23 nauji koronaviruso atvejai: minimi „PravalFestas“, „Esperanza Resort“, Kęstučio batalionas įvežtiniai atvejai iš dviejų šalių

Praėjusią parą Lietuvoje užfiksuoti 23 nauji koronaviruso susirgimo atvejai, praneša Sveikatos apsaugos ministerija.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) rugsėjo 1 d. 9 val. duomenimis:

Patvirtintų ligos atvejų skaičius konkretiems žmonėms: 2929

Sergančių žmonių skaičius: 973

Per vakar dieną patvirtintų naujų COVID-19 susirgusių žmonių skaičius: 23

Mirusių nuo koronaviruso žmonių skaičius: 86

Užsikrėtusieji koronavirusu, mirę dėl kitų priežasčių: 13

Pasveikusių žmonių skaičius: 1857

Izoliacijoje esančių asmenų skaičius (sergančių, sąlytį turėjusių, iš paveiktų teritorijų atvykusių, kuriems išduoti sprendimai aktualiu 14 dienų laikotarpiu): 5115

Nuo birželio 1 d. įvežtinių atvejų: 191

Sąrašas labiausiai koronaviruso paveiktų valstybių skelbiamas ČIA.

Šią savaitę, nuo rugpjūčio 31 d. iki rugsėjo 6 d. imtinai, Molėtų, Kauno, Trakų, Švenčionių, Kupiškio, Skuodo, Tauragės ir Pasvalio rajonų, taip pat Elektrėnų, Vilniaus ir Kauno miestų gyventojams bus intensyviau atliekami tyrimai dėl koronaviruso infekcijos. Šiose 11-oje savivaldybių fiksuojamas didesnis sergamumas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) negu kitose Lietuvos savivaldybėse.

Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos rugsėjo 1 d. 9 val. duomenimis:

Per vakar dieną ištirta ėminių dėl įtariamo koronaviruso: 4660

Iki šiol iš viso ištirta ėminių dėl įtariamo koronaviruso: 643704 (iš jų – 176344 iš mobilių punktų).

Po kontakto su sergančiaisiais užsikrėtė 18 žmonių

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) informuoja, kad per praėjusią parą Lietuvoje patvirtinti 23 koronavirusinės infekcijos (COVID-19) atvejai. 11 iš jų registruota Tauragės, 9 Vilniaus, 2 Kauno ir 1 Klaipėdos apskrityse.

Po kontakto su sergančiaisiais, epidemiologų vertinimu, užsikrėtė 18 žmonių, 2 asmenų užsikrėtimo aplinkybės šiuo dar nežinomos. Be to, per praėjusią parą registruoti 3 įvežtiniai atvejai.

Įvežtiniai atvejai – iš Graikijos ir Didžiosios Britanijos

Vakarykštę parą COVID-19 liga Vilniaus apskrityje patvirtinta dviem asmenims, į Lietuvą lėktuvu grįžusiems iš Graikijos. Jiems tyrimas koronavirusinei infekcijai nustatyti atliktas dėl jaučiamų koronavirusinei infekcijai būdingų simptomų.

3-iasis įvežtinis atvejis registruotas Klaipėdos apskrityje. COVID-19 liga patvirtinta asmeniui, į Lietuvą grįžusiam iš Didžiosios Britanijos. Asmuo testuotas profilaktiškai, infekcijai būdingų simptomų nejaučia.

17 naujų atvejų siejama su židiniais

3 vakar Vilniaus apskrityje nustatyti nauji koronavirusinės infekcijos atvejai siejami su rugpjūčio 15-16 d. Prienų rajone vykusiu „PravalFestu“. Vakar COVID-19 liga patvirtinta vienam šio renginio dalyviui ir dviem asmenimis, kontaktavusiems su renginyje dalyvavusiais žmonėmis. Iš viso su šiuo renginiu dabar siejama 18 atvejų, įskaitant patvirtintus per vakar.

Taip pat 1 naujas atvejis siejamas su protrūkiu viešbutyje „Esperanza Resort“. Iš viso šiuo metu, epidemiologų vertinimu, registruoti 4 susiję atvejai.

Be to, vakarykštę parą patvirtintas antrasis COVID-19 ligos atvejis, siejamas su viena statybų įmone Vilniaus apskrityje, bei antrasis atvejis, siejamas su atliekų tvarkymo įmone. Šis atvejis taip pat registruotas Vilniaus apskrityje.

Dar 11 atvejų vakar registruota Tauragės apskrityje. Visi šie asmenys yra kariai.

Be to, nustatyta, kad 1 žmogus Vilniaus apskrityje užsikrėtė po kontakto su asmenimis, kuriems patvirtinta COVID-19 liga.

2 asmenų užsikrėtimo aplinkybės dar nėra aiškios

Šiuo metu epidemiologams dar nepavyko nustatyti, kaip užsikrėtė 2 asmenys Vilniaus ir Kauno apskrityse. Asmenys tirti dėl COVID-19 ligai būdingų simptomų.

Epidemiologinių tyrimų metu nustatyta, kad asmenys išvykę į užsienį nebuvo, su patvirtintais COVID-19 atvejais nebendravo.

NVSC informuoja, kad Lietuvoje iš viso konkretiems žmonėms patvirtinta 2929 COVID-19 ligos atvejai, tebeserga 973 asmenų, 1857 – pasveiko.

Savo ruožtu, visuomenės sveikatos specialistai ragina žmones laikytis visų koronaviruso infekcijos plitimo prevencijos priemonių – rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo, dėvėti asmens apaugos priemones, laikytis fizinės distancijos ir kita.