Partijos rinkimams jau skyrė 2 milijonus eurų, išsiskiria viena politinė jėga

Laikas likęs iki Seimo rinkimų pirmojo turo sparčiai tirpsta. Prie balsadėžių rinkėjai stos jau po kiek daugiau nei mėnesio. Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) puslapyje galima stebėti kaip pilnėja ir rinkimams skirtos partijų lėšos. Šiuo metu visos rinkimuose dalyvaujančios partijos šiam tikslui jau skyrė per 2 milijonus eurų, viena politinė jėga aiškiai išsiskiria iš kitų.

Centro partija – tautininkai rinkimų sąskaitoje VRK duomenimis turi jau per 80 tūkst. eurų, tiksli suma 82 245,20 eurų. Bene visa suma (80 tūkst. eurų) yra politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, skirti politinei kampanijai finansuoti, ją paskyrė Centro partija „Gerovės Lietuva“. Per pusę tūkstančio eurų rinkimams paskyrė Centro partijos pirmininkas Naglis Puteikis.

Darbo partijos sąskaitoje įspūdinga 308 tūkst. eurų suma. Visa ji buvo skirta pačios partijos iš politinės partijos gautų valstybės biudžeto asignavimų.

Politinės partijos „Drąsos kelias“ sąskaitoje – tik rėmėjų ir rinkėjų suaukota 2 tūkst. eurų viršijanti pinigų suma, tikslus skaičius – 2156 eur.

Kartų solidarumo sąjunga – Santalka Lietuvai rinkimų sąskaitoje – 602 eurai. Suma politiniam junginiui pervesta iš fizinių asmenų sąskaitų.

Krikščionių sąjungos rinkiminėje sąskaitoje – beveik 27 tūkst. eurų. Pakankamai neseniai susikūrusiai partijai rinkimų biudžetą suaukojo fiziniai asmenys aukomis ir partijos kandidatai rinkimuose. Patys kandidatai skyrė per 9 tūkst. eurų. Didžiausią sumos dalį pervedė pats partijos pirmininkas, Tėvynės sąjungą – Lietuvos krikščionis demokratus palikęs Rimantas Jonas Dagys, jis skyrė apie 9 tūkst. eurų.

Laisvės partijos sąskaitoje esanti pinigų suma jau viršijo 50 tūkst. eurų, tikslus skaičius – 51 041,53 eurai. Fiziniai asmenys aktyviai palaikė šią partijų, jie skyrė apie 45 tūkstančius eurų, per 5 tūkstančius šios sumos yra mažos fizinių asmenų aukos. Pinigus partijos rinkimų kampanijai skyrė nemažai Laisvės partijos sąraše esančių politikų. Pati partija į rinkimų sąskaitą pervedė 3500 eurų.

Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga savo rinkiminei sąskaitai skyrė 110 tūkst. eurų. 27 eurai buvo pervesti iš pačios partijos turėtų lėšų, visa likusi suma – partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, skirti politinei kampanijai finansuoti.

Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis savo rinkimų sąskaitoje taip pat turi gana solidžią sumą – per 140 tūkst. eurų, tiksli suma – 142 639,40 eurų. Iš partijos turimų lėšų Liberalų sąjūdis rinkimams skyrė per 21 tūkst. eurų, 110 tūkst. eurų – partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai. Per į tūkst. eurus skyrė fiziniai asmenys, panašią sumą – beveik 6 tūkst. eurų – patys kandidatai.

Lietuvos socialdemokratų darbo partija (LSDDP) rinkimų laukia taip pat pasiruošusi – jos rinkimams skirtoje sąskaitoje per 215 tūkst. eurų. Beveik visą šią sumą sudaro politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, o beveik 6 tūkst. eurus pervedė ir su šia partija rinkimuose dalyvaujantis Dainoras Bradauskas.

Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) rinkimų laukia pasiruošusi nemenką sumą pinigų – per 220 tūkst. eurų. Pati politinė partija skyrė 16 tūkst. eurų, 200 tūkst. – partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai. Fiziniai asmenys partijos rinkiminei kampanijai paaukojo apie 4 tūkst. eurų.

Gausiausia iš visų Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) rinkiminė sąskaita – joje 460 tūkst. eurų. Iš partijos turimų lėšų rinkimams yra skirti 8 eurai, lėšų paaukojo ir du fiziniai asmenys. Visa likusi rinkimams skirtų pinigų suma iš politinės partijos gautų valstybės biudžeto asignavimų.

Žaliųjų partija rinkimus pasitinka pasiruošusi, jos rinkiminėje sąskaitoje – beveik 86 tūkst. eurų. Fiziniai asmenys šiai partijai suaukojo per 35 tūkst. eurų, patys kandidatai paskyrė per 50 tūkst. eurų. 25 tūkst. eurų rinkimams paskyrė šios partijos lyderis Remigijus Lapinskas.

Nacionalinis susivienijimas savo rinkiminėje sąskaitoje turi beveik 14 tūkst. eurų. 8 tūkst. eurai iš šios sumos – pačios politinės partijos lėšos, bene 3 tūkst. eurų partijai skyrė fiziniai asmenys, apie 2 tūkstančius eurų – patys kandidatai.

Partijos „Laisvė ir teisingumas“ rinkiminėje sąskaitoje – apie 5 tūkst. eurų. Pinigus rinkimams skyrė abi partijos iš kurių sudaryta „Laisvė ir teisingumas“: Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) skyrė beveik 4 tūkst. eurų, o partija „Tvarka ir teisingumas“ – 200 eurų. Maždaug 700 eurų skyrė fiziniai asmenys.

Partijos „Lietuva – visų“ rinkiminėje sąskaitoje – apie 5 tūkst. eurų. Visą šią sumą skyrė fiziniai asmenys. Partijos atstovas Tomas Pačėsas partijos rinkimų reikmėms skyrė 3 tūkst. eurų.

Politinės partijos „Lietuvos sąrašas“ rinkiminėje sąskaitoje – 200 eurų. Visa ji skirta iš pačios partijos turimų lėšų.

Gausi ir Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų (TS–LKD) rinkiminė sąskaita – joje 327 tūkst. eurų. Pati partija iš turimų lėšų skyrė 21 tūkst. eurų, fiziniai asmenys – apie 5 tūkst. eurų. Likusi suma – politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai.

Delfi primena, kad Seimo rinkimai vyks spalio 11 dieną.