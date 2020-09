Baimės kaina: įtariamas Daškevičiaus nužudymo užsakovas gyveno tvirtove paverstame name

Kauno rajone, Kačerginės miestelyje gyvena ne tik pasiturintys verslininkai, senosios inteligentijos atstovai, bet ir šešėlinio pasaulio veikėjas Rolandas Dromantas, pravarde „Ilgas". Jis – vienas trijų asmenų, kurie ankstų trečiadienio rytą sulaikyti per „Aro“ šturmą įtariant prisidėjus prie nusikalstamo pasaulio šulo Remigijaus Daškevičiaus – „Daškės“ nužudymo. Kačerginės gyventojai papasakojo, kuo išsiskyrė R. Dromantas, kaip šturmui parengta tvirtove paversti jo namai.

Ginkluoti apsaugininkai budėdavo visureigiuose užvestais varikliais

Šalia Nemuno pakrantės besidriekiančioje, pušų apsuptoje J. Biliūno gatvėje, už aklinos, vaizdo stebėjimo kameromis nusagstytos metalinės tvoros stūkso nemenkų gabaritų keliaaukštis pastatas. Einant gatve matosi tik viršutinė jo dalis, o tai, kas vyksta kieme užstoja aukšta tvora.

Vietos gyventojai puikiai žino, kad už šios tvoros gyvena tikrai neeilinė asmenybė, koviniais ginklais ginkluotų asmens sargybinių nuolat saugomas, kadaise veikusios ir šiurpą kėlusios „Daškinių“ grupuotės vienas šulų R. Dromantas, pravarde „Ilgas".

Rolandas Dromantas Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

„Kiek anksčiau jis buvo saugomas tiesiog demonstratyviai. Gatvėje, prie jo namų stovėjo visureigiai su nuolat užvestais varikliais. Tikriausiai tam, kad kilus pavojui juose sėdintys asmens sargybiniai galėtų iš karto reaguoti“, – portalui „Delfi“ pasakojo anksčiau netoli Kačerginės gyvenęs verslininkas.

Jis prisiminė kartą turėjęs ne pačią maloniausią akistatą su šiais apsauginiais. Važiuodamas pro R. Dromanto namus nemažai kainuojančiu savo automobiliu jis kažkodėl sukėlė sargybiniams įtarimą.

Šie nesibodėjo žmogų savo automobiliais sekti iki pat parduotuvės, nuėjo iš paskos, kad įsitikintų, kas jis toks.

Namas Kačerginėje, kuriame gyvena Rolandas Dromantas Foto: DELFI / Nerijus Povilaitis

Pasirinktą gyvenimo būdą pavadino namų areštu

Nenuostabu, kad dėl šio gyventojo kriminalinės praeities apie neįprastą kaimynystę kalbėję žmonės prašė neminėti nei jų vardų, nei pavardžių.

„Ši kaimynystė nėra pati maloniausia. Nors jis pats – niekur nesikišantis, savo kieme tarsi namų arešto sąlygomis gyvenantis žmogus, niekas nežino, ar prieš jį nebus surengtas koks išpuolis. Juk išlaikyti sargybinius kainuoja nemažai, o tam tikriausiai yra rimta priežastis. Tikrai nebūtų smagu, jeigu einant gatve pro šį namą kas nors į jį sugalvotų šauti granatsvaidžiu, o jo apsaugininkai surengtų atsakomąsias šaudynes“, – sakė vienas Kačerginės gyventojų.

R. Dromantas, kaimynų teigimu, čia gyvenama nepilnus du dešimtmečius. Registrų centro duomenimis, įspūdingo aukščio tvora apjuostą namų valdą sudaro trys žemės sklypai su pastatais. Turtas priklauso ne R. Dromantui, nuosavybė registruota moters, panašu, jo gyvenimo draugės vardu.

Sujungus tris sklypus įspūdingų gabaritų kiemas ribojasi su dviem gatvėm – J. Biliūno ir Nemuno. Įrengti dveji vartai, ko gero tam, kad kilus pavojui būtų galima pasprukti pro atsarginį išvažiavimą.

Namas Kačerginėje, kuriame gyvena Rolandas Dromantas Foto: DELFI / Nerijus Povilaitis

Kieme – baseinas ir apsaugos patalpos

Kiek anksčiau sklandė gandai, kad R. Dromantas savo namus pavertė neįveikiama tvirtove. Esą jo valdą juosianti tvora – neperšaunama, iš specialaus, kulkoms atsparaus stiklo pagaminti visi namo langai, o saugantis atakos iš oro – specialiai sutvirtintas net stogas. Kiek šiuose spėjimuose esama tiesos, panašu, gali atsakyti tik pats šio namo gyventojas.

Nors pastaruoju metu gatvėje, prie šio namo vartų jau nesimato stovinčių apsaugininkų visureigių, kaimynystėje gyvenantys žmonės sakė, kad jie niekur nedingę.

„Jį saugo iki šiol. Kieme, prie vartų yra įrengtas sargo namelis. Kitame sklypo gale, ten kur Nemuno gatvė eina, stovi kitas namas, kuriame jie gyvena“, – sakė netoliese gyvenanti moteris.

Paklausta, ar jai tekę bendrauti su pačiu R. Dromantu, moteris pripažino niekada su kaimynu nešnekėjusi.

„Su jo patarnautojais teko bendrauti, o su juo – ne. Šiais metais jis buvo kažkoks neramus, kažką kasė, žemes nuolat vežė. Gal trinkeles klojo, nors jos tarsi jau buvo paklotos“, – sakė Kačerginės senbuvė.

Namas Kačerginėje, kuriame gyvena Rolandas Dromantas Foto: DELFI / Nerijus Povilaitis

Namą šturmavę kovotojai veržėsi per tvorą

Moteris prisiminė, kaip praėjusio trečiadienio rytą „Aro“ rinktinės kovotojai šturmavo R. Dromanto namus. Pasak kaimynės, pareigūnai turėjo kopėčias, jas atrėmė į aukštą tvorą ir sulipo vidun.

„Kai jie atrėmė savo kopėčias, pasigirdo trinktelėjimas, panašus į tą, koks būna šiukšlių mašinai surenkant konteinerius. Dar pagalvojau, savo konteinerio nesu į lauką išvežusi, tarsi ne ta diena, kai šiukšlių surinkėjai turi atvažiuoti. Pažvelgiau per langą ir pamačiau, kaip apie dešimt vyrų kopėčiomis per tvorą į kaimyno sklypą lipa. Aplinkui buvo daug „Arų“, mano kieme jų irgi buvo. Per langą jiems pamojavau, šie man pamojavo“, – sakė R. Dromanto kaimynė.

Paklausus, ar R. Dromantas savo elgesiu ar pasirinktu gyvenimo būdu nekelia problemų, pašnekovė pakreipė pokalbio temą. Į šį klausimą nenori atsakyti ir kiti kalbinti gyventojai.

Namas Kačerginėje, kuriame gyvena Rolandas Dromantas Foto: DELFI / Nerijus Povilaitis

Baimėje gyveno ir kitas įtariamasis R. Užukauskas – „Rublis“

Ginkluoti asmens sargybiniai nuolat lydėjo ne tik R. Dromantą – „Ilgą“, bet ir dešiniąja jo ranka vadinanmą Robertą Užukauską – „Rublį“. Jis taip pat sulaikytas įtariant prisidėjus prie buvusio bendražygio ir gaujos vadeivos R. Daškevičiaus nužudymo.

„Prieš kurį laiką teko nuomotis patalpas Kauno centre, name, kuriame, panašu gyveno ar dirbo R. Užukauskas. Buvo kiek keista, kad kitų kaimynų „Robertuku“ vadintas žmogus be palydos nežengia nei vieno žingsnio, apie jo praeitį sužinojau tik vėliau. Jam išeinant iš buto ar grįžtant namo, lydėdavę vyrai pirmiausia patikrindavo laiptinę“, – prisiminė Kaune centre patalpas nuomavęsis kaunietis.

Nuolatinėje baimėje dėl savo gyvybės gyvenęs R. Užukauskas yra įkūrę Kaune registruotą bendrovę „R&R consulting”, oficialiai dirba jos direktoriumi. Kalbama, kad tai šiems veikėjams oficialias pajamas generuojanti bendrovė, o jos pavadinime užšifruoti abiejų „Daškinių" vardai – Robertas ir Rolandas.

Viešai prieinamais duomenimis, šioje bendrovėje dirba 5 žmonės, naudojami 4 automobiliai – 2 priklausantys nuosavybės teise, 2 – įsigyti išperkamosios nuomos pagrindu.