Karbauskis žada aktyvią šešėlinę Vyriausybę, sieks apsaugoti dabartinės valdžios pasiekimus

Veikdami opozicijoje, „valstiečiai“ turės aktyviai veikiančią šešėlinę Vyriausybę ir žada teikti savo biudžeto bei kitus projektus, žada Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis.

„Ką mes dabar darysime dirbami opozicijoje – bus šešėlinė Vyriausybė, šita šešėlinė Vyriausybė bet kokiu atveju dubliuos ir biudžetus, ir sprendimus, teikdama, parodydama, kokie būtų mūsų sprendimai. Ar mes tai turėjome per ketverius metus? Ne, neturėjome“, – Žinių radijui trečiadienį sakė R. Karbauskis.

Jis žada, kad kabinetas bus paskelbtas „gruodžio ar sausio mėnesį“, šešėliniu premjeru bus Saulius Skvernelis.

„Saulius ir alternatyvus arba šešėlinis kabinetas, mano įsitikinimu, bus daug stipresnis, negu tas, kurį suformuos valdanti dauguma“, – kalbėjo „valstiečių“ lyderis.

R. Karbauskis taip pat žada būti „konstruktyvia opozicija“, ketina palaikyti ir Liberalų sąjūdžio pirmininkės Viktorijos Čmilytės kandidatūrą, jei ji bus teikiama, su sąlyga, jei dauguma palaikys opozicijos kandidatą į Seimo vicepirmininkus.

„Jei jų koalicija susitars, kad Seimo pirmininke skiriama Čmilytė, tai kodėl nebalsuoti? Lygiai taip pat mes tikimės, kad bus balsuojama už tą Seimo pirmininko pavaduotoją, kurį mes pasiūlysime, o nebus daroma specialiai kitaip“, – tvirtino jis.

Perskaičiavus balsus Utenoje, iki šiol opozicijoje buvusi Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Seime turėtų turėti 51 atstovą ir su Liberalų sąjūdžiu bei Laisvės partija buria trapią 75 narių daugumą. „Valstiečiai“ rinkimuose laimėjo 32 mandatus ir turės antrą pagal dydį frakciją parlamente.

Karbauskis: jei bandys atšaukti priimtus įstatymus – ieškosime interesų grupių

Jau paskutines savaites skaičiuojančių valdančiųjų lyderis Ramūnas Karbauskis prakalbo, kokiais parametrais bus vertinamas konservatorių formuojamos daugumos darbas. „Valstiečių“ pirmininko teigimu, jei naujoji dauguma sieks atšaukti dabartinės valdžios priimtus sprendimus, jis ieškos interesų grupių, kurios, jo nuomone, galėjo tokį žingsnį paskatinti. Politikas užsimena, kad būti šiuo klausimu akylam yra pagrindo.

„Kai mes pamatėme liberalų ir konservatorių kandidatų rėmėjų sąrašą... Na jis yra įspūdingas. Yra labai daug rėmėjų, labai daug įmonių vadovų iš labai daug skirtingų sričių. Dabar reikės stebėti.

Opozicijos darbas stebėti ir aiškiai parodyti pirštu, kokie interesai yra už vieno ar kito pasiūlymo“, – „Žinių radijui“ teigė R. Karbauskis, pabrėždamas, kad per šį interesų grupių filtrą praeis kiekvienas valdančiųjų bandymas atšaukti per pastaruosius 4 metus priimtus įstatymus.

„Aš galiu pasakyti viena – bet kurį įstatymą, kurį priiminės ši valdžia..., mes visada ieškosime priežasties, kodėl jis buvo priiminėjamas. Jeigu iš tikrųjų tai bus mūsų sprendimų naikinimas – tų, kuriuos pripažįsta visas pasaulis ir rodo juos kaip pavyzdį... (Tokiu atveju ieškosime – ELTA) kas už to stovi. Alkoholio pramonė ar farmacijos pramonė. Kas už to stovi, kokie interesai“, – darbo opozicijoje gairėmis dalinosi R. Karbauskis.

Iš politikos nesitrauks: sieks apsaugoti dabartinės valdžios pasiekimus

Valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) lyderis Ramūnas Karbauskis sako, kad iš politikos trauktis neketina siekdamas apsaugoti dabartinių valdančiųjų pasiekimus. Jis taip pat priduria, kad prasmės Seime teikti naujus siūlymus lieka vis mažiau, kadangi tikėtina, jog opozicija, netrukus tapsianti valdančiaisiais, trukdys tokių sprendimų priėmimui.

„Iš politikos aš tikrai nesitrauksiu, nes suprantu, kad mano, kaip piliečio, pareiga yra rūpintis tuo, kad jokios interesų grupės neiššvaistytų tų pasiekimų, kuriuos mes esame padarę: kad nemažintų pensijų, nemažintų atlyginimų, vaiko pinigų nenaikintų. Nors aš girdžiu dabar iš būsimos premjerės, ji pagaliau pasakė, kad to nedarys – tikėkimės, kad to nedarys. Bet ketverius metus iš to buvo tyčiojamasi“, – „ Žinių radijui“ kalbėjo R. Karbauskis.

„Mes suprantame, kad reikia dirbti siekiant išsaugoti tai, kas yra padaryta, kas pasiekta. Nes kai girdi, kad bus grąžinta į televiziją alkoholio reklama, kad bus kiti sprendimai priiminėjami, mus tiesiog tai stebina”, – pridūrė jis.

Kalbėdamas apie pastaruosius darbus dabartiniame Seime, R. Karbauskis tikino, kad valdantieji iki pat kadencijos pabaigos pasiryžę teikti pasiūlymus kitų metų biudžetui.

„Biudžeto projektas nebus priiminėjamas šito Seimo, bet pasiūlymai šiam biudžetui, pateikiami dar šio Seimo, atitinkamai Vyriausybės dar bus svarstomi. Dar ši Vyriausybė teiks būsimam Seimui (biudžeto – ELTA) projektą. Bet kokiu atveju tai yra labai svarbus darbas“, – sakė jis.

Visgi LVŽZ partijos lyderis pažymėjo nemanąs, kad šiuo metu verta teikti kitų naujų siūlymų Seimui, kadangi opozicija, tikėtina, juos atšauktų savo sprendimais perėmusi valdžią.

„Kita vertus, kiti dalykai, susiję su sprendimais, kuriuos Seimas gali daryti ir priimti, tai abejoju, ar ką nors pavyks priimti. Nes bet kokiu atveju valdančioji dauguma 71 Seimo nario neturi, o opozicija, matyt, ir toliau trauks korteles ir neleis mums nieko priiminėti. Nes kam priiminėti sprendimus dėl Lukiškių aikštės, ar dėl 13 pensijos, jeigu visiškai akivaizdu, kad jie po to tai atšauks savo sprendimais, jie tuos įstatymus sunaikins. Tai iš jų retorikos akivaizdu“, – tikino R. Karbauskis.