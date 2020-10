Švietimo agentūra tikisi, kad neteks nutraukti 1 mln. eurų vertės sutarties

Nacionalinei švietimo agentūrai planuojant persikelti į naujas patalpas, Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) nurodė nutraukti 1,03 mln. eurų vertės jų remonto sutartį su bendrove „Domasta“. Agentūros vadovė sako, kad tai būtų nenaudingas sprendimas.

Rūta Krasauskienė sako, kad jau atlikta 90 proc. darbų. Jos teigimu, į naujas patalpas šių metų pabaigoje turėtų persikelti agentūros darbuotojai, dabar dirbantys trijuose atskiruose pastatuose.

„Šiuo metu derinamės su VPT, nes darbų atlikta virš 90 procentų, todėl ir ekonomiškai greičiausia būtų nenaudinga nutraukti tokią sutartį“, – BNS sakė R. Krasauskienė.

VPT laikinoji vadovė Jovita Petkuvienė sako, kad tokiu atveju, kai atlikta didelė dalis darbų, sutarties nutraukimas gal ir nebūtų proporcingas, tačiau ji nekomentavo, ar tarnyba kreipsis į teismą dėl baudos agentūrai.

„Nesame nieko susitarę, bet turime pripažinti, kad kai sudarytos sutartys ir yra mūsų nutraukimo rekomendacija, tai turbūt būtų normalu, kad esant padarytai didelei daliai darbų, nutraukimas gal ir nebūtų proporcingas sprendimas, bet tolesnių veiksmu komentuoti negaliu. Turime įvertinti ir administracines sąnaudas, ir galimą žalą“, – BNS sakė J. Petkuvienė.

VPT išvadoje rašoma, kad agentūra keitė ir tikslino reikalavimus tiekėjams, tačiau apie pokyčius informavo tik prie sistemos prisijungusius dalyvius – tai reiškia, kad neprisijungusieji atnaujintos informacijos nematė.

„Keičiant pirkimo sąlygas, nepakanka informuoti tik prie pirkimo prisijungusius tiekėjus. (...) Padarytas pakeitimas yra esminis, kuris galėjo turėti įtakos potencialių tiekėjų susidomėjimui pirkimu – galėjo pritraukti potencialių dalyvių, kurie, jei to pakeitimo nebūtų padaryta, negalėtų pateikti pasiūlymo“, – nurodė VPT.

Be to, sutartis su „Domasta“ pasirašyta birželį, tačiau rugpjūčio pradžioje agentūra padidino jos vertę 220,7 tūkst. eurų, siekiant įsigyti papildomų vėdinimo sistemos įrengimo darbų. Agentūros teigimu, pradžioje nebuvo numatyta įrengti šios sistemos, tačiau be jos negalima baigti patalpų apdailos.

VPT pabrėžia, kad jei naujos sąlygos būtų įtrauktos į pirminį pirkimą, jos galėjo sudominti daugiau tiekėjų.

Švietimo agentūra taip pat buvo paskelbusi 0,7 mln. eurų vertės patalpų remonto antro etapo konkursą, tačiau vėliau jį nutraukė, nes pritrūko lėšų. VPT pastebėjo, kad šiame konkurse taip pat buvo pažeidimų.