Veryga: jau šiomis dienomis spręsim dėl dviejų nacionalinio lygmens ribojimų tikisi, kad vengimas testuotis neplis po visą Lietuvą

Vyriausybė šią savaitę spręs dėl dviejų nacionalinio lygmens priemonių kovoje prieš koronavirusą – naktinių viešojo maitinimo įstaigų darbo ir masinių renginių ribojimo, teigė sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga.

Pasak ministro, apie šias priemones bus diskutuojama pirmadienį vyriausybiniame COVID-19 valdymo komitete, o galutiniai sprendimai bus priimami trečiadienį per Vyriausybės posėdį.

Ministras patikslino, kad anksčiau, kai buvo svarstoma apie viešojo maitinimo įstaigų darbo laiko ribojimą, buvo minimi du galimi laikai – 22 arba 24 valanda, kada jos turėtų užsidaryti.

„Įvertinus tai, kad iki 24 valandos veikia ir restoranai, kur žmonės ateina pabūti, pašvęsti, pavalgyti, tai nėra naktiniai klubai, tai ta diskusija buvo labiau apsistojusi ties šia valanda. Bet kol kas buvo atsisakyta, nes iš verslo buvo pasakyta, kad „mes viską padarysime. Pas mus visko bus laikomasi“. Kiek tenka stebėti gyvai, važiuojant pro šalį, tai – toli nuo to laikymosi“, – sakė A. Veryga.

Kalbėdamas apie masinių renginių ribojimą, ministras patikslino, kad šiuo atveju kalbama ne apie teatrus, bet apie miesto šventes, muges.

„Čia kalbame labiau apie įvairias miesto šventes, muges. Teatruose yra nustatyta tam tikra tvarka. Nėra lengva teatrams ir su ta tvarka išgyventi – žiūrovus galima sodinti tik į kas antrą kėdę, yra nustatyta prievolė dėl kaukių dėvėjimo. Be to, yra aišku, kas ten buvo, ir net, jeigu ir atsiranda židinys, galima tuos žmones surasti, tada tirti, izoliuoti. To tikrai neįmanoma padaryti atvirose šventėse“, – teigė A. Veryga.

Ministras kaip pavyzdį pateikė Kryžkalnio memorialo partizanams atidarymo renginį.

„Ten lyg ir buvo registracija, bet, panašu, kad niekas nestebėjo ir nežiūrėjo, kas ten vyksta. Galima pasižiūrėti į tai formaliai, ir padaryti kažkokią registraciją, ir paskui nestebėti, ar žmonės ateina užsiregistravę, ar ten paskui yra įmanoma ką nors atsekti. Jeigu ta registracija būtų buvusi tinkama, tai nebūtų buvę tiek daug problemų su Raseiniais, būtų buvę galima tuos žmones aktyviai kviesti.

Nors, kiek girdime iš NVSC, tai net ir tuos žmones, kurie yra kontaktavę su užsikrėtusiais, tenka įkalbinėti tirtis – vienam procedūra atrodo nelabai maloni, kitam dar kažkas netinka. Toks elgesys yra neatsakingas. Jeigu taip elgsimės, tai blogiausia, kas gali atsitikti, tai mūsų gydymo įstaigos bus perkrautos, o tada ten teks riboti paslaugų teikimą. Tada visuomenė vėl bus labai nelaiminga, kad negali gauti paslaugų“, – sakė A. Veryga.

Raseinių kol kas neuždarinės

Raseinių, kur, pasak mero Andriaus Bautronio, žmonės, įtikėję sąmokslo teorijomis, kad toks virusas neegzistuoja, masiškai atsisakinėja tirtis, sveikatos apsaugos ministras kol kas uždaryti (kaip tas buvo padaryta, pavyzdžiui, Nemenčinės atveju) nežada.

„Kol kas nėra apie tai galvojama. Ten yra įvestos tam tikros kitos priemonės – tai ir renginių draudimas, ir nuotolinis darbas, studijos. Net ir policijoje užsikrėtę asmenys išėjo į nuotolinį darbą, kolegos iš kitų miestų jiems padėjo.

Net ir įvedus tokį režimą, koks buvo Nemenčinėje, puikiai gi suprantame, kad niekas miestų spygliuota viela neaptveria. Budėjimai tokiu atveju vyksta prie pagrindinių kelių, kur pareigūnai gali tikrinti asmenų judėjimą. Bet piktybiškai nusiteikusių žmonių, kurie nuspręs kokiais nors keliukais ištrūkti, niekas gi negaudys.

Tai irgi yra sąmoningumo ženklas. Jeigu visuomenė supranta, tai ji supranta ir be karantinų. O, jeigu yra nusiteikimas būti piktybišku, tai tikriausiai prisimenate, kad net ir iš paveiktų šalių grįždavę žmonės sakydavo: „va, apgavome. Prasmukome“. Prie kiekvieno pareigūno nepastatysi, ir tikrai būtų sudėtinga tokiu būdu sukontroliuoti situaciją“, – kalbėjo A. Veryga.

Ministras sutiko su rajono meru, kad priversti žmones tirtis dėl COVID-19 nėra galimybės. Tačiau net ir be testo potencialiai rizikingiems asmenims gali būti taikomas reikalavimas izoliuotis, atkreipė dėmesį A. Veryga.

„Jeigu asmuo yra buvęs intensyviame kontakte, jeigu Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) identifikuoja tokį žmogų, be abejo, kad jam gali būti skirta privaloma saviizoliacija. Bet ir čia yra įvairių niuansų, yra įvairiausių istorijų, kada žmonės nenori atskleisti kontaktų, nenori pasakyti, su kuo jie bendravo.

Dalis tokių žmonių turbūt tikrai nuoširdžiai neatsimena, su kuo tiksliai bendravo. Bet, jeigu tai yra kažkokia šeimos šventė arba artimi žmonės, tai žmonės turėtų būti sąmoningi ir įvardinti tuos kontaktus, ir saugoti save ir kitus. Tos galimybės išaiškinti židinius,nustatyti, kas yra kontaktai, ir juos efektyviai izoliuoti, yra pagrindas valdant infekciją, jeigu nenorime, kad būtų įvedinėjami kad ir lokalūs karantinai, kurie žmonėms sukeltų daug daugiau nepatogumų, negu nuėjimas išsitirti“, – kalbėjo A. Veryga.

Ministras nežino, ar vengimo tirtis dėl paplitusių sąmokslo teorijų problema yra būdinga tik išskirtinai Raseinių rajonui, ar ji yra paplitusi per visą Lietuvą.

„Kol kas Raseiniai yra tokia vieta, kur iškilo poreikis intensyviai testuoti žmones, ir tokia problema išlindo. Nežinau, kaip būtų kitur. Turbūt yra visko. Kiek plačiai tai paplitę, turbūt priklauso nuo daugybės dalykų. Raseiniai yra pakankamai kompaktiška bendruomenė, ir turbūt, kad dalis tų žmonių, kurių yra girdima ir klausomasi, yra skeptiški dėl koronaviruso, ir pasėja abejonę.

Labai svarbu, kad žmonės, kurie yra tam tikri elgesio modeliai, kurie yra matomi, būtų atsakingi. Galime pasidžiaugti, kad Raseinių meras pats parašė apie savo sveikatos būklę, kaip jis jaučiasi, paragino atsakingai elgtis. Gerai, kad taip yra, bet turbūt atsiranda žmonių, kurie priešingai galvoja“, – sakė A. Veryga.

Draudimą darbuotojams tirtis vadino vaikišku elgesiu

NSVC Vilniaus departamento vadovė Rolanda Lingienė penktadienį, per spaudos konferenciją, užsiminė signalus iš to pačio Raseinių rajono, kad kai kurių didelių įmonių vadovai galimai draudžia tirtis darbuotojams, jaučiantiems silpnus simptomus.

Ministrui toks elgesys atrodo keistas ir trumparegiškas.

„Aš suprasčiau, jeigu ribotų tai, kad žmogų reikia išleisti iš darbo (išsitirti), bet ir tai galima pasiorganizuoti, kad darbas nesutriktų. O neišleisti darbuotojo, bijant, kad nereikėtų kažko uždaryti, yra labai trumparegiškas dalykas.

Nes, jeigu bus vis tik nustatyta, kad ten liga yra išplitusi, ir tas plitimas nebus sustabdytas, tai vis tiek reikės uždaryti. Tai būtų vaikiškas požiūris į rimtą problemą. Tai – tas pats, kas bijoti tirtis dėl kokios nors ligos, kad ji nepaaiškėtų. Yra žmonių, kurie bando tokiu būdu ligos išvengti. Bet, kai paaiškėja, būna gi dar blogiau. Pasekmės būna žiauresnės“, – sakė A. Veryga.

Ministras ragino įmonių vadovus elgtis atsakingai.

„Bet aš tikiuosi, kad tai yra pavieniai atvejai. Kiek girdime iš verslo, tai tikrai stengiamasi srautus reguliuoti, nusistatyti pamainas, žiūrėti, ar neateina karščiuojantys. Manau, kad atsakingi verslai stengiasi apsisaugoti“, – kalbėjo A. Veryga.

Tikisi, kad odontologams užsidaryti nereikės

Jau praėjusią savaitę ministras, kalbėdamas apie situaciją ligoninėse, minėjo, kad yra įpusėtas tas kelias, kada gali būti priartėta prie planinių paslaugų ribojimo.

„Buvo 35 procentai. Įpusėjome iki 70 proc. užguldymo. Įpusėjome kelią iki vadinamo „geltono šviesaforo“ šviesos. Žmonių kalba tai reiškia, kad, jeigu mes pasiekiame tokį lovų užimtumą, mes jau turime riboti tam tikrų planinių guldymų apimtis. Nes, jeigu staigiai auga skaičius, turi būti rezervas, kad būtų galima gydyti užsikrėtusius pacientus, kurių būklė gali labai greitai pablogėti“, – aiškino A. Veryga.

Ministras patikslino, kad nekalbama apie skubios arba būtinosios pagalbos paslaugų atidėjimą.

„Tai yra tie planiniai dalykai, kuriuos galima atidėti, ir, kurie gali palaukti, būtų atidedami. Tai nereiškia, kad žmonėms neteiktų pagalbos dėl infarkto, insulto, onkologijos arba traumų“, – sakė A. Veryga.

Ministras vylėsi, kad poliklinikoms, odontologams taip, kaip buvo pavasarį, savo darbo riboti arba visai užsidaryti nereikės.

„Sudėtinga pasakyti, bet tikėkimės, kad ta situacija negrįžtų. Odontologai turi įsigiję asmens apsaugos priemonių. Dabar jos yra prieinamos rinkoje. Taikant tinkamą apsaugą, galima dirbti.

Net ir karantino metu būtinoji pagalba nebuvo sustojusi. Žmonės dirbo. Žinoma, tas darbas yra labai sudėtingas, (…) bet dirbti yra įmanoma“, – sakė A. Veryga.

Pavargę jaučiasi ir sveikatos strategai

Ministras teigė suprantąs, kad žmonės jaučiasi pavargę nuo šitos visos situacijos, bet ragino žmones būti pilietiškais ir suprasti, kad tai yra laikina.

„Tikrai suprantu žmonių būseną. Ir mūsų būsena tikrai yra panaši. Visiems, kurie dirba šitoje srityje, yra labai atsibodę, ir tikrai visi yra pavargę nuo šitos situacijos, kuri užsitęsė ilgą laiką. Norėtume, kad ji pasibaigtų.

Visi su viltimi laukia vakcinų, bet ir su vakcinomis yra labai daug neaiškumų, tokių dalykų, kurių negalima paaiškinti. Negalime šiandien atsakyti, kiek tų vakcinų bus pripažinta efektyviomis. Žinoma, kad visi tikimės. Bet dabar, kaip ir mokslininkai sako, turime priimti naują realybę. Išmokti su tuo gyventi. Kaukių dėvėjimas, atstumų laikymasis, rankų dezinfekcija, nėra blogas dalykas net ir pasibaigus COVID-19. Mokslininkai pastebi, kad kraštuose, kur jau turėjo būti prasidėjęs gripo sezonas, to gripo nelabai yra, nes žmonės saugojasi nuo COVID-19“, – sakė A. Veryga.

Registruojami nauji židiniai

Pagal kol kas naujausius paskelbtus NVSC duomenis, šeštadienį buvo nustatyta 104 naujų koronaviruso atvejų. Buvo ištirta 3419 ėminių. Kol kas rekordinis koronaviruso atvejų skaičius buvo nustatytas ketvirtadienį, spalio 1 dieną, – 172 atvejai. Tą dieną buvo ištirti 6424 ėminiai.

Iš šeštadieninių atvejų, 40 – registruota Šiaulių, 29 Vilniaus, 23 Kauno, 6 Klaipėdos apskrityse. Dar 3 atvejai fiksuoti Utenos, 2 Marijampolės ir 1 Panevėžio regionuose.

Po kontakto su asmenimis, kuriems patvirtintas koronavirusas, epidemiologų vertinimu, užsikrėtė 76 asmenys. Be to, per šeštadienį parą registruoti 2 įvežtiniai atvejai iš Ukrainos ir Baltarusijos. Tuo metu, 26 asmenų užsikrėtimo aplinkybių specialistams nustatyti nepavyko.

59 atvejai buvo siejami su protrūkiais. 4 šeštadienį patvirtinti atvejai buvo siejami su Radviliškio ligonine. Visi užsikrėtę asmenys yra antriniai atvejai, t. y. ligoninėje nedirba ir nėra joje gydomi. Bendrai su protrūkiu šiuo metu yra susiję 167 atvejai: 65 pacientai, 67 darbuotojai ir 35 antriniai atvejai.

Taip pat toliau fiksuojami atvejai, siejami su Radviliškyje veikiančia siuvykla „Danijus“. Per šeštadienį registruota 12 susijusių atvejų, iš kurių 11 yra darbuotojai ir 1 antrinis atvejis. Vertinama, kad su židiniu dabar siejama 20 COVID-19 atvejų: 16 darbuotojų ir 4 antriniai atvejai.

Taip pat 10 atvejų, iš kurių 8 registruoti Šiaulių apskrities ir po 1 – Klaipėdos ir Utenos apskričių gyventojams, siejami su protrūkiu viename iš Šiaulių universiteto (ŠU) kursų. Iš viso registruoti 23 susiję atvejai. Kaip jau NVSC pranešė anksčiau, šiame protrūkyje stebimos sąsajos su COVID-19 atvejais Raseiniuose.

Be to, Šiaulių apskrityje registruotas naujas židinys. COVID-19 patvirtinta 2-iem Sidabravo žemės ūkio bendrovės darbuotojams. Iš viso šiuo metu registruoti 3 susiję infekcijos atvejai.

Vilniaus apskrityje šeštadienį registruoti 2 atvejai, siejami su šokių studija „City dance“. Iš viso su protrūkiu siejami 46 COVID-19 atvejai. Taip pat po 1 atvejį registruota protrūkiuose, siejamuose su Vilniaus apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu (iš viso 3 susiję atvejai), su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu (iš viso 7 susiję atvejai), taip pat 1 atvejis siejamas su protrūkiu pučiamųjų instrumentų orkestre „Trimitas“ (iš viso 6 susiję atvejai).

Be to, Vilniaus apskrityje registruotas 1 atvejis, siejamas su protrūkiu šokių studijoje „Šokių harmonija“ (iš viso 13 susijusių atvejų), bei 1 atvejis, kuris, vertinama, yra susijęs su židiniu Valstybiniame Kauno muzikiniame teatre. Iš viso registruoti 48 su protrūkiu susiję atvejai.

Taip pat Vilniaus apskrityje registruoti trys nauji protrūkiai. Pirmasis – Vilniaus vaikų darželyje „Šviesos slėnis“, kur vakar infekcija patvirtinta 1-am darbuotojui. Iš viso registruoti 2 COVID-19 atvejai.

Antrasis naujas židinys registruotas Vilniuje veikiančioje įmonėje „Echo stamp“. Vakar koronavirusas patvirtintas vienam iš darbuotojų, bendravusiam su anksčiau užsikrėtusiu asmeniu, kuriam infekcija patvirtinta spalio 2 d. Pirmojo asmens užsikrėtimo aplinkybės buvo siejamos su ledo ritulio varžybomis. Trečiasis naujas židinys Vilniuje – sporto klubas ir sveikatingumo centras „Alfa Steps“.

Šeštadienį koronavirusas patvirtintas 2-iem asmenims – darbuotojui ir lankytojui. Iš viso registruoti 4 susiję COVID-19 ligos atvejai. Kauno apskrityje, Raseinių rajone, įsikūrusiuose Blinstrubiškių socialinės globos namuose vakar patvirtinti 5 koronavirusinės infekcijos atvejai. Visi asmenys yra darbuotojai. Iš viso registruotas 61 atvejis: 17 darbuotojų, 40 gyventojų ir 4 antriniai atvejai. Taip pat 1 atvejis, registruotas praėjusią parą, siejamas su protrūkiu Kauno Erudito licėjuje. Infekcija patvirtinta mokiniui. Vertinama, kad iš viso šiuo metu su protrūkiu yra susiję 16 infekcijos atvejų.

Be to, dar 1 atvejis Kaune siejamas su protrūkiu Kauno vyriausiajame policijos komisariate. Iš viso registruota 18 susijusių COVID-19 atvejų.

Kauno apskrityje, Raseiniuose, šeštadienį registruoti ir trys nauji židiniai. Pirmasis siejamas su Ariogalos gimnazija, kur vakar patvirtintas 1 COVID-19 atvejis darbuotojui, o iš viso registruoti 2 susiję infekcijos atvejai. Antrasis – „Nemuno vaistinėje“ Raseiniuose, kur vakar taip pat patvirtintas 1 užsikrėtimo atvejis (iš viso registruoti 2), bei Raseinių socialinių paslaugų centre, kur jau registruoti taip pat 2 susiję COVID-19 atvejai.