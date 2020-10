Andriulis: nesileisiu toliau žeminamas Gabrieliaus giminaičių

Gabrieliaus Landsbergio svainis Liudvikas Andriulis savo socialinio tinklo paskyroje pasveikino „visus su dešiniųjų pergale“, tačiau teigė, kad daugiau G. Landsbergio giminaičių žeminamas nesileis.

G. Landsbergio svainis įraše teigia, kad iš naujo dalinasi prieš dvi savaites rašytu tekstu, kuris dabar esą žodis žodin tinka šiandienai. L. Andriulis sureagavo ir į vakar prof. Vytauto Landsbergio išsakytas mintis, kad tokio giminaičio pro duris neįsileistų.

„Dar kartą visus sveikinu su dešiniųjų pergale. Pažiūrėjau, kad mano prieš dvi savaites rašytas superskandalingas tekstas žodis žodin tinka ir šiandienai. Daugelis komentuotojų jo, panašu, neskaitė, tai įdėsiu – pasirašau po kiekvienu žodžiu ir nieko nekeičiu.

I took one for the team – Gabrieliaus prašymu į šūdų malūną nesivėliau, ir net žeminamas rinkausi palaukti rinkimų pabaigos – dėl bendrojo gėrio.

Bet toliau būti žeminamas nesileisiu. Gabrieliaus giminaičių elgesys ir žodžiai neverti komentaro, jie daug pasako apie tuos žmones. Paminėsiu tik, kad pagrindiniais skandalo varikliais tie seniai ir buvo – jei ne jų pastangos, vaikiška overreakcija ir nesąmoningi komentarai, Širinskienės šlapias PR sapnas nebūtų išsipildęs ir tiek išsisukęs“, – rašo L. Andriulis.

Jis savo įraše teigia, kad patyrė tiek pažeminimo dėl to, jog jo nuomonė neatitinka konservatorių pozicijų.

„Patirti tiek žeminimo už partijos politikos neatitinkančią politinę ne politikos nuomonę buvo stipru. O galų gale rezultatai parodė, kad jokios įtakos tai neturėjo – ir negalėjo turėti. Jei turėčiau įtaką swinginti rinkimus ar vienmandates, matyt ja naudočiausi. Neturiu.

Kaip bebūtų, sveikinu visus su nuostabia pergale, labai džiaugiuosi rezultatais, ir kaip tada rašiau – sveiki atvykę į naują Lietuvą.

O dabar galite ramiai paskaityti mano garsųjį tekstą ir rasti jame skandalo“, – rašo L. Andriulis.

Toliau jis pateikia savo prieš dvi savaites publikuotą ir ištrintą įrašą. Visas tekstas:

Nuostabios naujienos – TS-LKD laimėjo daugiamandatėje, liberalusis partijos flangas buvo sureitinguotas į viršų, kas rodo, kad kryptis buvo teisinga.

Geriausia naujiena – didžiulį rezultatą parodė dvi liberalios partijos, ypač Laisvės Partija – pagaliau Lietuvai bus postūmis europietiškų vertybių link. Abi liberalų partijos turės didelę ir itin įtakingą frakciją Seime, manau, kad pagaliau galime tikėtis vienalyčių santuokų įteisinimo, pasipriešinimo išmokoms ir pašalpoms, lengvesnės imigracijos.

Visiškai nušluoti buvo senoviniai religiniai nacionalistai, didelę nesėkmę patyrė socialdemokratai. Seime nematysime Kirkilų, Bernatonių, Šiaulienių. Radžvilistai, Juozaitininkai, Daginiai ir Puteikinikai net kartu nesurenka 5%. Daugelis jų neatgaus net užstatų. Lazdos partija su Nendre liko tik pašaipos objektu, rinkėji parodė duris ir Krivickui su Janutiene, vargu, ar jie grįš į politiką.

Laukia antras turas, kuriame istoriškai daug TS LKD ir Liberalų lyderystės. Valstiečiai kausis, bet šiemet jie gerokai silpnesni, ir dešinė tikrai dar pridės sau mandatų.

Visuomenė pasikeitė – Facebook karta, jaunos, miestuose gyvenančios išsilavinusios šeimos įgavo daug svorio, ir jų balsai lemia aiškią Lietuvos kryptį link modernių, liberalių vertybių. Po ketverių metų Lietuva jau bus labai kitokia, o 2024 metais jaunų, modernių žmonių svoris bus dar didesnis. Provincijos, nostalgijos sovietizmui ir populistų balsai prislopo ir nebėra girdimi.

Sveiki atvykę į naują Lietuvą, sveikinu visus liberalių pažiūrų grupės narius.

V. Landsbergis sakė, jog L. Andriulis tapo politinės kampanijos dalimi

Lietuvoje pasibaigus Seimo rinkimų II turui, „Delfi“ studijoje viešėjo prof. Vytautas Landsbergis, kuris sakė, kad šiemet rinkimų kampanijos metodai buvo itin šiurkštūs. Jis prisiminė ir nemalonų įvykį su giminaičiu verslininku Liudviku Andriuliu.

„Metodai rinkiminės kampanijos kai kurie buvo šiurkštūs ir labai seni, bet turbūt tai dar veiksminga. Tai yra šmeižto už labai didelius pinigus kampanija. Jeigu žmones nuteikia balsuoti prieš ką nors, o ne už ką nors, tai nėra kelias į ateitį ir pažangą. Mes tai matome didelėse kitose valstybėse, tai nėra nieko naujo, bet norėtųsi aukštesnės kokybės“, – sakė profesorius ir pridūrė, kad jį labai nuvylė kampanijos metu pasisakęs jo giminaitis L. Andriulis.

Anot profesoriaus, tokio giminaičio jis „neįsileistų pro duris“.