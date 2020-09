Briuselis Cichanouskajos neišgirdo: dėl sankcijų Baltarusijai nepavyko susitarti

Strigus sankcijų Aliaksandro Lukašenkos režimui klausimui, į Briuselyje pirmadienį apsilankė buvusi Baltarusijos opozicijos kandidatė į prezidentus Sviatlana Cichanouskaja, kur ES atstovams išdėstė savo požiūrį į įvykius gimtinėje. Tačiau šis vizitas sankcijų neišjudino.

Sankcijų klausimas keliauja ES vadovams ant stalo

„Visų pirmą, neremkite finansiškai Baltarusijos režimo. Antra, prašau, nepripažinkite A. Lukašenkos, kaip teisėtą Baltarusijos lyderį. Nacionalinė koordinacinė taryba buvo suformuota mano iniciatyva tam, kad užtikrinti dialogą tarp žmonių ir valdžios, todėl aš kviečiu teisiškai pripažinti ją, kaip vienintelę teisėtą instituciją Baltarusijoje“, – apie savo žinutę ES lyderiams pirmadienį Lietuvos atstovybėje Briuselyje gan gausiai susirinkusiems žurnalistams kalbėjo S. Cichanouskaja bei pridūrė, kad ES turėtų pareikalauti naujų rinkimų Baltarusijoje.

Prieš tai ji dalyvavo pusryčiuose su ES vyriausiuoju įgaliotiniu Josepu Borrelliu ir ES šalių užsienio reikalų ministrais. Kaip teigė baltarusė, ji paprašė ministrų „būti drąsesniais priimant sprendimus“.

Kaip žinia, jau mėnesį ES niekaip nesutaria dėl sankcijų. Mat tam reikia vienbalsiškumo, bet Kipras (tikėtina, su Graikijos palaiminimu) nesutinka su sankcijoms Baltarusijai, kol nebus pritaikytos ES sankcijos Turkijai dėl jos agresyvios veiklos Viduržemio jūroje. Būtent šis klausimas ir buvo vienas svarbiausių pirmadienį įvykusiame ES Užsienio reikalų taryboje. Tiesa, S. Cichanouskaja nebendravo su Kipro užsienio reikalų ministru.

Pati Užsienio reikalų taryba truko beveik visą dieną. Po to vykusioje spaudos konferencijoje J. Borrellis pažymėjo, kad iš principo ES šalys dėl sankcijų sutaria, bet susitarimo nepavyko pasiekti, nes „kaip žinia, tam reikia visų pritarimo“. Todėl šis klausimas bus svarstomas Europos Vadovų Taryboje, kuri įvyks šį ketvirtadienį.



„Reikia stipraus lyderio“

S. Cichanouskaja pirmadienį susitiko ne tik su ES užsienio politikos, bet ir su Europos Komisijos atstovais bei po pietų dalyvavo Europos Parlamento Užsienio reikalų komiteto posėdyje. Čia kartu su dar keliais Baltarusijos opozicijos lyderiais papasakojo apie įvykius jų gimtinėje, rodė nuotraukas iš protestų ir saugumo pajėgų susidorojimo su protestuotojais.

Dar prieš tai vykusioje spaudos konferencijoje Lietuvos atstovybėje, buvusi kandidatė į Baltarusijos prezidentus pakartojo, kad jei ir bus surengti nauji rinkimai, ji juose nedalyvaus.



„Visų pirma aš pažadėjau žmonėms, Baltarusijos žmonėms, kad to nedarysiu. Be to, Baltarusija bus labai sunkioje situacijoje, todėl reikia stipraus lyderio, stipraus ekonomisto, kuris išvestų iš ekonomikos nuosmukio. Manau, kad mes išsirinksime prezidentą stiprią asmenybę“, – paaiškino S. Cichanouskaja.

Kartu ji neišsižada vilties, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas „yra išmintingas“, nors ir parėmė A. Lukašenkos režimą. Tiesa, jos patarėjas Franakas Viačiorka informavo, kad Rusija aktyviai kišasi į Baltarusijos reikalus – nuo žiniasklaidos iki saugumo pajėgų kontrolės. Kartu jis pažymėjo, kad būtina pripažinti A.Lukašenka neteisėtu Baltarusijos vadovu, tam, kad jo padarytos nuolaidos ir integracijos susitarimai su Rusija netektų teisinio pagrindo.