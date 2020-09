Radviliškio ligoninėje nustatyti dar 23 koronaviruso atvejai

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) informuoja, kad ką tik gauta informacija apie Radviliškio ligoninėje nustatytus dar 23 teigiamus koronaviruso (COVID-19) atvejus. Taigi, pirminiais duomenimis, šioje įstaigoje jau nustatytas 31 infekcijos atvejis.

Koronavirusas, šiuo metu turimais duomenimis, patvirtintas 23-ims Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus pacientams bei 8 darbuotojams, iš kurių du dirba Priėmimo – skubios pagalbos skyriuje.

Izoliuoti visi Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus pacientai. Taip pat izoliuoti 37 darbuotojai, dirbantys Slaugos ir palaikomojo gydymo bei Priėmimo – skubios pagalbos skyriuose.

Radviliškio ligoninėje nuo vakar dirba NVSC specialistai.

Šiuo metu operatyviai vykdoma 23 atvejų epidemiologinė diagnostika.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) rugsėjo 17 d. 9 val. duomenimis, per vakar dieną patvirtintų naujų susirgusių žmonių skaičius yra 62. Prieš tai rekordinis atvejų skaičius buvo balandžio 18 dieną, kai naujų atvejų per parą fiksuota 90.

22 iš naujų vakar dienos atvejų registruoti Vilniaus, 17 Kauno, 15 Šiaulių, po 3 – Panevėžio ir Klaipėdos apskrityse. Tuo metu, po 1 atvejį vakarykštę parą registruota Marijampolės bei Alytaus apskrityse.

Po kontakto su sergančiaisiais, epidemiologų vertinimu, užsikrėtė 41 žmogus. 17 asmenų užsikrėtimo aplinkybių specialistams nustatyti nepavyko. Be to, per praėjusią registruoti 4 įvežtiniai atvejai.