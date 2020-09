Profesorė: saugotis reikės ir lapkričio 1-ąją, Kalėdas švęsime panašiai kaip Velykas

Kristina Pocytė, laida „DELFI diena“ ; Liudmila Timofejeva , www.DELFI.lt

Koronavirusui plintant vis intensyviau, Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro profesorė Aurelija Žvirblienė sako, kad maždaug po mėnesio bus aišku, kokią papildomą riziką sukėlė mokyklų atidarymas. Be to, pasak jos, jau aišku, kad ne tik lapkričio pirmąją, bet ir per Kalėdas turėsime saugotis panašiai kaip per Velykas.

„Židinių mokyklose bus. Nebuvo svarių priežasčių, kodėl mokyklos būti uždarytos, nes žinome, kad ir psichologinės problemos didelės, kai vaikai neina į mokyklas, nebendrauja. Pažiūrėsim, kaip seksis valdyti tuos protrūkius“, – laidoje „Delfi diena“ sako A. Žvirblienė. Po maždaug savaitės, pasak profesorės, turėtų paaiškėti ir ar atsiras atvejų, susijusių su savaitgalį vykusiomis Sostinės dienomis. Susiję straipsniai Vilnietis papasakojo, ką iš tiesų reiškia sunki koronaviruso forma: medikai vardija baisius liekamuosius reiškinius Koronavirusas dar vienoje mokykloje: katalikiškoje Kauno gimnazijoje izoliuota 30 moksleivių „Pavasarį turėjome Kaziuko mugę, irgi buvo baisu, bet nieko tragiško neįvyko. Po savaitės–dviejų pasimatys, ar labai smarkiai padaugės užsikrėtimo atvejų. Bet labai griežti suvaržymai irgi išsekina žmones ir nėra tikslinga labai griežtai varžyti, sakyti, kad ir lauke privaloma kaukes dėvėti“, – atkreipia dėmesį ji. Saugotis turėsime ir lapkričio 1-ąją, ir per Kalėdas Anot profesorės, saugumo priemonės kovojant su koronavirusu švelnėja, nes atsiranda vis daugiau informacijos. „Pavasarį mes turėjome vienintelį Kinijos pavyzdį, kai visiškas suvaržymas žmonių leido suvaldyti virusą, todėl šalys ėmėsi labai griežtų priemonių. Dabar pavyzdžių yra ir daugiau, pavyzdžiui Švedija“, – kalba A. Žvirblienė. Aurelija Žvirblienė Foto: DELFI / Kiril Čachovskij Įvairių nuomonių, pasak profesorės, buvo išsakoma ir dėl kaukių, todėl tai galėjo klaidinti žmones, bet dabar jau aišku, kad kaukė padeda apsisaugoti. „Geriau bet kokia nei jokios. Bet jas reikėtų keisti, jei jos vienkartinės. Jei daugkartinė, gali būti skalbiama, karštas lygintuvas tikrai nužudo virusą. Bet net ir kelias dienas dėvima kaukė vis tiek yra geriau negu nieko“, – pabrėžia A. Žvirblienė. Kadangi žmonės kaukes dėvi, profesorės teigimu, situacija neturėtų labai blogėti. Visgi iki Kalėdų virusas tikrai neišnyks ir švęsti jas turėsime panašiai kaip Velykas: „Ir lapkričio pirmąją, ir per Kalėdas turėsime saugotis, nesitikiu tokio stebuklo, kad per Kalėdas virusas bus išnykęs, nes jo plitimas intensyvėja, židinių atsiranda daugiau. Norėtųsi tikėtis, kad nepakliūsime į tokią situaciją, kokia buvo Ispanijoje, Italijoje.“ Įspėja jaunus žmones Visuomenėje paplitęs mitas, kad jaunam žmogui koronavirusas nepavojingas, tačiau, kaip teigia A. Žvirblienė, neteisinga taip manyti, nes kaip sureaguos žmogaus organizmas, priklauso ir nuo daug kitų faktorių. „Kartais jauni žmonės, kurie atsainiai žiūrėjo į virusą, susirgo ir pakeitė nuomonę, nes teko gydytis ligoninėje ir buvo rimtos komplikacijos“, – laidoje „Delfi diena“ pasakoja ji. „Kartais žmonės galvoja, kad jei kažkas serga besimptome forma, kad tai kažkoks kitoks virusas. Tai netiesa. Tas žmogus gali užkrėsti savo artimą šeimos narį, kurie sirgs labai sunkiai“, – priduria profesorė.

Įvertink šį straipsnį Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.







( 38 žmonės įvertino) 3.1316

Susiję straipsniai

Sekite Delfi naujienas socialiniuose tinkluose:

| Maža didelių žinių kaina

Rekomenduojame: