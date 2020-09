Tamašunienė: atvykti į Lietuvą dėl humanitarinių priežasčių leista 326 Baltarusijos piliečiams

Vidaus reikalų ministrės Ritos Tamašunienės įsakymu šiuo metu yra išduoti 326 leidimai Baltarusijos piliečiams atvykti į Lietuvos Respubliką ypatingais humanitariniais tikslais, iš to skaičiaus – 81 Baltarusijos pilietis jau yra Lietuvoje, be to, 26 Baltarusijos piliečiai pasiprašė prieglobsčio.

Vidaus reikalų ministro leidimas išduodamas gavus Užsienio reikalų ministerijos motyvuotą siūlymą dėl užsieniečio atvykimo į Lietuvos Respubliką dėl ypatingų humanitarinių priežasčių (pvz., dėl susiklosčiusių politinių aplinkybių ar kitokių grėsmių). Tokie leidimai išduodami nukentėjusiems nuo režimo ir represijų ar persekiojamiems Baltarusijos piliečiams, aktyviems opozicijos atstovams. „Nuo rugpjūčio 11 d. pradėjome taikyti išimtį ir išduodame leidimus atvykti humanitariniais pagrindais piliečiams iš Baltarusijos. Atvykstančiųjų skaičius nuolat kinta, kasdien sulaukiame prašymų suteikti leidimą atvykti į Lietuvą, tačiau taip pat matome, kad daug Baltarusijos piliečių ta galimybe dar nepasinaudojo, net neabejoju, kad priimti sprendimą palikti šalį yra labai sudėtinga. Taip pat šie žmonės gali grįžti į savo šalį, jeigu jiems negrės pavojus“, – sako vidaus reikalų ministrė R. Tamašunienė. Baltarusijos piliečiai, siekiantys atvykti į Lietuvą dėl ypatingų humanitarinių priežasčių, turi kreiptis į Lietuvos Respublikos ambasadą Baltarusijoje dėl Šengeno vizos išdavimo ir pateikti ypatingas humanitarines priežastis patvirtinančią informaciją. Šengeno viza leidžia atvykti į Šengeno teritoriją ir būti vizoje nurodytą laiką, bet ne daugiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį nuo pirmo atvykimo į Šengeno valstybių narių teritoriją datos. Be kita ko, Baltarusijos piliečiai, jeigu jie jaučiasi persekiojami arba kyla reali grėsmė jų saugumui ir gyvybei, gali atvykti į Lietuvos Respubliką ir pateikti prašymą suteikti prieglobstį. Užsieniečiai prašymus suteikti prieglobstį gali pateikti pasienio kontrolės punktui, Valstybės sienos apsaugos tarnybai ar Migracijos departamentui. Išnagrinėjus prieglobsčio prašymą suteikiama viena iš prieglobsčio formų – pabėgėlio statusas arba papildoma apsauga bei išduodamas leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje.

