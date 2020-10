Armonaitė – apie barų ribojimą Vilniuje: nereikia per visą valstybę kirsti botagu

Laisvės partijos, kuriai priklauso ir sostinės meras Remigijus Šimašius, vadovė Aušrinė Armonaitė nemano, kad savivaldybė purtosi atsakomybės už koronaviruso problemos mieste sprendimą.

„Anaiptol, aš manau, kad Vilniaus miesto savivaldybė daro daug darbo, kurį turėtų daryti kitos institucijos“, - sakė A. Armonaitė.

Ji nepritaria siūlymams, plintant virusui, mieste riboti pasilinksminimo vietų darbo laiką.

„Kai yra atvejis arba daug atvejų vienoje kavinėje, tai nereiškia, kad per visą valstybę reikia kirsti botagu. Yra gerųjų praktikų užsienyje, kai, pavyzdžiui, į naktinius klubus, barus, vyksta žmonių registracija. Kodėl Lietuvoje negalėtume padaryti registracijos? Ar tikrai reikia trumpinti darbo laiką, ir tokiu būdu mažinti darbo vietas? Yra saugumo priemonės, dezinfekcija. Jeigu atsitinka atvejis viename bare, ar tikrai kitame bare jis irgi atsitiks? Nebūtinai“, - sakė A. Armonaitė.

Politikė taip pat pasigenda atvirų duomenų, kurie leistų geriau išanalizuoti situaciją apie koronaviruso plitimą.

„Mums reikia atvirų duomenų – ne tik apie atvejus, bet ir apie amžių, besimptomius atvejus, lokalias vietas. Mums reikėtų daugiau duomenų. Jie yra, bet tikriausiai jie yra neprieinami“, - sakė A. Armonaitė.

NVSC Vilniui siūlė įvesti infekcijos plitimą ribojančių priemonių

Kaip jau skelbta, Vilniuje trečiadienį nustatyta 111 koronaviruso atvejų. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC), atsižvelgdamas į nepalankią epidemiologinę situaciją dėl koronaviruso infekcijos (COVID-19) plitimo Vilniaus mieste, paragino savivaldybę imtis priemonių, skirtų šios infekcijos valdymui gerinti.

NVSC Vilniaus mieste rekomenduoja laikinai riboti aktyvaus laisvalaikio veiklas uždarose patalpose, kai negali būti užtikrintas kvėpavimo takus apsaugančių priemonių dėvėjimas, pavyzdžiui, grupines sporto treniruotes, šokių, dainavimo studijų veiklą, taip pat – bei trumpinti barų darbo laiką, teigiama pranešime spaudai.

Pasak NVSC Vilniaus departamento direktorės Rolandos Lingienės, pastarųjų dienų tendencijos verčia imtis priemonių infekcijai stabdyti. Dėl to siūloma laikinai atsisakyti tų veiklų, kurios šiuo metu epidemiologiškai rizikingiausios.

„Siūlomos priemonės tikrai minkštos, jas, mūsų vertinimu, jau reikia taikyti čia ir dabar, kad vėliau neprireiktų didesnių ribojimų. Ir jos siūlomos atsižvelgus į turimą statistiką ir skaičius bei epidemiologines nustatytų atvejų sąsajas. Registruojame protrūkius, susijusius su sporto klubais, šokių studijomis, ledo rituliu, jie išplito į įstaigas, įmones, organizacijas, mokyklas. Turime atvejų, siejamų su apsilankymais baruose, kur tie atvejai – tarsi kibirkštis, įžiebianti protrūkius darbo ar ugdymosi aplinkoje. Mūsų nuomone, tokios „prabangos“ šiuo metu sau leisti tiesiog negalime“, – sako R. Lingienė.

NVSC buvo pateikusi bendrų rekomendacijų tokių paslaugų teikėjams jas teikti tik pasitarus su visuomenės sveikatos specialistais ir ėmusis maksimalių infekcijos kontrolės prevencijos priemonių. Jei to negalima užtikrinti – laikinai paslaugas stabdyti. Tačiau norimų rezultatų tai nedavė – susiję atvejai ir toliau registruojami. Be to, pavyzdžiui, buvo kreiptasi į vieną iš šokio studijų su raginimu laikinai sustabdyti veiklą, bet į tokias rekomendacijas ji taip ir neatsižvelgė.

Ministras tikisi, kad savivaldybė imsis priemonių

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga viliasi, kad sostinė vis tik įsiklausys į rekomendacijas, kurios buvo išsakytos šio miesto sprendimų priėmėjams.

„Aš tikiuosi, kad įsiklausys, nes manau, kad visi yra suinteresuoti, taip pat ir Vilnius ir miesto valdžia nėra priešai savo gyventojų, ir turi suprasti, kad nesiimant jokių priemonių, nevaldant situacijos, persikraus gydymo įstaigos, ir tada miestas turės kitų bėdų, kokių turėjo, pavyzdžiui, Raseiniai.

Tada reikės galvoti, ką daryti su pacientais. Iš Raseinių nuvežti keliasdešimt pacientų į Vilnių yra variantas, bet iš Vilniaus nuvežti kelis tūkstančius pacientų į Raseinius, nebus variantas. Miestas tą turi suprasti, reikia valdyti“, - sakė A. Veryga.

Ministras miestui pirmiausia rekomenduoja aktyvinti testavimą, pasižiūrėti į tam tikras specifines vietas, jų darbuotojus.

„Tada, jeigu jau nesinori labiau plačiai visuomenę apimančių priemonių, tai bent jau reikėtų taikytis į pačias sudėtingiausias vietas. Miestas jau dabar turi įsivertinti, kas vyksta gydymo įstaigose, slaugos, globos įstaigose, ar tikrai gerai ten vykdoma infekcijų kontrolė, kad nebūtų tokių situacijų, kaip buvo Blinstrubiškėse arba kitose vietose, kur dabar jau ir mirčių turime, nes ten žmonės yra patys pažeidžiamiausi“, - kalbėjo A. Veryga.