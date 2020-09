Papildytas sąrašas: kai kurie sergančiųjų maršrutai atrodo keistai

Per tris savaitgalio dienas Lietuvoje užregistruota beveik tiek pat COVID–19 atvejų kiek per visą liepą, pirmadienį pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC), per savaitgalį buvo fiksuota 249 ligos atvejai, per liepą – 275 atvejai. NVSC pirmadienį dar kartą atnaujino sergančiųjų judėjimo maršrutus.

Vilniaus apskritis Atvejis Vilniuje

2020 m. rugsėjo 15 d. apie 21 val. 30 min. lankėsi restorane „Sue's Indian Raja“ (Odminių g. 3, Vilnius)

2020 m. rugsėjo 17 d. apie 21 val. 30 min. lankėsi restorane „Sue's Indian Raja“ (Odminių g. 3, Vilnius). Atvejis Panevėžyje

2020–09-11 22 val. lankėsi kavinėje „Spritz“, Pilies g. 3, Vilnius

2020–09-11, 1.00 lankėsi naktiniame klube „Bardakas“, Vilniaus g. 22, Vilnius

2020–09-12 važiavo su autobusu 15.10 maršrutu Vilnius–Panevėžys–Radviliškis.

2020–09-15 parduotuvėje Vasiukai (Vytauto Didžiojo g.11, Raseiniai). Atvejis Kaune

2020–09-15 lankėsi Ortopedijos technikoje (Savanorių pr. 284, Kaunas). Atvejis Kaune

2020–09-17 PC RIMI (Savanorių pr. 346, Kaunas). Atvejis Kaune

2020–09-14 Batų kalnas (Baltų pr. 49f, Kaunas),

2020–09-15 vaistinė Camelia, PC Maxima (Šiaurės pr. 8D, Kaunas) su AAP,

2020–09–16 Kauno akropolis: Žygio batai, Maxima (Karaliaus Mindaugo pr. 49, Kaunas). Atvejis Raseiniuose

2020–09-14 PC Maxima (Vilniaus g. 93, Raseiniai). Atvejis Kaune

2020–09-17 Aušros medicinos centras (P. Lukšio g. 3, Kaunas);

2020–09-17 R. Žiemio sorto klubas, PC Saulėtekis (V. Krėvės pr. 97, Kaunas). Atvejis Raseiniuose

2020–09-09 apie 19 val. Maxima (Vilniaus g. 93, Raseiniai). Atvejis Raseiniuose

2020–09-03 20:10 val. lankėsi Maxima (Mairionio g. 64, Raseiniai). Atvejis Raseiniuose

2020–09-01-2020–09-03 autobusu Kaunas–Raseiniai apie 20 val.

17:00 grįžo Šilutė–Raseiniai –Vilnius autobusu. Klaipėdos apskritis Atvejis Klaipėdoje

2020 rugsėjo 15 d. keliavo Nidoje, lankėsi „Senasis Uostas“ kavinėje, apie 13–14 val. Atvejis Klaipėdoje

2020–09-10 Klaipėdos Depo, Lidl, Norfos vaistinė. Atvejis Klaipėdoje

2020–09–16 PC Lidl (Butigeidžio Bataliono st., Klaipėda). Atvejis Klaipėdoje

2020–09-12–13 d. lankėsi sporto klube VS – Ekspress apie 12–14 val. Šiaulių apskritis Atvejis Šiaulių m.

2020–09–16 grįžo į Šiaulius traukiniu 18:40 val. iš Vilniaus traukinių stoties. Atvejis Akmenės r.

2020–09-18 grįžo į Vilniaus oro uostą 8.45 val., Wizzair, 28F. Panevėžio apskritis Panevėžio m. atvejis

2020–09-10 ~12 val. prekybos centre „Rimi“, Klaipėdos g. 82, Panevėžys.

2020–09-12 ~13.00 val. lankėsi Eurovaistinėje, G. Petkevičaitės – Bitės g. 35, Panevėžys.

2020–09-12 ~13.15 val. lankėsi prekybos centre „Maxima“, G. Petkevičaitės – Bitės g. 35, Panevėžys. Atvejis Pasvalyje

2020–09–07 ~14 val. lankėsi prekybos centre „Maxima“, adresu Vilniaus g. 48, Pasvalys. Atvejis Panevėžyje

2020–09–13 ~19.00 val. lankėsi p. c. „Maxima“, Klaipėdos g. 92, Panevėžys

2020–09–16 ~16.00 val. lankėsi tame pačiame prekybos centre. Kupiškio r. atvejis

2020–09-14 17.00 lankėsi Maximos prekybos centre Gedimino g. Atvejis Panevėžio m.

2020–09-12 12 val. lankėsi parduotuvėje Rimi Klaipėdos g. 82. Atvejis Panevėžyje

2020–09-10 ~14.00 val. lankėsi pard.Maxima, Klaipėdos g. 92, Panevėžys;

2020–09-11 13.00 val. vaistinėje „Camelia“, Nemuno g. 29, Panevėžys. Atvejis Panevėžyje

2020–09-15 ~15.00 val. lankėsi Norfos pard., Smėlynės g. 85, Panevėžys. Atvejis Panevėžyje

2020–09-15 15.00 val. „Aibės“ pard., Laisvės a.19–2, Raguva, Panevėžio r.

2020–09–16 ~14.00 val. lankėsi degalinėje „Deliuvis“, Kerbedžio g. 2, Panevėžys. Atvejis Biržuose

2020–09-11 9.30 val. pard. „Maxima“, Vabalninko g. 8A

2020–09–16 9.00 val. pard. „Maxima“, Vabalninko g. 8A. Atvejis Panevėžio m.

2020–09–16 lankėsi parduotuvėse: IKI– Rožynas, Piniavos skg. 10 – 1, Panevėžys, 16 val. „LIDL“ Smėlynės g. 112A, Panevėžys 18.30, Panevėžio žaros turgelyje 19 val. Visur buvo su kauke.

2020–09-18 14.30 valgė pietus Restorane „Lisitėja“ Respublikos g. 33, Panevėžys tuo metu lankytojų nebuvo, dėvėjo kaukę. Atvejis Pasvalyje

2020–09–07 ~14 val. lankėsi prekybos centre „Maxima“, adresu Vilniaus g. 48, Pasvalys. Atvejis Biržų r.

2020–09–07 po pietų lankėsi Labdaros ir paramos fondas „Vilties Šviesa“ (Kęstučio g. 12, Biržai) kieme.

2020–09-08 14.00 val. lankėsi Biržų rajono socialinių paslaugų centre (Rotušės 16A, Biržai).

2020–09-09 7.35 val. iš Biržų autobusų stoties vyko į Panevėžį maršrutiniu autobusu.

2020–09-09 apie 9.00 val. lankėsi VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės konsultacijų poliklinikoje.

2020–09-09 14.05 val. iš Panevėžio autobusų stoties grįžo į Biržus maršrutiniu autobusu. Kupiškio r.

2020–09–07 15.15 val. lankėsi prekybos centre „Maxima“ Kupiškyje, Gedimino g.,

2020–09–07 15.40 val. lankėsi Senukų prekybos centre Kupiškyje. Atvejis Rokiškyje

2020–09–07 ir 2020–09-10 17 val. lankėsi parduotuvėje Rokiškio mėsinė, Kęstučio g. 32, Rokiškis (buvo su kauke). Atvejis Rokiškyje

2020–09-09 17 val. lankėsi UAB Maxima, Respublikos g. 2, Rokiškis.

2020–09-11 10 val. lankėsi Iki parduotuvėje, Jaunystės g. 1, Rokiškis. (buvo su kauke). Alytaus apskritis Alytaus m. atvejis

2020.09.09 apie 15–16 val. lankėsi prekybos centre LIDL, Jazminų g. 32 a.

2020.09.11 apie 16 val. lankėsi sporto prekių parduotuvėse Ligoninės g. 2. Alytuje.

2020.09.14 apie 13 val. lankėsi prekybos centre LIDL Alytuje, Jazminų g. 32 a.

2020.09 16 apie 15–16 val. lankėsi prekybos centre IKI Naujoji g. 2C, Alytuje.

2020 09 16 apie 16 val. 30 min. prekybos centre RIMI Naujoji g. 7E, Alytuje.

2020 09 17 apie 15 val. 30 nuvyko pasiimti obuolių sulčių Alytuje, Naugarduko g. Telšių apskritis Telšių r.

2020–09-01 ~ 12 val. lankėsi kavinė Itališka pica Ežero g. 46, Telšiai

2020–09-01 ~ 14 val. lankėsi kavinė Branča

2020–09-04 ~ 16 val. lankėsi p. c. Senukai Luokės g. 76–2, Telšiai. Plungės r.

2020–09-11 nuo 18 val. apie 15 minučių buvo Maxima Plungėje, A. Jucio g. 5, su kauke.

2020–09-08 nuo 18 iki 18.30 val. sportavo Dariaus ir Girėno g. 2. Telšių r. atvejis

2020–09-14 Norfa (prie autobusų stoties) ir toje pačioje vaistinėje. Telšių r. atvejis

2020–09 –16 Norfa Gedimino g. 14 val. iki 14.40 val. Mažeikių r. atvejis

2020–09-14 – 2020–09–16 dienomis kasdien pietavo kavinėje adresu Laisvės 30, Mažeikiai, kavinė „Laisvės 30“, užtrukdavo po 30 min. Plungės r. atvejis

2020–09-14 18 val. „Maxima“, „Eurovaistinė“ Maximoje, J. Tumo– Vaižganto g. Mažeikių r. atvejis

2020–09-09 ~16 val. lankėsi „Šeimos sveikatos centre“ J. Basanavičius g. 22

2020–09-10 ~11:40 val. lankėsi SG Klinikoje Naftininkų g. 9, Mažeikiai. Mažeikių r. sav.

Rugsėjo 7 – 17–18 val. Mažeikių Maxima, Laisvės g. 56

Rugsėjo 9 – 17–18 val. Lidl parduotuvė

Rugsėjo 10 – knygų namai Draugystės g., Senukai, Eurovaistinė Žemaitijos g.

Rugsėjo 11 – 17–18 val. Mažeikių Maxima, Laisvės g. 56, Mažeikių turgelis, Naftininkų g. Atvejis Mažeikių r.

2020–09-05 Mažeikių turguje.

2020–09-10 Maxima Mažeikiuose, Žemaitijos g. 20 Atvejis Mažeikiuose

Atvejo maršrutas 2020–09-11 17–18 val. buvo Maximoje (Laisvės g. ). Atvejis Plungės r.

2020–09 –07 17.30 val. iki 18.00 val. didžioji „Maxima“ J. Tumo –Vaižganto g. 81, Plungė

2020–09-08 17.30 val. iki 17.45 val. didžioji „Maxima“ J. Tumo –Vaižganto g. 81 , Plungė

2020–09-09 17.30 val. iki 18.00 val. didžioji „Maxima“ J. Tumo –Vaižganto g. 81, Plungė

2020–09-10 17.30 val. iki 18.00 val. didžioji „Maxima“ J. Tumo –Vaižganto g. 81, Plungė

2020–09-11 17.30 val. iki 18.00 val. didžioji „Maxima“ J. Tumo –Vaižganto g. 81, Plungė Atvejis Plungės r.

2020–09-05 11 val. iki 11.20 p–vė „Aibė“ Dariaus ir Girėno g., Plungė

2020–09–13 18 val. iki 18.15 val. p–vė „Aibė“ Dariaus ir Girėno g., Plungė. Atvejis Mažeikiuose

2020–09-15 18 val. PC „Maxima“ Žemaitijos g. 20, Mažeikiai;

2020–09-17 12 val. buvo kavinėje laisvės g. 30, Mažeikiai;

2020–09-17 ~18 val. PC „Maxima“ Žemaitijos g. 20,

2020–09-18 ~12 val. parduotuvėje „Svara“ Ventos g. 9, Mažeikiai;

2020–09-18 ~18 val. PC „Maxima“ Žemaitijos g. 20, Mažeikiai

