Lietuvoje patvirtinti 111 koronaviruso infekcijos atvejai per parą

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) informuoja, kad per praėjusią parą Lietuvoje patvirtinta 111 koronavirusinės infekcijos (COVID-19) atvejų. 61 iš jų registruoti Kauno, 23 Šiaulių, 16 Vilniaus, 5 Telšių, 4 Panevėžio ir po 1 – Klaipėdos bei Tauragės apskrityse.

Po kontakto su sergančiaisiais, epidemiologų vertinimu, užsikrėtė 81 asmuo, iš jų 23 asmenys yra užsikrėtę ne židiniuose. 29 asmenų užsikrėtimo aplinkybių specialistams nustatyti nepavyko. Be to, per praėjusią parą Vilniaus apskrityje registruotas 1 įvežtinis atvejis iš Rusijos.

Per vakar parą užfiksuoti 58 atvejai židiniuose

Kauno apskrityje, Raseinių rajone, per vakar parą patvirtinti 14 atvejų yra siejami su Raseinių savivaldybės protrūkiu. Iš šių atvejų 6 nustatyti antriniai. Iš viso su šiuo protrūkiu siejami 39 atvejai.

Koronavirusinė infekcija patvirtinta ir 7 Raseinių rajono choro „Šatrija“ nariams. Su šiuo židiniu jaua siejama 16 atvejų.

Taip pat Raseinių rajone 6 atvejai per vakar parą buvo patvirtinti Viduklės lopšelyje-darželyje. Su šiuo Raseinių rajono židiniu siejama jau 14 atvejų.

4 atvejai patvirtinti Raseinių ligoninėje, iš jų vienas antrinis. Su šiuo protrūkiu jau siejamas 21 atvejis.

Blinstrubiškių socialinės globos namuose patvirtinti 2 COVID-19 ligos atvejai. Iš jų vienas antrinis. Su protrūkiu šiuose socialinės globos namuose siejama 10 atvejų.

Dar 1 atvejis Raseinių rajone yra susijęs su židiniu Raseinių policijos komisariate, kur jau užfiksuota 34 atvejai.

2 atvejai per vakar patvirtinti Kaune yra susiję su Erudito licėjaus židiniu. Su šiuo protrūkiu jau siejami 6 koronavirusinės infekcijos atvejai.

Kaune 2 atvejai patvirtinti susiję su viena automobilius taisančia įmone.

Šiaulių apskrityje Radviliškyje patvirtinti 6 atvejai, susiję su Radviliškio ligonine. Židiniui, susijusiam su šia ligonine, jau priskiriama 113 atvejų.

5 atvejai patvirtinti per vakar parą yra siejami su protrūkiu Respublikinėje Šiaulių ligoninėje. Iš šių 5 patvirtinti 2 antriniai atvejai. Čia jau fiksuojamas 31 atvejis.

Šiaulių apskrityje 1 atvejis patvirtintas Kuršėnų slaugos ligoninėje. Šiame židinyje fiksuojamas jau 4 6ios infekcijos atvejis.

Vilniuje 2 per vakar parą patvirtinti atvejai yra susiję su ansambliu „Lietuva“. Su šiuo židiniu jau siejami 25 atvejai.

2 atvejai siejami su inžinerinių paslaugų įmone Ukmergėje. Su šiuo židiniu jau siejama 17 atvejų.

Telšių apskrityje, Mažeikių rajone, patvirtinti 2 atvejai, susiję su protrūkiu Mažeikių rajono savivaldybėje. Iš viso su šiuo židiniu siejama 11 susirgimų patvirtinti.

Panevėžio apskrityje 2 atvejai patvirtinti vienoje metalo apdirbimo įmonėje.

Be to, dar 23 asmenys, epidemiologų vertinimu, užsikrėtė po kontakto su asmenimis, kuriems patvirtintas koronavirusas, tačiau atvejai, šiuo metu turimais duomenimis, nepriskiriami infekcijos židiniams.

29 asmenų užsikrėtimo aplinkybės nėra aiškios

Šiuo metu epidemiologams dar nepavyko nustatyti, kaip užsikrėtė 29 asmenys. Epidemiologinių tyrimų metu nustatyta, kad asmenys išvykę į užsienį nebuvo, su patvirtintais COVID-19 atvejais nebendravo.

Specialistai nagrinėja šių užsikrėtusiųjų maršrutus, tad statistika dar gali keistis, jei būtų rastos sąsajos tarp atskirų atvejų.

NVSC informuoja, kad Lietuvoje iš viso patvirtinti 4295 COVID-19 ligos atvejai, tebeserga 1868 asmenys, 2319 – pasveiko.