114 naujų koronaviruso atvejų: 72 atvejai siejami su židiniais, išsiskiria ugdymo įstaigos, ligoninės, sporto klubas

Per parą Lietuvoje nustatyta 114 naujų susirgimo koronavirusu atvejų.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) rugsėjo 25 d., 9 val., duomenimis:

Patvirtintų ligos atvejų skaičius konkretiems žmonėms – 4184.

Sergančių žmonių skaičius – 1778.

Per vakar dieną patvirtintų naujų COVID-19 susirgusių žmonių skaičius – 114.

Mirusių nuo koronaviruso žmonių skaičius – 89.

Užsikrėtusieji koronavirusu, mirę dėl kitų priežasčių, – 19.

Pasveikusių žmonių skaičius – 2298.

Izoliacijoje esančių asmenų skaičius (sergančių, sąlytį turėjusių, iš paveiktų teritorijų atvykusių, kuriems išduoti sprendimai aktualiu 14 dienų laikotarpiu) – 18599.

Nuo birželio 1 d. įvežtinių atvejų – 261.

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) informuoja, kad per praėjusią parą Lietuvoje patvirtinta 114 koronavirusinės infekcijos (COVID-19) atvejų. 43 iš jų užregistruoti Kauno, 37 – Vilniaus, 22 – Šiaulių, 7 – Klaipėdos, 3 – Panevėžio ir po 1 – Marijampolės bei Utenos apskrityse.

Po kontakto su sergančiaisiais, epidemiologų vertinimu, užsikrėtė 92 asmenys. 16 asmenų užsikrėtimo aplinkybių specialistams nustatyti nepavyko. Be to, per praėjusią parą Vilniaus apskrityje užregistruoti 6 įvežtiniai atvejai: 3 – iš Didžiosios Britanijos, po 1 – iš Ukrainos, Švedijos, Ispanijos.

72 atvejai siejami su židiniais

9 koronaviruso atvejai, patvirtinti vakarykštę parą, siejami su ansambliu „Lietuva“. Iš viso užregistruoti jau 23 susiję atvejai, įskaitant patvirtintus vakar.

8 vakarykštę parą Vilniuje registruoti atvejai siejami su šokių studija „City Dance“. Vertinama, kad su protrūkiu šiuo metu yra susiję 33 koronaviruso atvejai.

Dar 2 atvejai Vilniaus apskrityje siejami su židiniu sporto klube „GymPlius“. Su šiuo protrūkiu dabar siejami 22 infekcijos atvejai.

2 asmenų užsikrėtimo aplinkybės siejamos su Vilniaus Gabijos progimnazija. Vienas asmuo yra mokinys, kitas – antrinis kontaktas, t. y. šeimos narys. Su protrūkiu šiuo metu, vertinama, yra susiję 24 atvejai.

2 per vakar parą patvirtinti atvejai, epidemiologų vertinimu, yra susiję su ledo ritulio treniruote. Iš viso su protrūkiu jau siejama 11 atvejų.

Taip pat 1 atvejis siejamas su S. Stanevičiaus progimnazija Vilniuje. Iš viso užregistruoti 5 susiję atvejai.

Kauno apskrityje, Raseiniuose, patvirtinti 7 atvejai – susirgo choro „Šatrija“ nariai. Iš viso užregistruoti jau 9 susiję susirgimai.

Taip pat patvirtinti 6 atvejai, siejami su protrūkiu Raseinių savivaldybėje (iš viso 21 susijęs atvejis), 4 – su Viduklėje veikiančiu darželiu (iš viso 8 atvejai), 2 – su židiniu Raseinių ligoninėje (iš viso 19 susijusių atvejų). Dar 2 atvejai, užregistruoti vakar, susiję su židiniu Raseinių rajono Viduklės S. Stanevičiaus gimnazijoje (iš viso patvirtinti 3 susiję atvejai).

Dar vienas atvejis Raseinių rajone siejamas su židiniu Viduklės ambulatorijoje. Iš viso, vertinama, su židiniu susiję 4 atvejai, įskaitant patvirtintą vakar.

Kaune 1 atvejis siejamas su židiniu Erudito licėjuje – COVID-19 liga patvirtinta mokiniui. Iš viso su protrūkiu šioje įstaigoje jau siejami 3 atvejai. Taip pat vakar užregistruoti 2 atvejai, siejami su židiniu Kauno K. Griniaus progimnazijoje, – koronavirusas patvirtintas mokiniams, kurie buvo izoliacijoje. Iš viso su šia ugdymo įstaiga siejami 9 atvejai.

Šiaulių apskrityje užfiksuoti 5 su Respublikine Šiaulių ligonine susiję atvejai. Šiuo metu su šia gydymo įstaiga iš viso yra susiję 24 koronaviruso atvejai.

Radviliškio ligoninėje taip pat buvo užfiksuoti 5 atvejai – užsikrėtė 2 darbuotojai ir 3 pacientai. Iš viso čia jau patvirtinti 107 susiję infekcijos atvejai: serga 59 pacientai, 38 darbuotojai ir 10 antrinių kontaktų, t. y. asmenys, kurie šiuo metu ligoninėje negydomi ir nėra jos darbuotojai.

Taip pat vakarykštę parą fiksuoti 3 atvejai, siejami su židiniais Šiaulių darželiuose. Pirmasis atvejis – užsikrėtė lopšelio-darželio „Bitė“ darbuotojas, antrasis – lopšelio-darželio „Trys nykštukai“ darbuotojas, jo užsikrėtimo aplinkybės siejamos su židiniu lopšelyje-darželyje „Kregždutė“, su kuriuo iš viso šiuo metu siejamos 5 asmenų užsikrėtimo aplinkybės.

Naujas židinys užfiksuotas Kuršėnų ligoninėje. Per vakar parą patvirtinti 3 koronaviruso atvejai. Visi asmenys yra pacientai.

Taip pat naujas židinys užfiksuotas Kelmėje, kur patvirtinti 2 nauji atvejai, siejami su „Kelmės pienine“.

Be to, dar 20 asmenų, epidemiologų vertinimu, užsikrėtė po kontakto su žmonėmis, kuriems patvirtintas koronavirusas, tačiau atvejai, šiuo metu turimais duomenimis, nepriskiriami infekcijos židiniams.

16 asmenų užsikrėtimo aplinkybės nėra aiškios

Šiuo metu epidemiologams dar nepavyko nustatyti, kaip užsikrėtė 16 asmenų. Epidemiologinių tyrimų metu nustatyta, kad asmenys išvykę į užsienį nebuvo, su žmonėmis, kuriems patvirtinta COVID-19, nebendravo.

Specialistai nagrinėja šių užsikrėtusiųjų maršrutus, tad statistika dar gali keistis, jei būtų rastos sąsajos tarp atskirų atvejų.

NVSC informuoja, kad Lietuvoje iš viso patvirtinti 4184 COVID-19 ligos atvejai, tebeserga 1778 asmenys, 2298 – pasveiko.

Savo ruožtu, visuomenės sveikatos specialistai ragina žmones laikytis visų koronaviruso infekcijos plitimo prevencijos priemonių – rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo, dėvėti asmens apaugos priemones, paisyti fizinės distancijos ir kita.