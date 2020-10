Tūkstančiai mokslininkų perspėja: sklinda pavojingas melas apie koronavirusą

Daugiau kaip du tūkstančiai pasaulio mokslininkų, pasirašę John Snow memorandumą, perspėja, kad koronaviruso pandemijos metu bandos imuniteto šalininkų skleidžiami teiginiai, kad tai užtikrintų infekcijos įgytą gyventojų imunitetą mažos rizikos grupėse ir galiausiai apsaugotų pažeidžiamus žmones, yra pavojingas melas, kurio nepatvirtina moksliniai duomenys.

„Memorandumo autoriai teigia: „Sunkaus ūminio respiracinio sindromo sukėlėju – koronavirusu SARS-CoV-2 visame pasaulyje užsikrėtė daugiau nei 35 milijonai žmonių, o 2020 m. Spalio 12 d. PSO užregistravo daugiau nei 1 milijoną mirčių. Antroji COVID-19 banga jau paveikė Europą ir artėjant žiemai, mums reikia aiškios komunikacijos apie COVID-19 keliamą riziką ir veiksmingos kovos su šia infekcija strategijos“, – dokumentą savo įraše feisbuke citavo Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto profesorius, Santaros klinikų šeimos gydytojas Vytautas Kasiulevičius.

Kartu jame pažymima, kad SARS-CoV-2 plinta kontaktiniu keliu (lašelių ir aerozolių pagalba), aerozolinio plitimo dėka virusas nukeliauja ilgesnius atstumus, ypač esant blogai ventiliacijai. Jo didelis užkrečiamumas, kartu su dideliu populiacijų imlumu naujam virusui sukuria sąlygas šiai infekcijai greitai plisti bendruomenėje. COVID-19 mirtingumas yra kelis kartus didesnis nei sezoninio gripo, o infekcija kai kurių pacientų organizme gali persistuoti ilgą laiką, įskaitant ir jaunus, anksčiau sveikus žmones (taip vadinamas „ilgasis COVID“).

„Iki šiol neaišku, kiek laiko trunka apsauginis imunitetas, ar SARS-CoV-2 gali pakartotinai užsikrėsti šia liga jau persirgę žmonės, o pakartotinės infekcijos dažnis iki šiol nėra nežinomas.

Viruso pernešimą galima sušvelninti taikant fizinę distanciją, naudojant veido kaukes, rankų ir kvėpavimo higieną bei vengiant žmonių susibūrimų ir blogai vėdinamų patalpų. Testavimas, kontaktų išaiškinimas ir izoliacija taip pat yra labai svarbūs kontroliuojant perdavimą. PSO propagavo šias priemones nuo pandemijos pradžios“, – į kertines tezes dėmesį atkreipė V. Kasiulevičius.

Bandos imuniteto šalininkų teiginiai neturi mokslinio pagrindo

Profesoriaus įraše pažymima, kad pradiniame pandemijos etape daugelis šalių įvedė griežtus apribojimus (bendri gyventojų apribojimai, įskaitant nurodymus likti namuose ir dirbti namuose), kad sulėtintų greitą viruso plitimą. Memorandumą pasirašiusių mokslininkų nuomone, tai buvo būtina norint sumažinti mirtingumą, užkirsti kelią sveikatos priežiūros perdegimui ir nusipirkti laiko, kad būtų sukurta reagavimo į pandemiją sistema, kad būtų sustabdytas perdavimas pasibaigus karantinui.

„Nors apribojimai buvo trikdantys visuomenes, paveikė psichinę ir fizinę sveikatą ir pakenkė ekonomikai, visgi padariniai buvo blogesni tose šalyse, kurios nesugebėjo sukurti veiksmingų pandemijos kontrolės sistemų.

Tai paskatino plačią demoralizaciją ir sumažino visuomenių pasitikėjimą. Antroji banga ir ateinančių iššūkių įgyvendinimas žmones paskatino vėl domėtis vadinamuoju bandos imunitetu, kuris siūlo netrukdyti infekcijos protrūkiui mažos rizikos gyventojų grupėse, tuo pačiu apsaugant pažeidžiamus žmones. bandos imuniteto šalininkai teigia, kad tai užtikrintų infekcijos įgytą gyventojų imunitetą mažos rizikos grupėse ir galiausiai apsaugotų pažeidžiamus žmones.

Tai pavojingas melas, kurio nepatvirtina moksliniai duomenys. Bet kokia pandemijos valdymo strategija, grindžiama natūraliu imunitetu yra ydinga. Nekontroliuojamas infekcijos plitimas jaunesių gyventojų grupėse didina sergamumą ir visų gyventojų mirtingumo rodiklius. Be žmogiškųjų sąnaudų, tai paveiktų visą darbo jėgą ir priblokštų sveikatos priežiūros sistemų gebėjimą teikti skubią ir įprastą medicinos pagalbą. Be to, nėra įrodymų apie ilgalaikį apsauginį imunitetą nuo SARS-CoV-2 po natūralios infekcijos,o endeminis pernešimas, kuris būtų nykstančio imuniteto pasekmė, neapibrėžtai ateityje keltų riziką pažeidžiamoms gyventojų grupėms“, – memorandumą pasirašiusių mokslininkų poziciją citavo V. Kasiulevičius.

Mokslininkų nuomone, tokia strategija nenutrauktų COVID-19 pandemijos, bet sukeltų pasikartojančias epidemijas, kaip buvo daugelio infekcinių ligų atveju praeityje, dar iki skiepijimo pradžios. Tai taip pat užkrautų nepriimtiną naštą ekonomikai ir sveikatos priežiūros darbuotojams, kurių daugelis jau mirė dėl COVID-19 ar patyrė sveikatos sutrikus dėl to, kad jiems teko gelbėti sergančius žmones.