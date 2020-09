Baškienė apie prasidedančią sesiją: išeinantis Seimas dirbs iki lapkričio vidurio

Ketvirtadienį šios kadencijos Seimo nariai rinksis į paskutinę sesiją, o lapkričio viduryje jie užleis darbo vietas naujai išrinktiems tautos atstovams.

„Prasidedančios rudens sesijos išskirtinumas yra tai, kad tai paskutinė šios sudėties Seimo sesija. Jos metu bus pateiktas ir vyks pirmasis valstybės biudžeto ir su juo susijusių įstatymų projektų svarstymas. Tai didžiulė atsakomybė dar šios kadencijos Seimui padaryti esminį darbą - pakloti pamatą būsimam valstybės biudžeto priėmimui, taip pat socialinio draudimo ir sveikatos draudimo biudžetams“,- Eltai sakė Seimo pirmininko pirmoji pavaduotoja, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos narė Rima Baškienė.

Jos teigimu, nueinantis Seimas turės pabaigti jau anksčiau pradėtus darbus.

„Yra daugybė statymų projektų, kurie yra apsvarstyti komitetuose, yra parengtos jų išvados. Sieksime priimti jau parengtus įstatymų projektus. Vyriausybė teikia daug įstatymų, susijusių su COVID -19 galimo plitimo grėsme ir būtinybe šalinti jos padarinius. Vyriausybė taip pat teikia įstatymų pataisas dėl socialinės atskirties mažinimo, socialinių paslaugų kokybės gerinimo, korupcijos prevencijos“,- apie būsimus politikų darbus kalbėjo R. Baškienė.

Jos teigimu, šita sesija taip pat bus sudėtinga ir dėl to, kad tai priešrinkiminis laikotarpis.

„Kai kas nerimauja, kad gal būt Seimo nariai išvažiuos į apygardas, jie bus ne plenarinių posėdžių salėje, nebegalvodami apie atsakomybę ir lankomumą, dalyvavimą priiminėjant įstatymus, bet galvodami apie savo norą būti iš naujo išrinktiems. Apie tai kalbėsime su frakcijų seniūnais, kad Seimo nariai nepamirštų Seimo nario pareigos ir atsakomybės ir kad galėtume priimti žmonėms reikalingus įstatymus“,- sakė R. Baškienė.

Ji tikisi, kad jau išmoktos pandemijos pamokos bus sėkmingai pritaikytos ir rudens sesijoje.

„Seimas išmoko dirbti ir per pandemiją dirbo labai atsakingai. Priimant teisės aktus parlamentarai privalo būti plenarinių posėdžių salėje. Mes išmokome laikytis saugumo reikalavimo, higienos reikalavimų, turiu mintyje dezinfekuoti rankas ir dėvėti kaukes. Tikiuosi, kad plenarinių posėdžių salėje sėkmingai dirbsime saugodami save, saugodami kitus. Beje, Seimo komitetai galėjo ir dabar galės esant reikalui dirbti nuotoliniu būdu“,- sakė R. Baškienė.

Seimo pirmininko pirmoji pavaduotoja R. Baškienė sako, kad šitos kadencijos Seimas darbą baigs apie lapkričio vidurį, kai susirinks naujos sudėties parlamentas.

Ji pažymi, kad po trijų rugsėjo mėnesio darbo savaičių, kaip numato Seimo Statutas, viena savaitė bus laisva - ji skirta pasirengimui kitiems posėdžiams.

Statutas taip pat numato, kad iki spalio 17 d. turi būti registruotas kitų metų valstybės biudžeto projektas.

„Jo pateikimas Seimo tribūnoje numatytas spalio 20 d. Po biudžeto pateikimo 2 savaites yra nerengiami plenariniai posėdžiai, vyksta biudžeto svarstymas komitetuose. Po spalio 25 d. vyksiančio antrojo Seimo rinkimų turo Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) turi prievolę per savaitę patvirtinti galutinius rinkimų rezultatus, po to prezidentas per dvi savaites turi paskelbti naujojo Seimo pirmojo posėdžio datą. Tikėtina, kad tai galėtų būti lapkričio 12 d. Vėliausia galima data, kai šis Seimas baigs darbą ir susirinks naujas Seimas, yra lapkričio 16 d.“, - Eltai prognozavo R. Baškienė.

Rugsėjo 10 d., ketvirtadienį, Seimas rinksis į pirmąjį rudens sesijos, paskutinės šios kadencijos Seimo nariams, posėdį. Pagrindinis darbotvarkės klausimas – sesijos darbų programos projekto pristatymas.

Rudens sesijos metu numatoma surengti 25 posėdžius.

Sesijos darbų programos projekte siūloma svarstyti 540 teisės aktų (be lydimųjų), kuriuos teikia prezidentas Gitanas Nausėda, Vyriausybė, Seimo komitetai, frakcijos ir Seimo nariai.