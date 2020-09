Be veido kaukės degalinėje užkluptas vilnietis įsivėlė į konfliktą ne tik su policininke, bet ir teisėja

Be apsauginės veido kaukės degalinėje užkluptas vilnietis nosį ir burną bandė prisidengti megztiniu, o kai sulaukė policijos pareigūnės priekaištų ne tik dėl saugumo taisyklių nesilaikymo, bet ir garsiai reiškiamų keiksmažodžių, pareiškė, jog atsakomybę dėl jo padaryto pažeidimo turi prisiimti ir degalinės darbuotojai.

„Įėjęs į degalinę nebuvau įspėtas, kad galiu nusižengti įstatymams, manęs net neišprašė, o priešingai – leido nusipirkti kavos“, – tvirtino administracinėn atsakomybėn patrauktas Vilniaus gyventojas Gediminas V.

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Patrulių rinktinės pareigūnų sprendimu vyras buvo patrauktas administracinėn atsakomybėn ne tik dėl saugumo taisyklių, kai yra sukeliamas pavojus išplisti pavojingoms užkrečiamosioms ligoms, nesilaikymo, bet ir viešosios tvarkos ir žmonių rimties sutrikdymo.

Už šiuos pažeidimus policijos pareigūnai Gediminui V. skyrė tūkstančio eurų baudą, tačiau Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja, išnagrinėjusi pažeidėjo skundą, šią nuobaudą sumažino iki 600 Eur. Tačiau pažeidimo bylą nagrinėjusi teisėja nutarė vilnietį patraukti dar dėl vieno pažeidimo – teismo posėdžio metu Gediminas V. nesilaikė tvarkos, nutraukinėjo teisėją, o kai buvo įspėtas, kad už posėdžio tvarkos nesilaikymą gali būti skiriama bauda, ir toliau replikavo, įžeidinėjo teisėją. Už tai vyrui buvo skirta dar 150 Eur bauda.

Bylos duomenimis buvo nustatyta, kad dar birželio 4 d., kai šalyje buvo paskelbtas karantinas, apie 23.40 val., Gediminas V. su draugu apsilankė Vilniuje, Geležinio Vilko g. esančioje degalinėje „Circle K“. Vyras buvo be nosį ir burną dengiančios veido kaukės, bendraudamas su draugu garsiai keikėsi necenzūriniais žodžiais.

Kai triukšmaujantį vyrą priėjo sudrausminti tuo metu degalinėje buvusi policijos pareigūnė, Gediminas V. veidą ir nosį bandė prisidengti megztiniu, tačiau nesėkmingai – jis nuolat smuko.

Policijos pareigūnų paklaustas, kodėl viešoje vietoje yra be veido apsauginės kaukės ir garsiai keikiasi, vyras nieko negalėjo atsakyti.

„Tai kad laikausi karantino“, – megztiniu bandydamas dengti veidą ir nosį atsakė Gediminas V.

„Kodėl taip elgiatės – juk matote kitus žmones ir nereaguojate?“ – toliau klausė pareigūnas.

„Kodėl aš turiu reaguoti?“ – nusistebėjo pažeidėjas. Ir čia pat prisipažino, kad degalinėje keikėsi esą nejučia.

„Mane mokykloje taip išmokė“, – pridūrė Gediminas V.

Dėl padarytų administracinių nusižengimų pareigūnai vyrą pristatė į policijos komisariatą, čia jam buvo surašytas nusižengimo protokolas. Kol pareigūnai svarstė, kokią nuobaudą skirti pažeidėjui, šis parašė du paaiškinimus. Viename jų nurodė, kad degalinėje nesipriešino pareigūnams, pakluso visiems jų reikalavimams, o dar prieš surašant protokolą gailėjosi ir net maldavo atleisti už galimai padarytą nusižengimą.

„Manes niekas neįspėjo, nežinojau, kad galiu nusižengti įstatymui – labai prašau peržiūrėti visas aplinkybes ir remiantis tuo, kad labai gailiuosi dėl įvykusios situacijos, įvertinti žmogiškumo faktorių“, – policijai rašė Gediminas V.

O kitame paaiškinime jis pareiškė, kad nori gauti pareigūnų paaiškinimą, kodėl buvo sulaikytas, nors be jo tuo metu degalinėje esą buvo ir kitų asmenų, kurie apsauginėmis kaukėmis nebuvo prisidengę veidų.

„Noriu pažymėti, kad įėjęs degalinę nebuvau įspėtas, kad galimai galiu nusižengti įstatymams ir nebuvau išprašytas iš degalinės, o buvau aptarnautas – įsigijau kavos“, – nurodė Gediminas V.

Byloje ištirtas aplinkybes įvertinę policijos pareigūnai pažeidėjui skyrė tūkstančio eurų baudą, nors jam grėsė sankcija nuo 500 iki 1 500 Eur. Su policijos nutarimu nesutikęs Gediminas V. jį apskundė apylinkės teismui ir nurodė, kad nesutinka ne tik su sprendimu bei skirta bauda, bet ir pareikalavo „išsamaus bylos nagrinėjimo remiantis bylos medžiaga, surinktais įrodymais“.

Tuo metu policijos pareigūnai prašė pažeidėjo skundo netenkinti: „Gediminui V. buvo skirtas administracinis nurodymas, tačiau jis juo nepasinaudojo, atvykęs į bylos nagrinėjimą pažeidimų neneigė, aiškios pozicijos neišdėstė.“

Gedimino V. skundą Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja nagrinėjo žodinio proceso tvarka – į posėdį iškvietė ne tik pažeidėją, bet ir pažeidimą degalinėje užfiksavusius policijos pareigūnus. Tačiau teismas susidūrė su netikėtu pažeidėjo akibrokštu – jis nesilaikė nustatytos teismo posėdžio tvarkos, nuolat kalbėjo nesuteikus jam žodžio, neleido teisėjai vesti posėdžio, dėl to buvo įspėtas, tačiau ir po įspėjimo toliau kalbėjo, neklausė reikalavimų laikytis posėdžio tvarkos.

Neįtikėtina, bet Gediminas V. teisme bylą nagrinėjančią teisėją vadino „panele“ ir net suabejojo, ar ji yra teisėja: „Šitas asmuo, apsimetinėjantis teisėju“, „gal jūs valytoja, atėjusi iš gatvės“, „aš reikalauju, kad šitas žmogus, apsimetinėjantis teisėju, pateiktų dokumentą“.

Be to, jis teisėjai išsakė teisėjai tokias frazes kaip „jūs čia klykaudama“, „kas jums dar yra neaišku?“, „jūs savo teises kočiojate, dar net neprisistačiusi, kas jums suteikė tokius įgaliojimus“ „aš matau moterį, kuri apsimeta teisėja, nepateikusi dokumento, ir kočioja kažkokias teises“, „jūs prisistatykite, tuomet galėsite komanduoti, ką aš turiu daryti, ko ne“ ir t.t

Gediminas V. posėdžio metu taip pat primygtinai reikalavo, kad bylą nagrinėjanti teisėja prisistatytų ir pateiktų jam savo tapatybę bei įgaliojimus patvirtinantį pažymėjimą, nors posėdžio pradžioje bylą nagrinėjanti teisėja prisistatė vardu ir pavarde, taip pat vardu ir pavarde pristatė posėdyje dalyvaujančią sekretorę.

Kadangi Gediminas V. į teisėjos pastabas bei įspėjimus nereagavo ir trukdė nagrinėti administracinio nusižengimo bylą, teismas nutarė pažeidėjo skundą nagrinėti jam nedalyvaujant. Be to, už tvarkos nesilaikymą pažeidėjui buvo skirta 150 Eur bauda.

Bet pažeidėjo bylą išnagrinėjusi teisėja netgi priėmė šiam iš dalies palankų sprendimą – policijos skirtą tūkstančio eurų baudą sumažino iki 600 Eur.

Anot teisėjos, pažeidimą Gediminas V. padarė Vyriausybei šalyje paskelbus karantiną – tuo metu visi asmenys, vyresni nei 6 metų, buvo įpareigoti dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) viešose prekybos vietose.

„Gediminas V. viešoje prekybos vietoje (degalinės parduotuvėje) nedėvėjo burną dengiančios apsaugos priemonės, tai patvirtina liudytojos parodymai, tarnybinis pranešimas, tai užfiksuota vaizdo įraše, – nurodė teisėja. – Vaizdo įraše matyti, kad Gediminas V. tik priėjus pareigūnams bando dengtis veidą megztiniu, iki to momento jo veidas visiškai nepridengtas. Be to, matyti, kad ir toks dengimasis neefektyvus, nes megztinis nuolat smunka. Vaizdo įraše matyti, kad degalinės parduotuvėje yra nemažai kitų asmenų, todėl tokiais savo veiksmais Gediminas V. sukėlė pavojų išplisti pavojingoms ar ypač pavojingoms užkrečiamosioms ligoms.“

Be to, teisėjos teigimu, policijos pareigūnų užfiksuotas vaizdo įrašas patvirtina, kad Gediminas V. degalinės parduotuvėje keikėsi necenzūriniais žodžiais.

„Gediminas V. matė kitus žmones, matė pareigūnus, tačiau vis tiek vartojo necenzūrinius žodžius, – pabrėžė teismas. – Policijos pareigūnė teisme teigė, kad šiuos žodžius neabejotinai girdėjo ir pašaliniai asmenys, jai susidarė įspūdis, jog Gediminas V. provokuoja, nes ir pastebėjęs pareigūnus toliau keikėsi. Taigi jis suprato, kad girdint kitiems asmenims viešoje vietoje vartoja necenzūrinius žodžius, t. y. negalėjo nesuprasti, kad elgiasi nederamai ir pažeidžia viešąją tvarką.“

Nors teismui nekilo abejonių dėl pažeidėjo kaltės padarius jam inkriminuojamus administracinius nusižengimus, tačiau teisėja suabejojo paskirtos nuobaudos dydžio pagrįstumu.

„Skiriantis nuobaudą subjektas privalo atsižvelgti ir į kitas bylos aplinkybes – nusižengimo pobūdį, asmens kaltės formą, jo asmenybę, – pabrėžė teisėja. – Gediminas V. el. paštu pateiktame paaiškinime nurodė, kad gailisi dėl susiklosčiusios situacijos. Nors negalima to pripažinti kaip atsakomybę lengvinančios aplinkybės (nes jis kaltės dėl padarytų nusižengimų nepripažino), tačiau galima vertinti kaip teigiamai asmenį charakterizuojančią aplinkybę. Taip pat iš Administracinių nusižengimų registro matyti, kad Gediminas V. paskutinius 5 metus nėra baustas administracine tvarka, teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis, nėra teistas, tai taip pat vertintina teigiamai. Todėl teismas mato esant pagrindo skirti mažesnes baudas nei sankcijose numatytų baudų vidurkis.“

Bet net ir švelnesnę baudą gavęs Gediminas V. nesutiko – jis iš dalies palankų teismo sprendimą apskundė Vilniaus apygardos teismui ir prašė ne tik panaikinti baudą už teismo posėdžio tvarkos nesilaikymą, bet ir pareiškė, jog buvo nubaustas, nors „nedalyvavo darant administracinį nusižengimą“, o esą teisme niekas net neįsitikino, ar tikrai jis yra tas asmuo, kurį policijos pareigūnai sulaikė degalinėje.

Tačiau šie Gedimino V. skundai buvo pripažinti nepagrįstais – galutinėje ir neskundžiamoje nutartyje Vilniaus apygardos teismo teisėja nurodė, kad pažeidėjas pagrįstai nubaustas už padarytus pažeidimus, jam skirta bauda nėra per didelė, taip pat nėra jokių abejonių, kad būtent jis degalinėje nedėvėjo kaukės ir keikėsi necenzūriniais žodžiais.