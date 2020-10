Skvernelis įspėjo, kad Raseiniams gresia Nemenčinės likimas

Simona Voveriūnaitė , Politikos aktualijų žurnalistė; Giedrė Balčiūtė , www.DELFI.lt

Saulius Skvernelis Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

Trečiadienį posėdžiavęs ministrų kabinetas sutarėdėl to, kad Raseinių rajone, kur pastarųjų dviejų savaičių sergamumo rodiklis pasiekė net 1 108 atvejus 100 tūkstančių gyventojų, be to mirė 4 koronavirusu užsikrėtę žmonės, nuo penktadienio dviem savaitėms būtų įvestas karantinas. Per dvi savaites Raseinių rajone nustatyta 17 protrūkių įstaigose ir įmonėse bei 25 protrūkiai šeimose.

O premjeras Saulius Skvernelis prasitarė, kad Raseiniams gali tekti taikyti ir Nemenčinės variantą, tai yra visiškai juos uždaryti. Karantino režimas Raseiniuose bus įvestas nuo penktadienio vidurnakčio ir truks iki spalio 23 dienos pabaigos. Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga kiek anksčiau sakė, kad nerimą kelia ir gyventojų vangumas tikrintis dėl koronaviruso, taip pat nors ir stabilizavęsis, bet didelis naujų užsikrėtimų skaičius. Anot jo, yra rizika, kad užkratas plis į kitas Lietuvos vietas, o griežtesni suvaržymai yra efektyvesni siekiant pagerinti situaciją per trumpą laiką. Susiję straipsniai Nuskambėjo Skvernelio perspėjimas – neverskite mūsų imtis kitų žingsnių Vyriausybės patvirtinti pokyčiai: galimybės vykti į kitą šalį bus skaičiuojamos remiantis kitu rodikliu Be jau Raseinių rajono savivaldybės iki šiol taikytų saugumo priemonių, t.y. prievolės visur dėvėti kaukes, nuotolinio darbo ir mokymosi ir kitų, numatyta iki vidurnakčio riboti kavinių darbo laiką, pirkėjų srautus parduotuvėse. Rekomenduojama atšaukti ir mišias bažnyčiose. Vyriausybės posėdyje premjeras paminėjo, kad jeigu Raseinių rajone ir toliau bus vangiai tiriamasi dėl koronaviruso, savivaldybė gali būti uždaryti. Panašiai jau nutiko pavasarį su Neminčiene, kuomet čia labai išplito koronavirusas. „Jei mes matysime, kad Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) specialistai, medikai, epidemiologai pasakys, kad tikrinimasis yra vangus, nėra galimybių nustatyti, ar žmonės yra užsikrėtę, net kai yra nukreipiami į patikros punktus, tada jau neliks kito varianto kaip padaryti Nemenčinės variantą“, – po Vyriausybės posėdžio sakė S. Skvernelis. „Tikiuosi, kad tokių žingsnių nereiks, savivaldybės meras, administracija aktyviai bendradarbiauja. Kviečiu gyventojus pasitikrinti. Tikrai nereikia baimintis, jei tie skaičiai bus šiek tiek didesni. Bet mums svarbu yra žinoti realią situaciją“, – pabrėžė premjeras. S. Skvernelis užsiminė, kad jei situacija Raseiniuose gerės, karantinas gali būti atšauktas ir anksčiau. Paklaustas, ar greitu metu karantino režimas gali būti įvestas ir kitose savivaldybėse, pvz., Radviliškyje, kur kasdien sergamumo skaičiai auga, Vyriausybės vadovas atsakė: „Radviliškio situacija yra šiek tiek geresnė. Mes matome ir absoliučius skaičius šiek tiek kitokius, gerokai mažesnius. Matome situacijos pokytį, stabilizavimą. Šiandien nesvarstome apie kitas savivaldybes. Kol kas lieka tik Raseiniai, o kitur, bent žvelgiant iš šios dienos pozicijų, tokių sprendimų priiminėti nereikėtų“. Vyriausybės posėdyje premjeras pasakė, kad Raseiniuose yra skleidžiama pakankamai daug dezinformacijos. „Matome, kad vadinamos sąmokslo teorijos daug plinta tiek socialiniuose tinkluose, tiek visuomenėje apie tai, kad viruso nėra, tikrintis nereikia, tai nėra pavojinga, tai manęs nepaliečia. Raseiniuose tai akivaizdžiai matosi, kitose savivaldybėse galbūt mažiau buvo, kada įkurtas patikros punktas ir išsiuntinėjami nukreipimai tikrintis, o pasitikrina gerokai mažesnis procentas gyventojų negu kažkur kitur. Tai yra problema ir ją reikia spręsti. Bet reikia ją spręsti argumentais, įtikinėjimu“, – kalbėjo S. Skvernelis.

Įvertink šį straipsnį Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.







( 7 žmonės įvertino) 1.5714

Susiję straipsniai

Sekite Delfi naujienas socialiniuose tinkluose:

| Maža didelių žinių kaina

Rekomenduojame: