Praėjusią parą – net 61 naujas koronaviruso atvejis: vakar registruoti 7 nauji židiniai situacija Radviliškyje vis rimtesnė, židinys Raseinių ligoninėje

Praėjusią parą Lietuvoje užfiksuotas 61 koronaviruso atvejis, praneša NVSC.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) rugsėjo 18 d. 9 val. duomenimis:

Patvirtintų koronaviruso (COVID-19) atvejų skaičius konkretiems žmonėms: 3565

Sergančių žmonių skaičius: 1283

Per vakar dieną patvirtintų naujų susirgusių žmonių skaičius: 61

Mirusių nuo koronaviruso žmonių skaičius: 87

Užsikrėtusieji koronavirusu, mirę dėl kitų priežasčių: 14

Pasveikusių žmonių skaičius: 2181

Izoliacijoje esančių asmenų skaičius (sergančių, sąlytį turėjusių, iš paveiktų teritorijų atvykusių, kuriems išduoti sprendimai aktualiu 14 dienų laikotarpiu): 8096

Nuo birželio 1 d. įvežtinių atvejų: 238

Sąrašas labiausiai koronaviruso paveiktų valstybių skelbiamas ČIA.

Šią savaitę, nuo rugsėjo 14 d. iki rugsėjo 20 d. imtinai, Švenčionių, Tauragės, Molėtų, Jurbarko, Šilalės, Raseinių, Trakų, Klaipėdos, Kėdainių, Kauno rajonų, taip pat Elektrėnų savivaldybės, Vilniaus ir Šiaulių miestų gyventojams bus intensyviau atliekami tyrimai dėl koronaviruso (COVID-19). Šiose 13 savivaldybių fiksuojamas didesnis sergamumas negu kitose Lietuvos savivaldybėse.

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) informuoja, kad per praėjusią parą Lietuvoje patvirtintas 61 koronavirusinės infekcijos (COVID-19) atvejis, 22 iš jų registruoti Vilniaus, 13 Kauno, 11 Šiaulių, 8 Telšių, 4 Panevėžio, 2 Klaipėdos bei 1 Marijampolės apskrityse.

Po kontakto su sergančiaisiais, epidemiologų vertinimu, užsikrėtė 45 asmenys. 15 asmenų užsikrėtimo aplinkybių specialistams nustatyti nepavyko. Be to, per praėjusią Panevėžio apskrityje registruotas vienas įvežtinis atvejis iš Didžiosios Britanijos.

40 atvejų siejama su židiniais

5 koronaviruso atvejai vakarykštę parą patvirtinti Radviliškio ligoninėje. Visi asmenys yra darbuotojai. Vakar NVSC gavo informaciją apie dar 23 teigiamus testų COVID-19 ligai nustatyti rezultatus. Asmenys informuoti, tačiau epidemiologinė diagnostika vis dar vykdoma, šie atvejai į statistiką bus įtraukti rytoj. Savo ruožtu, NVSC nurodė ligoninei į įstaigą nepriimti naujų pacientų, NVSC specialistai tęsia darbą šioje įstaigoje.

Kauno apskrityje registruoti 5 atvejai, siejami su židiniu Raseinių ligoninėje. Iš šių asmenų 3 yra darbuotojai, 2 – antriniai kontaktai. Vertinama, kad iš viso su protrūkiu siejami 7 COVID-19 atvejai. NVSC specialistai ligoninei yra pateikę rekomendacijas testuoti darbuotojus, taip pat numatyta vertinti, kaip ligoninėje laikomasi infekcijų kontrolės.

4 vakarykštę parą Vilniaus apskrityje registruoti atvejai siejami su Vilniaus Gabijos progimnazija. Vienas iš šių asmenų yra Gabijos progimnazijos, kitas – Vilniaus „Vyturio“ pradinės mokyklos mokinys ir 2 šeimų nariai. Gabijos progimnazijoje besimokantis vaikas buvo izoliuotas, todėl naujų kontaktų nenustatyta, o „Vyturio“ pradinėje mokykloje vaikas užkrečiamuoju periodu nebuvo, tad darbas šioje ugdymo įstaigoje vyksta įprastai. Iš viso šiuo metu nustatyta 19 susijusių atvejų.

2 atvejai Panevėžio apskrityje yra siejami su šeimos švente. Iš viso, vertinama, kad susiję yra 11 atvejų.

1 vakar registruotas koronaviruso atvejis Kauno apskrityje siejamas su židiniu Raseinių policijoje. Asmuo nėra įstaigos darbuotojas. Šiuo metu turimais duomenimis, iš viso su protrūkiu siejami 27 koronaviruso atvejai.

Dar 1 atvejis Kaune yra siejamas su transporto įmone. Tai jau 34-asis susijęs susirgimas.

Taip pat 1 atvejis, praėjusią parą registruotas Šiauliuose, siejamas su Šiauliuose veikiančia siuvimo įmone. Šiuo metu registruoti 45 su šiuo židiniu susiję atvejai.

Vilniuje vakarykštę parą patvirtintas 1 atvejis, siejamas su šeimos švente. Vertinama, kad iš viso su židiniu yra susijęs 9 atvejai.

Dar 1 atvejis Vilniuje registruotas susirgimas, siejamas su Vilniaus senamiestyje įsikūrusiu baru. Asmuo, vertinama, užsikrėtė namų aplinkoje nuo bare dirbančio asmens. Tai 3-asis susijęs susirgimas.

Taip pat vakar registruoti 7 nauji židiniai: 3 Vilniaus apskrityje, 2 Telšių, po 1 – Šiaulių ir Panevėžio apskrityse.

4 atvejai, Vilniaus apskrityje nustatyti vakarykštę parą, yra siejami su mokėjimų apdorojimus vykdančia įmone. Iš viso registruoti 5 COVID-19 atvejai. Pirmojo asmens užsikrėtimo aplinkybės nenustatytos.

Dar 4 nauji COVID-19 atvejai Vilniuje, vertinama, yra susiję su ledo ritulio treniruote ir varžybomis. Iš viso, šiuo metu turimais duomenimis, registruoti 5 su židiniu susiję atvejai. Pirmojo asmens užsikrėtimo aplinkybės nenustatytos.

5 atvejai Telšių apskrityje yra siejami su protrūkiu Mažeikių rajono savivaldybėje. 2 iš šių asmenų yra darbuotojai, kiti – susiję asmenys. Vienas iš šių asmenų yra Mažeikių „Ventos“ progimnazijos mokinys, kuris mokykloje užkrečiamuoju periodu nebuvo, tad kontaktų nenustatyta, darbas ugdymo įstaigoje vyksta įprastu režimu. Iš viso registruoti 6 su židiniu susiję atvejai. NVSC turimais duomenimis, savivaldybės patalpos dezinfekuotos, savivaldybėje apribotas pašalinių asmenų nebūtinas patekimas į patalpas.

Dar 3 nauji koronaviruso atvejai siejami su asmenine švente Plungės rajone. Iš viso su židiniu siejami 5 atvejai.

Taip pat naujas židinys registruotas Švenčionių rajone. Čia COVID-19 patvirtinta Švenčionių profesinio rengimo centro darbuotojui, kuris kontakto su mokiniai neturi. Iš viso iki šiol registruoti 2 susiję atvejai. Abu asmenys yra darbuotojai, neturintys tiesioginio kontakto su mokiniais.

Tuo metu, Šiaulių apskrityje židinys registruotas Kelmės ligoninėje. Praėjusią parą koronavirusas patvirtintas šios įstaigos darbuotojui. Izoliuoti 4 medikai. Šiuo metu pacientai į Vidaus ligų skyrių neguldomi, testuojama 14 šio skyriaus darbuotojų ir 8 pacientai.

1 naujas atvejis siejamas su židiniu Biržuose veikiančioje draudimo kompanijoje. Iš viso registruoti 2 susiję atvejai.

Be to, dar 5 asmenys, epidemiologų vertinimu, užsikrėtė po kontakto su asmenimis, kuriems patvirtintas koronavirusas, tačiau atvejai, šiuo metu turimais duomenimis, nepriskiriami infekcijos židiniams.

15 asmenų užsikrėtimo aplinkybės nėra aiškios

Šiuo metu epidemiologams dar nepavyko nustatyti, kaip užsikrėtė 15 asmenų. Epidemiologinių tyrimų metu nustatyta, kad asmenys išvykę į užsienį nebuvo, su patvirtintais COVID-19 atvejais nebendravo.

Specialistai nagrinėja šių užsikrėtusiųjų maršrutus, tad statistika dar gali keistis, jei būtų rastos sąsajos tarp atskirų atvejų.

Atkreiptinas dėmesys, kad vienas iš šių asmenų yra mokytojas, dirbantis dvejose mokyklose – Marijampolės Petro Armino progimnazijoje ir Marijampolės Marijonų gimnazijoje. Šiose ugdymo įstaigose izoliuoti 276 didelės rizikos sąlytį turėję asmenys. Izoliuoti mokiniai ugdomi nuotoliniu būdu.

Taip pat vienas asmuo, kurio užsikrėtimo aplinkybės nenustatytos, yra Klaipėdos licėjaus mokinys. Nustatyta, jog didelės rizikos sąlytį turėjo 15 bendraklasių. Izoliuoti mokiniai ugdomi nuotoliniu būdu.

Be to, 2 asmenys, kurių užsikrėtimo aplinkybės nenustatytos, yra Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“ ir Kauno „Aleksoto“ darželio-lopšelio darbuotojai. Epidemiologinis tyrimas tęsiamas, nustatinėjami kontaktai.

Taip pat vienas asmuo, kuriam COVID-19 patvirtinta vakar, yra Kauno Vytauto Didžiojo (VDU) studentas. Nustatyti 2 didelės rizikos sąlytį turėję asmenys.

NVSC informuoja, kad Lietuvoje iš viso patvirtinti 3565 COVID-19 ligos atvejai, tebeserga 1283 asmenys, 2181 – pasveiko.

Savo ruožtu, visuomenės sveikatos specialistai ragina žmones laikytis visų koronaviruso infekcijos plitimo prevencijos priemonių – rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo, dėvėti asmens apaugos priemones, laikytis fizinės distancijos ir kita.