118 naujų koronaviruso atvejų, 3 žmonės mirė: 2 iš jų užsikrėtimo aplinkybių nustatyti nepavyko mirusių dėl kitų priežasčių, bet sirgusių ir koronavirusu – 10

Lietuvoje per parą patvirtinta 118 naujų koronaviruso atvejų ir 3 mirtys, praneša Sveikatos apsaugos ministerija (SAM).

Patvirtintų ligos atvejų skaičius konkretiems žmonėms: 6366

Sergančių žmonių skaičius: 3386

Per vakar dieną patvirtintų naujų COVID-19 susirgusių žmonių skaičius: 118

Mirusių nuo koronaviruso žmonių skaičius: 106

Užsikrėtusieji koronavirusu, mirę dėl kitų priežasčių: 32

Pasveikusių žmonių skaičius: 2842

Izoliacijoje esančių asmenų skaičius (sergančių, sąlytį turėjusių, iš paveiktų teritorijų atvykusių, kuriems išduoti sprendimai aktualiu 14 dienų laikotarpiu): 34 624.

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) informuoja, kad per praėjusią parą Lietuvoje patvirtinta 118 koronavirusinės infekcijos (COVID-19) atvejų, iš kurių 48 registruoti Vilniaus, 36 Kauno, 14 Šiaulių, 12 Klaipėdos, 4 Telšių, 3 Marijampolės bei 1 Panevėžio apskrityse.

Po kontakto su asmenimis, kuriems patvirtintas koronavirusas, epidemiologų vertinimu, užsikrėtė 81 asmuo. Be to, per praėjusią parą registruoti 2 įvežtiniai atvejai – po vieną iš Baltarusijos ir Norvegijos. Tuo metu, 35 asmenų užsikrėtimo aplinkybių specialistams nustatyti nepavyko.

5 atvejai, Vilniaus apskrityje registruoti praėjusią parą, yra siejami su protrūkiu Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijoje. Iš jų 4 yra mokiniai ir 1 mokytojas. Šiuo metu iš viso registruota 17 susijusių koronaviruso atvejų.

7 atvejai, registruoti Vilniaus apskrityje, t. y. Vilniuje ir Elektrėnuose, yra siejami su protrūkiu tarp ledo ritulininkų.

2 atvejai, vertinama, yra susiję su protrūkiu Ukmergės Senamiesčio progimnazijos Laičių pradinio ugdymo skyriuje. Vienas asmuo yra darbuotojas, kitas atvejis – antrinis šeimoje. Iš viso su protrūkiu siejami 3 infekcijos atvejai.

Taip pat 1 atvejis, registruotas vakar, siejamas su protrūkiu Lietuvos kriminalinės policijos biure (iš viso 3 susiję atvejai), dar 1 – susijęs su protrūkiu Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente (iš viso 8 susiję atvejai), taip pat 1 registruotas atvejis siejamas su protrūkiu UAB „Vilniaus vandenys“ (iš viso 3 susiję atvejai).

3 atvejai, vakar registruoti Kauno apskrityje, siejami su protrūkiu Blinstrubiškių socialinės globos namuose. Visi atvejai yra antriniai. Bendrai su protrūkiu siejami 106 infekcijos atvejai: 43 darbuotojai, 54 gyventojai ir 9 antriniai atvejai, t. y. asmenys iš darbuotojų artimos aplinkos.

2 infekcijos atvejai Kaune, vertinama, yra susiję su protrūkiu Kauno klinikų Neurochirurgijos skyriuje. Vienas asmuo yra pacientas, kitas – darbuotojas. Iš viso registruoti 6 susiję atvejai, iš kurių 5 yra pacientai ir 1 darbuotojas.

Taip pat 2 COVID-19 atvejai yra siejami su protrūkiu LSMU Kauno ligoninės Kardiologijos skyriuje. Vienas iš šių asmenų yra pacientas, kitas – antrinis atvejis. Iš viso fiksuotas 21 susijęs atvejis, iš kurių 15 yra darbuotojų, 3 pacientai ir 3 antriniai atvejai.

Be to, Kauno apskrityje registruotas naujas protrūkis, siejamas su sanatorija „Tulpė“. Vakar infekcija patvirtinta dviem asmenims – darbuotojui ir pacientui. Iki šiol iš viso registruoti 3 susiję atvejai.

Šiaulių apskrityje vakarykštę parą registruoti 2 COVID-19 atvejai, siejami su Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centru. Abu atvejai yra antriniai. Iš viso patvirtinti 7 susiję atvejai: 3 darbuotojai ir 4 antriniai atvejai šeimose.

Taip pat 2 atvejai Šiauliuose siejami su prekybos centre „Saulės miestas“ veikiančios parduotuvės „Rimi“ konditerijos centru. Vienas iš šių asmenų yra darbuotojas, kitas – antrinis atvejis darbuotojo šeimoje. Šiuo metu registruoti 5 infekcijos atvejai: 2 darbuotojai ir 3 antriniai atvejai šeimose.

Per praėjusią parą registruotas 1 atvejis, siejamas su Joniškio Saulės pagrindinės mokyklos dienos užimtumo centru (iš viso registruota 17 susijusių atvejų: 13 auklėtinių ir 4 antriniai atvejai šeimose), taip pat patvirtintas dar 1 atvejis, siejamas su Šiaulių dienos centru „Goda“, kur iš viso registruoti 4 susiję susirgimai (2 darbuotojai ir 2 auklėtiniai, t. y. centro lankytojai).

3 infekcijos atvejai, vakar registruoti Klaipėdos apskrityje, siejami su UAB „Danės perlas“. Asmenys yra darbuotojai. Vertinama, kad su protrūkiu yra susiję 5 COVID-19 atvejai.

Vakar Telšių apskrityje registruotas naujas protrūkis – koronavirusas patvirtintas 4-iems Plungės savivaldybės ligoninės Palaikomojo gydymo ir reabilitacijos skyriaus darbuotojams. Privaloma izoliacija paskirta 12-likai darbuotojų. Visiems skyriuje gulintiems pacientams – 21 – atlikti tyrimai koronavirusinei infekcijai nustatyti, jie yra neigiami. Iš viso su protrūkiu siejami 5 infekcijos atvejai – visi asmenys yra darbuotojai.

35 asmenų užsikrėtimo aplinkybės nėra aiškios

Šiuo metu epidemiologams dar nepavyko nustatyti, kaip užsikrėtė 35 asmenys. Epidemiologinių tyrimų metu nustatyta, kad asmenys išvykę į užsienį nebuvo, su patvirtintais COVID-19 atvejais nebendravo.

Specialistai nagrinėja šių užsikrėtusiųjų maršrutus, tad statistika dar gali keistis, jei būtų rastos sąsajos tarp atskirų atvejų.

Lietuvoje – dar 3 mirtys nuo koronaviruso

NVSC praneša, kad praėjusią parą iš gydymo įstaigų gauta informacija apie 3 mirtis nuo koronaviruso – 2 registruotos Šiaulių apskrityje, 1 – Kauno apskrityje. Šiuo metu infekcija yra pasiglemžusi 106 gyvybes.

Mirusysis priklausė 80-89 metų amžiaus grupei, turėjo lėtinių susirgimų. Koronavirusas asmeniui patvirtintas spalio 2 d. Atliekant židinio epidemiologinę diagnostiką, nustatyta, kad asmuo užsikrėtė po kontakto su sergančiu artimuoju.

Mirusysis priklausė 80-89 metų amžiaus grupei, turėjo lėtinių susirgimų. Koronavirusas asmeniui patvirtintas rugsėjo 22 d. Kaip asmuo užsikrėtė, specialistams, atlikusiems epidemiologinę diagnostiką, nustatyti nepavyko.

Trečiasis mirties nuo koronaviruso atvejis registruotas Kauno apskrityje. Asmuo priklausė 70-79 metų amžiaus grupei, turėjo lėtinių susirgimų. Koronavirusas asmeniui patvirtintas spalio 12 d.

Asmens užsikrėtimo aplinkybių, atliekant epidemiologinį tyrimą, specialistams nustatyti nepavyko.

Taip pat praėjusią parą iš gydymo įstaigų gauta informacija apie 10 mirties atvejų, kai užsikrėtusieji koronavirusu mirė dėl kitų priežasčių. Visi šie atvejai registruoti Šiaulių apskrityje.

NVSC informuoja, kad Lietuvoje iš viso patvirtinti 6366 COVID-19 ligos atvejai, tebeserga 3386 asmenys, 2842 – pasveiko.

Savo ruožtu, visuomenės sveikatos specialistai ragina žmones laikytis visų koronaviruso infekcijos plitimo prevencijos priemonių – rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo, dėvėti asmens apaugos priemones, laikytis fizinės distancijos ir kita.