko esant nuotoliniam mokymui turi daugiau.

„Nebereikia gaišti laiko važiuojant į darbą ir iš jo. Be to, pati auginu darželinukus, tad vaikai dar eina į darželį, to neuždraudė. Nuotoliniu būdu vaikams, kuriems vedu fizinio pamoką, sunkiau parodyti kai kuriuos pratimus, dar dirbu lauke su keliais vaikais, tai ir pati turiu pasportuoti. Bent man karantino metu atsiranda daugiau laiko sau – vaikais pasirūpina darželyje, aš galiu ramiai dirbti iš namų ir dar pabūti ilgiau lauke“, – atvirauja pedagogė ir trenerė.

Nuotolinis mokymas su mamos „įkalinimu“

„Mano gyvenimą keičia, namuose įkalina su vaikais. Vienas vaikas mokosi viename kambaryje, kitas – kitame, o man virtuvė lieka, bet ir valgyt daryt negalima, nes triukšmas trukdo. Visiška nesąmonė, vaikams labai sunku prisiversti mokytis namuose. Įsijungęs ausines per kompiuterį sūnus klauso, ką kalba mokytojas, ir kartu su draugais susirašinėja bei žaidžia žaidimus“, – neslepia jauna mama.

Dar viena mama, su sūnumi skubanti į namus, sako, kad savotiškai įkalinta būna net ne dėl pamokų, o dėl užklasinės veiklos. Sūnus mokosi groti, tad dabar gali tik džiaugtis, kad vaikas pasirinko gitarą, o ne būgnus.

„Mokosi pradinėse klasėse, tad į mokyklą eina, bet jau apribota užklasinė veikla, namuose vis tiek tenka mokytis nuotoliniu būdu – kasdien groja gitara. Kaimynai nepyksta, nesiskundžia. Ačiū dievui, kad jis groja gitara, o ne būgnais“, – įvertino situaciją moteris.

Bene daugiausia kritikos žmonės išsako Lietuvos vadovams, kad jie nepaiso akivaizdžių dalykų, – kai sergamumo skaičiai sparčiai augo, per rinkimus jų niekas „nematė“. Į mokyklas negali eiti paaugliai, bet toje pačioje šeimoje augantis pradinukas ar darželinukas jau neatrodo pavojingas. Perdėta kontrolė verslams, nors dalis jų neatlaikė net pirmosios bangos. O kaukes žmonės neretai dėvi ne dėl to, kad bijo viruso, o dėl to, kad vengia baudų.

„Geriau nustotų gąsdinti, juk patys sako, kad virusas jau niekur nedings, mums reikia mokytis su juo gyventi. O sprendimai rodo, kad geriau uždrausti, nei aiškinti ar realiai žiūrėti į situaciją“, – pasvarstė vyresnio amžiaus klaipėdietis.