Pirmoji koronaviruso banga – palyginti smulkmena: į Lietuvą ateina dvigubas pavojus, žiemos mėnesiai bus sunkiausi

Į Lietuvą netrukus ateis itin neįprastas sezonas – teks saugotis ne tik gripo, bet ir koronaviruso. Profesorius Vytautas Usonis, paklaustas, kodėl susirgti ir gripu, ir koronavirusu yra labai pavojinga, tikino, kad kol kas neturime patirties, ką reiškia koronavirusas ir gripas vieno sezono metu.

„Taip. Tikrai galima taip susirgti, tokia tikimybė visada yra, ir tai – labai gerai žinomi dalykai: ne taip retai žmonės užsikrečia kelių rūšių mikroorganizmais, bakterijomis ir virusais. Kaip įprasta, ta sąveika visada būna blogesnė, negu užsikrėtus kuria nors viena liga.

Pirmą kartą mes laukiame sezono – tiek rudens, tiek žiemos mėnesių, laukiame ne tik gripo, bet ir koronaviruso sezono. Mes nežinome, neturime patirties ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje, kaip atrodo virusų sąveika sezono metu“, – Delfi diena laidoje atsakė profesorius.

Profesorius patikslino, kad susirgimų pikas būna sausio mėnesį. „Žinoma, tie terminai kiekvienais metais truputį pasislenka, bet sausio ir vasario mėnesiais dažniausiai būna pikas. Susirgimų gripu užregistruojama visus metus – tiek Lietuvoje, tiek Šiaurės pusrutulyje.“

Prasidės neįprastas gripo sezonas

V. Usonis tikino, kad šis gripo sezonas yra neįprastas visame pasaulyje.

„Pirmiausia, dėl objektyvių dalykų. Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) gripo tinklalapio duomenimis, šiemet yra ypač mažas sergamumas gripu Pietų pusrutulyje, ten, kur dabar turėtų būti sezonas. Itin žemas gripo patvirtinimo lygis, vadinamasis tarpsezoninis, Šiaurės pusrutulyje. Kitaip sakant, gripo viruso aktyvumas šiemet yra neįtikėtinai mažas, bent jau iki šiol. Žinoma, neaišku, kas bus rudenį, gruodžio ar sausio mėnesiais, kai ateis tikrasis gripo sezonas.

Tačiau šiandien faktai yra tokie. Paaiškinimas būtų toks, kad visas pasaulis sukrėstas dėl koronavirusinės infekcijos, ir tos priemonės, kurių imamasi, iš esmės yra tos pačios ir gripo plitimui užkardyti. Kartais net pajuokaujama, kad vienu šūviu – du zuikiai: tiek gripas, tiek koronavirusas, bet šiandien tai yra prognozės, ir niekas nežino, kas bus, kai sulauksime“, – laidoje svarstė V. Usonis.

Rekomenduoja pasiskiepyti gripo vakcina

Pasiteiravus, ar verta skiepytis nuo gripo, profesorius tikino, kad taip, nes tiek koronavirusas, tiek gripas turi tą patį pagrindinį taikinį.

„Žymiausi epidemiologai sako, kad nežinant, kas mūsų laukia žiemą, saugiau pasiskiepyti gripo vakcina, nes su koronavirusu gripas turi tą patį pagrindinį taikinį, tai – mūsų kvėpavimo sistema, plaučiai.

Jeigu mes galime išvengti vieno viruso, kartu galime tikėtis, kad kito viruso poveikis bus kiek švelnesnis“, – sako jis.

Ragina dėvėti kaukes

Paklausus, ar būtų geriau, jeigu ir ateityje žmonės dėvėtų apsaugines kaukes dėl saugumo, profesorius tikino, kad kaukių dėvėjimas nėra didelė naujiena.

„Sunku pasakyti. Šiaip kaukės nėra tokia didelė naujiena. Pavyzdžiui, jeigu žmogus kosti ar sloguoja, tai gydymo įstaigose jau labai seniai yra reikalavimas dėvėti kaukę – taip, kaip chirurgai dėvi kaukes operacijų metu. Tai yra žinoma.

Be to, alerginės ligos pavasarį paūmėja, to priežastis yra medžių žiedadulkės, beržų žiedadulkės, taigi kaukė atlieka barjerinę funkciją. Palyginti su mikroorganizmais, žiedadulkės yra gana saugios dalelės, bet čia nėra nieko naujo. Pavyzdžiui, Azijos šalyse, kur didžiulis užterštumas, daug žmonių nešioja kaukes“, – svarstė profesorius.

Primename, kad Lietuvoje per praėjusią parą patvirtinti 105 susirgimai, iš viso koronavirusas nustatytas 4490 žmonėms, tebeserga 2052 asmenys, 2327 – pasveiko.

Nuo COVID-19 mirė 92 žmonės, dėl kitų priežasčių mirė 19 užsikrėtusiųjų.