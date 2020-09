Raseiniuose profesinė mokykla pereina prie mišraus ugdymo – patvirtintas koronaviruso atvejis

Raseinių rajono savivaldybė informuoja, kad koronavirusas dar giliau įsisuka į ugdymo įstaigas. Trečiadienį pranešta apie tai, kad Raseinių technologijų ir verslo mokykla pradeda organizuoti ugdymą mišriu būdu.

„Šioje įstaigoje šiandien buvo patvirtintas pirmasis užsikrėtimo COVID-19 atvejis. Dienos metu įstaigą lankančių mokinių ugdymas perkeliamas į nuotolinį, o vakarinės pamokos vyks įstaigoje“, – feisbuke trečiadienį informavo savivaldybė.

Kaip šiandien pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) aštuoni koronavirusinės infekcijos atvejai vakar buvo patvirtinti Raseinių savivaldybėje. Per kelias dienas čia užfiksuota 11 susirgimų. Be to, trys nauji atvejai nustatyti ir Raseinių ligoninėje, čia iš viso užfiksuota 14 atvejų.

Raseinių rajone taip pat po du atvejus patvirtinta Blinstrubiškių socialinės globos namų ir Viduklės ambulatorijos darbuotojams.

Per praėjusią parą buvo patvirtinti 73 nauji koronaviruso atvejai. Sergamumas Raseinių rajone Registrų centro duomenimis šiuo metu yra 253 atvejai 100 tūkst. gyventojų per paskutines 14 parų.

Šiame rajone fiksuojamas didžiausias sergamumas visoje Lietuvoje.