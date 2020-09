Dar vienos Vilniaus mokyklos valgykloje – visiška netvarka ir gausybė pažeidimų

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT), atsižvelgdama į savo kontrolės duomenis ir rizikos vertinimą bei reaguodama į visuomenės ir mokyklų bendruomenių susirūpinimą dėl galimų pažeidimų ugdymo įstaigų valgyklose, skiria ypatingą dėmesį mokyklų valgyklų patikroms.

Reaguojama į visus gaunamus signalus ir vykdoma tikslinė ūkio subjektų veiklos kontrolė, siekiant įsitikinti ir užtikrinti, kad mokiniams maitinimo paslaugos būtų teikiamos laikantis teisės aktų reikalavimų.

Kaip skelbia Valstybin4 maisto ir veterinarijos tarnyba, rugsėjo 22 d. atliktas dar vienas patikrinimas, kurio metu nemažai pažeidimų nustatyta Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos valgykloje. Patikrinimo metu VMVT Vilniaus departamento inspektoriai užfiksavo, kad šaldyta žuvis, kuri buvo pakartotinai užšaldyta ir nebeskirta vaikų maisto gamybai, šaldiklyje buvo laikoma su gerais produktais.

Be to, dalies žaliavų ir maisto produktų atsekamumas buvo neįmanomas, nes produktai rasti be jokios ženklinimo informacijos (daugiau kaip 10 kg sušaldytos silkės, vištienos ketvirčiai, iš kurių gamintas vištienos plovas).

VMVT inspektoriams atliekant patikrinimą buvo rasta džiovintų abrikosų (kilmės šalis – Turkija), kurių sudėtyje yra vaikų maitinime draudžiamo priedo – sieros dioksido E220. Vilniaus Petro Vileišio progimnazijoje įsikūrusioje valgykloje užfiksuota ir kai kurių valgiaraščio patiekalų svorių neatitikimų (pavyzdžiui, morkų, salierų, obuolių salotų su jogurtu porcijų, kurias inspektoriai paėmė nuo stalo, svoris buvo 84 g, nors receptūroje deklaruota 100 g, į blynelius įdėta beveik dvigubai mažiau varškės, nei nurodyta receptūroje ir kt.).

Nors reikalavimas, kad maistas, patiekiamas kaip karštas patiekalas, iki patiekimo vartoti turi būti laikomas ne žemesnėje kaip +68 °C temperatūroje, nėra naujas ir turėtų būti žinomas, tikrintoje valgykloje nustatyta, kad nesilaikoma temperatūrinių režimų (pavyzdžiui, ryžių-varškės apkepas buvo laikomas +46 °C temperatūroje).

Patikrinimo metu užfiksuota ir kryžminės taršos galimybė, kai žaliai mėsai skirtas inventorius laikomas ant to paties laikiklio šalia pjaustymo lentelių ir peilių, skirtų termiškai apdorotai žaliavai. Nustatyta, kad savikontrolės žurnalai pildyti netinkamai (t. y. šaldymo įrenginių temperatūros registravimo žurnale vietoje temperatūros įrašomas šaldytuvo numeris), susidėvėjusi dalis maisto tvarkymui naudojamos įrangos (pažeistas keptuvės tefloninis paviršius, šaldytuvo, kuriame laikyta šviežia mėsa, sandarinimo tarpinės susidėvėjusios, jo durys nesandarios). Gamybinėse patalpose nebuvo pakankamai rankų nusausinimo priemonių.

Mokyklos maisto tvarkymo patalpose sriubos atliekos buvo pilamos į plautuvę, kurioje buvo laikomi nešvarūs stalo indai (lėkštės), plautuvė, inspektoriams atliekant patikrinimą, buvo užsikimšusi nuo susikaupusių maisto likučių. Kitų atliekų laikymo talpa buvo perpildyta.

Dėl patikrinimo metu nustatytų pažeidimų maitinimą Vilniaus Petro Vileišio progimnazijoje organizuojančiai įmonei bus skirtos administracinio poveikio priemonės.

Vaikų maitinimui naudotus reikalavimų neatitinkančius produktus naudoti uždrausta.

Specialistai atkreipia dėmesį, kad maitinimą ugdymo įstaigoms organizuojančios įmonės turi griežtai laikytis Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo reikalavimų ir taikyti griežtesnes nei įprastai higienos užtikrinimo priemones dėl nuolat besikeičiančios COVID-19 epidemiologinės situacijos – prie įėjimo į valgyklą gerai matomoje vietoje pateikti informaciją apie asmens higienos laikymosi būtinybę, tinkamai valyti ir dezinfekuoti stalus, kėdes ir kitą inventorių, dažnai liečiamus paviršius, užtikrinti, kad mokiniams stovint eilėse būtų išlaikytas ne mažesnis nei 1 metro atstumas vienas nuo kito ir kt.