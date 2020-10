Naujas koronaviruso rekordas: liepsnoja Kauno klinikos, nepavyko nustatyti, kaip užsikrėtė vienas iš mirusiųjų

Jau antrą parą iš eilės šalyje fiksuojamas stipriai išaugęs užsikrėtimo COVID-19 atvejų skaičius. Praėjusią parą, ištyrus 8 628 ėminius, jų Lietuvoje nustatyta 281. Iki šios dienos Lietuvoje iš viso patvirtinti 7 041 infekcijos atvejis, praneša Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC).

Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos penktadienio ryto duomenimis, koronaviruso infekcijos sukelta liga Lietuvoje šiuo metu serga 3 862 žmonės.

Nuo šios infekcijos mirė 112 žmonių. 32 žmonės, užsikrėtę koronavirusu, mirė dėl kitų priežasčių, skelbia Nacionalinis visuomenės sveikatos centras.

Nuo COVID-19 pasveiko 3 035 žmonės, o izoliacijoje šiuo metu yra 34269 asmenys.

Nuo birželio 1 d. Lietuvoje registruoti 343 įvežtiniai infekcijos atvejai.

Šią savaitę, nuo spalio 12 iki spalio 18 dienos įskaitytinai, Raseinių, Radviliškio, Kelmės, Šiaulių, Kauno, Vilniaus, Mažeikių, Šilalės, Kėdainių, Panevėžio rajonų, taip pat Šiaulių, Rietavo, Elektrėnų, Druskininkų, Kauno, Vilniaus, Panevėžio miestų gyventojams bus intensyviau atliekami tyrimai dėl koronaviruso (COVID-19). Šiose 17 savivaldybių fiksuojamas didesnis sergamumas negu kitose Lietuvos savivaldybėse.

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) informuoja, kad per praėjusią parą Lietuvoje patvirtintas 281 koronavirusinės infekcijos (COVID-19) atvejis, iš jų 83 registruoti Kauno apskrityje, 69 Vilniaus, 38 Klaipėdos, 34 Šiaulių, 26 Telšių, 14 Marijampolės, 9 Panevėžio, 7 Tauragės bei 1 Utenos apskrityse.

Po kontakto su asmenimis, kuriems patvirtintas koronavirusas, epidemiologų vertinimu, užsikrėtė 217 asmenų. Be to, per praėjusią parą registruoti 10 įvežtinių atvejų, iš kurių 3 iš Prancūzijos, 2 iš Graikijos, po 1 – iš Ukrainos, Jungtinės Karalystės, Norvegijos, Nyderlandų ir Švedijos. Tuo metu, 54 asmenų užsikrėtimo aplinkybių specialistams nustatyti nepavyko.

177 atvejai siejami su protrūkiais

Vilniaus apskrityje praėjusią parą registruoti atvejai, siejami su židiniais ugdymo įstaigose: 7 atvejai siejami su Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija, 5 – su Švenčionių rajono Pabradės „Žeimenos“ gimnazija, 2 – su Vilniaus lopšeliu-darželiu „Žemyna“. Dar 2 atvejai, vertinama, yra susiję su Vilniaus lopšeliu-darželiu „Gabijėlė“, taip pat 2 – su Vilniaus Šiaurės licėjumi, 1 – su Vilniaus Petro Vileišio progimnazija.

Tuo metu, Kauno apskrityje veikiančiose ugdymo įstaigose taip pat fiksuoti infekcijos atvejai: 4 siejami su protrūkiu Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijoje, 3 – su Kauno Krepšinio mokykla „Žalgiris“, dar 1 atvejis, vertinama, susijęs su protrūkiu Kauno „Saulės“ gimnazijoje.

Telšių apskrityje 11 atvejų siejama su protrūkiu Plungės Senamiesčio mokykloje, Klaipėdos apskrityje fiksuotas 1 atvejis, susijęs su protrūkiu Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centre.

Taip pat praėjusią parą fiksuoti nauji infekcijos atvejai, susiję su protrūkiais gydymo bei socialinės globos įstaigose.

35 infekcijos atvejai siejami su Raseinių rajone įsikūrusiais Blinstrubiškių socialinės globos namais. Visi asmenys yra šių namų gyventojai. Iš viso registruoti 145 su šiuo protrūkiu susiję atvejai: 44 darbuotojai, 92 gyventojai ir 9 antriniai atvejai, t. y. asmenys iš darbuotojų artimos aplinkos.

11 naujų koronaviruso atvejų siejama su protrūkiu Marijampolės specialiuosiuose socialinės globos namuose, iš kurių 9 yra gyventojai ir 2 darbuotojai. Iš viso su protrūkiu, vertinama, yra susiję 15 infekcijos atvejų.

Dar 2 COVID-19 atvejai yra siejami su Kelmės rajone įsikūrusiais Liolių socialinės globos namais. Abu asmenys yra darbuotojai. Iš viso registruota 15 infekcijos atvejų: 12 globotinių ir 3 darbuotojai.

Taip pat praėjusią parą registruoti 7 atvejai, kurie, epidemiologų vertinimu, yra susiję su protrūkiais atskiruose Kauno klinikų padaliniuose. Atvejai registruoti Gastroenterologijos, Chirurgijos, Nefrologijos skyriuose.

Be to, 4 atvejai Vilniuje yra susiję su protrūkiu Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje. Iš viso registruoti 6 susiję atvejai.

5 atvejai siejami su protrūkiu Palangos reabilitacijos ligoninėje. Vertinama, kad su protrūkiu šiuo metu yra susiję 16 infekcijos atvejų.

2 atvejai registruoti Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centre, po 1 – Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namuose bei Kuršėnų vaikų šeimos namuose.

3 COVID-19 atvejai yra susiję su Kretingos kultūros centro Kartenos skyriumi, dar 3 atvejai Telšių apskrityje siejami su vieno iš Plungės choro repeticija, vykusia spalio 6 d.

54 asmenų užsikrėtimo aplinkybės nėra aiškios

Šiuo metu epidemiologams dar nepavyko nustatyti, kaip užsikrėtė 54 asmenys. Epidemiologinių tyrimų metu nustatyta, kad asmenys išvykę į užsienį nebuvo, su patvirtintais COVID-19 atvejais nebendravo.

Specialistai nagrinėja šių užsikrėtusiųjų maršrutus, tad statistika dar gali keistis, jei būtų rastos sąsajos tarp atskirų atvejų.

Lietuvoje – dar 2 mirtys nuo koronaviruso

NVSC praneša, kad praėjusią parą Lietuvoje registruoti 2 mirties dėl COVID-19 atvejai. Šiuo metu infekcija yra pasiglemžusi 112 gyvybių.

Pirmasis mirties atvejis registruotas Šiaulių apskrityje. Žmogus priklausė 80-89 metų amžiaus grupei, turėjo lėtinių susirgimų. Koronavirusas asmeniui patvirtintas rugsėjo 24 d. Žmogus buvo gydomas Kuršėnų ligoninės Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje.

Antrasis mirties atvejis registruotas Kauno apskrityje. Žmogus priklausė 70-79 metų amžiaus grupei, turėjo lėtinių susirgimų. Koronavirusas asmeniui patvirtintas rugsėjo 28 d. Atliekant židinio epidemiologinę diagnostiką, specialistams nepavyko nustatyti, kaip asmuo užsikrėtė.

NVSC informuoja, kad Lietuvoje iš viso patvirtinti 7041 COVID-19 ligos atvejai, tebeserga 3862 asmenys, 3035 – pasveiko.

Savo ruožtu, visuomenės sveikatos specialistai ragina žmones laikytis visų koronaviruso infekcijos plitimo prevencijos priemonių – rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo, dėvėti asmens apaugos priemones, laikytis fizinės distancijos ir kita.