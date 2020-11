Lietuvoje – 999 nauji koronaviruso atvejai: užfiksuoti protrūkiai gydymo įstaigose, mokyklose, populiariuose sostinės klubuose mirė dar 4 žmonės

Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, per vakar patvirtinta 999 nauji koronaviruso atvejai, mirė dar 4 žmonės.

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) informuoja, kad per praėjusią parą Lietuvoje patvirtinti 999 koronavirusinės infekcijos (COVID-19) atvejai. 299 iš jų registruoti Vilniaus, 180 Klaipėdos, 138 Kauno, 118 Šiaulių, 94 Telšių, 91 Panevėžio. Dar 49 atvejai registruoti Tauragės, 14 Marijampolės, po 8 – Alytaus ir Utenos apskrityse.

Iš šių atvejų didžioji dauguma registruoti, kai asmenys užsikrėtė po kontakto su asmenimis, kuriems patvirtintas koronavirusas. Tuo metu, atvejų, kai asmenų užsikrėtimo aplinkybės nėra aiškios, t. y epidemiologinių tyrimų metu nustatyta, jog asmenys išvykę į užsienį nebuvo, su patvirtintais COVID-19 atvejais nebendravo, registruoti 209. Tačiau šie skaičiai dar tikslinti, nes ne visų atvejų epidemiologiniai tyrimai šiuo metu baigti.

Praėjusią parą atvejai fiksuoti protrūkiuose

Vilniaus apskrityje praėjusią parą registruoti atvejai, susiję su protrūkiais Santaros klinikose, Mykolo Marcinkevičiaus ligoninėje, Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje.

Taip pat šioje apskrityje registruoti atvejai, susiję su protrūkiais Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, Lietuvos centriniame valstybės archyve, Vilniaus rajono savivaldybės Mickūnų seniūnijoje, Lietuvos kariuomenėje. Be to, fiksuoti atvejai, epidemiologų vertinimu, susiję su protrūkiais Vilniaus Kunigaikščio Gedimino progimnazijoje, Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijoje, Vilniaus Gabijos gimnazijoje, Grigiškių lopšelyje-darželyje „Pelėdžiukas“, Vilniaus rajono Mickūnų gimnazijoje.

Vilniaus apskrityje taip pat registruoti COVID-19 atvejai, susiję su protrūkiais Zarasų medžioklės klube „Suviekas“, „Delfi“ sporto centre, Vilniaus tinklinio akademijoje, Vilniuje veikiančiame klube „Materialistė“.

Klaipėdos apskrityje vakarykštę parą registruoti koronavirusinės infekcijos atvejai, susiję su protrūkiais Klaipėdos universitetinėje ligoninėje, Klaipėdos Jūrininkų ligoninės Psichiatrijos departamente Švėkšnoje, Respublikinės Klaipėdos ligoninės Skuodo filiale, taip pat atvejai, susiję su židiniu sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijoje „Klaipėdos viltis“.

Taip pat per praėjusią parą Klaipėdos apskrityje fiksuoti COVID-19 atvejai, susiję su protrūkiais Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgose bei Lietuvos kariuomenėje. Be to, fiksuoti atvejai, susiję su protrūkiais ugdymo įstaigose: Klaipėdos lopšelyje–darželyje ,,Bangelė“, Klaipėdos Sendvario progimnazijoje, Kretingos lopšelyje-darželyje ,,Žilvitis“. Be to, 14 atvejų, registruotų praėjusią parą, epidemiologų vertinimu, yra susiję su protrūkiu įmonėje „Home Group“.

Kauno apskrityje praėjusią parą registruoti infekcijos atvejai, susiję su protrūkiais Kauno klinikų padaliniuose, LSMU Kauno ligoninėje, Kėdainių ligoninėje, Kėdainių rajono Dotnuvos slaugos namuose, Kėdainių rajono Josvainių socialiniame ir ugdymo centre.

Taip pat Kauno apskrityje registruoti COVID-19 atvejai, susiję su protrūkiais įmonėse „Achemos grupė“, „Kauno autobusai“, „Kauno grūdai“, bei atvejai, susiję su protrūkiais ugdymo įstaigose: Kauno technologijos universitete, Kauno lopšelyje-darželyje „Šnekutis“, Alytaus kolegijoje.

Be to, registruoti infekcijos atvejai, siejami su protrūkiais klubuose „Anna Mesha“, „Amnesia“, „Taboo“, restorane „Legenda“.

Šiaulių apskrityje registruoti koronaviruso atvejai, susiję su protrūkiais Respublikinėje Šiaulių ligoninėje, Aplinkos apsaugos agentūros Joniškio skyriuje, Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų oro gynybos batalione Šiauliuose.

Taip pat registruoti COVID-19 atvejai, siejami su protrūkiais Šiaulių miesto ugdymo centre „Spindulys“, Šiaulių darbo rinkos mokymo centre, Šiaulių apskrities vyriausiame policijos komisariate, Šiaulių rajono Ginkūnų mokykloje, Šiaulių Gytarių progimnazijoje, Kuršėnų lopšelyje-darželyje „Eglutė“.

Telšių apskrityje praėjusią parą registruoti atvejai, siejami su protrūkiais Plungės ligoninėje, Regioninėje Telšių ligoninėje, Mažeikių rajono policijos komisariate. Dar 29 koronavirusinės infekcijos atvejai, patvirtinti vakar, siejami su protrūkiu Telšių rajone įsikūrusiuose Dūseikių socialinės globos namuose. Iš viso su šiuo protrūkiu šiuo metu siejamas 31 infekcijos atvejis.

Taip pat Telšių apskrityje registruoti 2 infekcijos atvejai NVSC Telšių departamente. Šiuo metu izoliacijoje 3 darbuotojai.

Panevėžio apskrityje praėjusią parą registruoti COVID-19 atvejai, susiję su protrūkiais Respublikinės Panevėžio ligoninės Infekcinių ligų bei Vidaus ligų skyriuose. Taip pat patvirtinti infekcijos atvejai, susiję su protrūkiais įmonėse „Ulstukių malūnas“, „Pasvalio agrodileris“, „Rokiškio sūris“.

Vakarykštę parą Tauragės apskrityje registruoti 5 koronavirusinės infekcijos atvejai, susiję su protrūkiu Šilalės ligoninėje, 11 – susijusių su protrūkiu Jurbarko ligoninėje. Be to, Tauragės apskrityje registruoti koronaviruso atvejai, siejami su protrūkiu Šilalės krašto neįgaliųjų sąjungoje.

Marijampolės apskrityje praėjusią parą fiksuoti koronaviruso atvejai, susiję su protrūkiu Marijampolės Pirminės sveikatos priežiūros centro Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje.

Tuo metu, Utenos apskrityje registruoti atvejai, siejami su protrūkiu krepšinio komandoje „Utenos Juventus“, Alytaus apskrityje – siejami su protrūkiu seminare, taip pat registruoti šeiminiai protrūkiai.

Lietuvoje – dar 4 mirties nuo koronaviruso atvejai

NVSC praneša, kad iš gydymo įstaigų praėjusią parą gauta informacija apie 4 mirties nuo koronaviruso atvejus. Šiuo metu infekcija yra pasiglemžusi 186 gyvybes.

Pirmasis mirties atvejis registruotas Panevėžio apskrityje. Asmuo priklausė 70-79 metų amžiaus grupei, turėjo lėtinių susirgimų. Koronavirusas asmeniui patvirtintas lapkričio 3 d.

Antrasis mirties atvejis registruotas Kauno apskrityje. Asmuo priklausė 90-99 metų amžiaus grupei, turėjo lėtinių susirgimų. Koronavirusas asmeniui patvirtintas spalio 28 d.

Trečiasis mirties atvejis registruotas Telšių apskrityje. Asmuo priklausė 70-79 metų amžiaus grupei, turėjo lėtinių susirgimų. Koronavirusas asmeniui patvirtintas lapkričio 4 d.

Ketvirtasis mirties atvejis registruotas Klaipėdos apskrityje. Asmuo priklausė 70-79 metų amžiaus grupei, turėjo lėtinių susirgimų. Koronavirusas asmeniui patvirtintas lapkričio 4 d.

Savo ruožtu, visuomenės sveikatos specialistai ragina žmones laikytis visų koronaviruso infekcijos plitimo prevencijos priemonių – rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo, dėvėti asmens apaugos priemones, laikytis fizinės distancijos ir kita.

Ligoninėse dėl COVID-19 gydoma 690 žmonių, 57 iš jų – reanimacijoje

Lietuvos ligoninėse dėl COVID-19 gydoma 690 žmonių, 57 iš jų – reanimacijoje, ketvirtadienį pranešė Sveikatos apsaugos ministerija.

Jos duomenimis, su deguonies kaukėmis gydomi 296 pacientai, 32 žmonėms taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija.

Iš viso Lietuvoje nuo pandemijos pradžios koronavirusu užsikrėtė 19 tūkst. 91 asmuo, 13 tūkst. 557 – tebeserga, 5285 – pasveiko.

Iš beveik 17,4 tūkst. visų ligoninėse esančių lovų šiuo metu užimta per 9,5 tūkstančio. Reanimacijos lovų užimta daugiau nei pusė: 356 iš 651 esamos.

Iš 601 lovos su dirbtine plaučių ventiliacija užimtos yra 197, iš 6,4 tūkst. lovų su deguonimi užimta apie 1,9 tūkstančio.

Nuo COVID-19 iš viso mirė 186 žmonės. Dėl kitų priežasčių mirė 63 užsikrėtusieji.

