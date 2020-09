Veryga ėmėsi šoko taktikos nenorintiems nešioti kaukių: susitarkime, kiek žmonių esame pasirengę palaidoti dėl patogumo

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga ėmėsi šoko taktikos besipiktinantiems dėl reikalavimų nešioti kaukių. Jis siūlo tuomet susitarti, kiek žmonių gyvybių esame pasirengę paaukoti, kad jie galėtų gyventi patogiai.

„Susierzinimo nebeišvengsime, nesvarbu, kiek aiškinsime, nes per karantiną žmonės pavargo, ir psichikos sveikatos rodikliai rodo, kad esame pikti. Bet visada galvoju, ar tas nepatogumas yra per didelė kaina? (…) Susitarkime, kiek gyvybių sutinkame paaukoti, ir tada nenešiokime“, – per žurnalistės Daivos Žeimytės-Bilienės moderuojamą viešą diskusiją su ministru ir Lietuvos medikų sąjūdžio vadove Živile Gudlevičiene kalbėjo A. Veryga.

Ministras kalbėjo, kad diskutuojant apie kaukių nešiojimą neverta smulkintis apie kalbėjimą apie konkrečias vietas atskirai. Pasak jo, svarbu suprasti bendrą logiką.

„Jei mes susitinkame žmones, su kuriais kasdien nebendraujame, ir, jei bendravimas yra ilgesnis nei 15 minučių, ir, jei negalime išlaikyti dviejų metrų atstumą, ar sudėtinga kaukę užsidėti? (…) Gatvėje, kur tik prasilenkiame, nėra prasmės jų dėvėti. Ten, kur sėdime ilgą laiką, yra prasmė jas užsidėti. Reikėtų taip ir galvoti, ir be didesnių nurodinėjimų užsidėti“, – sakė A. Veryga.

Ministras nesutinka su tuo, kad Lietuva yra griežčiausias sąlygas nusistačiusi valstybė.

„Turėjome labai griežtą karantiną, buvo staigus visko stabdymas. Dabar sąlygos pas mus yra santykinai vidutinio griežtumo. Šalys, kurios išgyveno labai sudėtingą plitimą, pavyzdžiui, Šiaurės Italija net nupirko vienviečius suolus, ten jokių diskusijų apie kaukių dėvėjimą nėra“, – sakė A. Veryga.

Medikų nuotaikos įvairios

Dar vienas klausimų blokas buvo susijęs su paslaugų pacientams atnaujinimu. LMS vadovė sakė, kad medikų nuotaikos šiuo metu yra įvairios. Ji pažymėjo, kad pavasarinė banga jau išmokė medikus ir įstaigas saugiai dirbti. Ž. Gudlevičienė sutiko, kad pavyko užkardyti viruso plitimą per pirmąjį pirką.

„Židiniuose dirbusiųjų pasiaukojimas buvo didelis, buvo daug padėkų. (…) Tačiau virusas vis tiek gyvena šalia mūsų, ir visuomenė pradėjo abejoti, ar priemonės buvo veiksmingos, tikslingos, ar tikrai medikai dirbo. Žmonės sako, kad į įstaigas pakliūti neįmanoma, ligos uždelstas, padaugėjo mirčių, ir dabar visa ta sėkmingai suvaldyta situacija atsigręžia prieš medikus. Medikai turi atlaikyti didžiules apgultis, išklausyti neigiamus atsiliepimus, jie kaltinami dėl sveikatos paslaugų neprieinamumo. Ateina nusivylimas, nes gaunasi taip, kad dėl visko kalti medikai“, – sakė Ž. Gudlevičienė.

Ministras tikino, kad jau yra sudėlioti planai šaltajam metų laikui, kokį rezervą lovų reikėtų palikti užsikrėtusiems COVID-19.

„Šiandien neišnaudojame net trečdalio įrangos“, – sakė A. Veryga.