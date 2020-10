Šimonytė: Vyriausybės laikysena dėl COVID-19 kelia nerimą

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) rinkimų sąrašo lyderė Ingrida Šimonytė sako, kad Vyriausybės laikysena šalį užklupus antrajai koronaviruso bangai jai kelia nerimą.

„Man apskritai kelia klausimų Vyriausybės laikysena šitoje (COVID-19 – ELTA) istorijoje, todėl, kad atrodo, jog Vyriausybė yra nusprendusi, kad ji jau viską buvo išsprendusi pavasarį, o dabar kažin kas atėjo ir viską sugadino. Tai, kad bus kažkokių naujų aplinkybių rudenį ar kai lems sezonas, turbūt buvo kalbama nuo pat koronaviruso atsiradimo pradžios, apie tai kalbėjo ir medikai, ir mokslininkai. Todėl man dabar yra labai gaila, kad panašu, jog mes išties ir būsime nusipirkę tik labai brangaus laiko“, – spaudos konferencijoje antradienį teigė ji.

I. Šimonytė taip pat pridūrė, kad akivaizdu, jog dar vasaros pabaigoje kai kurių skelbta pergale prieš šį virusą buvo pradėta džiaugtis per anksti.

„Tai yra rizika, apie kurią aš kalbėjau vasaros pabaigoje, kai tarsi buvo aprimimas ir tų COVID-19 atvejų buvo mažai, o kažkas jau buvo iššovęs šampaną ir paskelbęs pergalę. Akivaizdu, kad per anksti.

Dėl to man kelia nerimą Vyriausybės laikysena. Labiausiai dėl to, kad yra visiškai neaišku, su kuo yra tariamasi, su kuo yra konsultuojamasi ir kokia yra sprendimų priėmimo ar jų nepriėmimo logika. Tai to paaiškinimo man trūksta“, – sakė ji.