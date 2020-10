Teismas išteisino buvusį Santaros klinikų vadovą Strupą dėl kyšio paėmimo

Vilniaus apygardos teismas ketvirtadienį išteisino buvusį Santaros klinikų vadovą Kęstutį Strupą dėl kyšio paėmimo.

Teisėjų kolegijai vadovavęs Gintaras Dzedulionis sakė, kad tiek K. Strupas, tiek ankstesnės instancijos teismo kalta dėl kyšio davimo pripažinta pacientė buvo išteisinti, nes neįrodyta, kad jie padarė jiems inkriminuojamas veikas.

Teisėjo teigimu, nors tarp kaltinamųjų vyko bendravimas, tačiau byloje nėra duomenų, kad jie būtų susitarę dėl atlygio ar, kad pacientė tikrai būtų perdavusi kyšį.

„Vyko bendravimas, bendravimas buvo įrašytas, buvo įrašytas pokalbis, buvo užfiksuoti du atvejai – vienu atveju perduoda voką, kitu atveju perduoda kažkokį popierėlį“, – pasakojo G. Dzedulionis.

Anot jo, kaltinamieji teigė, kad voke buvo perduota informacija apie pacientės būklę, o lapelyje buvo užrašyti pacientei priklausančios kavinės pavadinimas ir adresas, į kurią ji norėjo K. Strupą pakviesti. Šios kaltinamųjų pozicijos nepaneigė nei bylos medžiaga, nei ekspertai.

„Koks ten popierėlis nebuvo nustatyta, ekspertas pateikė išvadą, kad objektyvių duomenų ar tai buvo banknotas, ar ne banknotas – nėra“, – teigė teisėjas.

Pasak G. Dzedulionio, ekspertas nustatė, kad popierėlis buvo žalsvos spalvos, tačiau to neužtenka, kad galėtum daryti prielaidą, jog tai buvo pinigai, kaip tai padarė prokurorai.

„Prielaida dėl to, kad tai buvo banknotas, prielaida dėl to, koks tai buvo banknotas ir prielaida dėl to, kad tai buvo piniginis atlygis“, – aiškino teisėjas.

Jis pabrėžė, kad nei voko turinys, nei popierėlis nebuvo nustatyti, o apkaltinamasis nuosprendis negali būti paremtas prielaidomis.

Teismas šią bylą apeliacine tvarka pradėjo nagrinėti po to, kai K. Strupas apskundė Vilniaus apylinkės teismo kovo mėnesį priimtą nuosprendį, kuriuo jis buvo pripažintas kaltu paėmęs nenustatyto dydžio kyšį iš pacientės už operacijos atlikimą.

K. Strupui tuomet skyrė 5 tūkst. eurų baudą. Kyšį davusiai pacientei skirta 4,5 tūkst. eurų, ji šį teismo nuosprendį taip pat apskundė.

Abiems byloje kaltintiems asmenims Vilniaus apylinkės teismas, nenustatęs sunkinančių aplinkybių, skyrė pačias švelniausias bausmės rūšis – baudas, o jų dydis yra tarp minimalios ir vidutinės už tokį nusižengimą skiriamos baudos.

Skundus nagrinėjusi Vilniaus apygardos teismo teisėjų kolegija byloje iš naujo atliko įrodymų tyrimą, taip pat papildomai buvo apklaustas ir vaizdo įrašų ekspertas.

K. Strupas iš Santaros klinikų direktoriaus pareigų savo prašymu atleistas 2018 metais, kai sulaukė įtarimų didelės apimties ikiteisminiame tyrime dėl galimo piktnaudžiavimo ir stambaus masto kyšininkavimo bei papirkimo Santaros klinikose.

2019 metų gegužę tyrimas K. Strupo atžvilgiu byloje dėl piktnaudžiavimo buvo nutrauktas ir jam pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo, kurie tirti atskirame ikiteisminiame tyrime.

Tyrimas dėl piktnaudžiavimo ir stambaus masto kyšininkavimo Santaros klinikose toliau tęsiamas Vilniaus apygardos prokuratūroje.