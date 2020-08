Veryga pasakė, kuo situacija skiriasi nuo koronaviruso piko nuolat pildoma

Epidemiologinei situacijai vis blogėjant, per savaitgalį Lietuvoje buvo nustatyta apie 70 naujų koronaviruso atvejų. Pirmadienį sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga nuotolinėje spaudos konferencijoje pristatė naujausias tendencijas.

Rekomendacijos darbuotojams

Ministras A. Veryga spaudos konferencijoje pristatė naujausias rekomendacijas.

„Pradėti norėčiau nuo rekomendacijų, kurios šiandien buvo pasirašytos, jomis bus galima vadovautis. Tai rekomendacijos dėl valstybės ir savivaldybių įstaigų jų valdomų įmonių darbo vietoms būtinų sąlygų pakeitimų. Mes ir patys šiandien jau vadovaujamės viena iš tų rekomendacijų – bendraujame nuotoliniu būdu“, – sakė ministras.

Yra rekomenduojama šią tvarktą taikyti privačioje įstaigose, įmonėse. Pagal galimybes siūloma organizuoti darbą pamainomis, kurių darbuotojai nesikeičia ir nesimaišo. Kita – skirtingiems darbuotojų srautams skirti nevienodą darbo pradžios, pabaigos ir pietų laiką.

„Tikslas aiškus – kad izoliuotos grupės kiek įmanoma mažiau bendrautų“, – sakė A. Veryga.

Posėdžius, pasitarimus, susirinkimus raginama vykdyti nuotoliniu būdu, jei ne – jų metu dėvėti kaukes.

Ragino tinkamai įvertinti

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) gydytoja epidemiologė Daiva Razmuvienė spaudos konferencijoje priminė, kad rugsėjo 1–osios šventė turi būti įvertinta atsakingai.

„Norėtųsi priminti, kad rytoj yra rugsėjo 1–oji, pagal visas rekomendacijas ugdymo įstaigos yra pasiruošusioms, tačiau žinant, kad tėvai, globėjai ir patys turi tam tikrų rizikos veiksnių, ar vaikai turi lėtinių ligų. Reikia žinoti, kaip mokykla rengia šventę, įvertinti savo šeimos asmenų asmeninę riziką“, – sakė D. Razmuvienė.

Svarsto keisti sergamumo rodiklius mažose savivaldybėse

A. Veryga priminė, kad dėl pasilinksminimo vietų darbo laiko apribojimo bus apsisprendžiama trečiadienį, Vyriausybės posėdyje. O programėlės, kuriose registruojasi barų lankytojai, nėra būdas suvaldyti plitimą.

„O programėlė nesaugo nuo užsikrėtimo. Bet pirminis tikslas ne kontaktus atsekti, o siekti, kad infekcija neišplistų. Todėl nereikėtų pervertinti jokios programėlės“, – spaudos konferencijoje sakė A. Veryga.

Ministras užsiminė, kad planuojama keisti ir savivaldybių sergamumo rodiklius. Nes vos vienas ar du atvejai mažose savivaldybėse ją įrašo į itin aukštos rizikos sąrašą.

„Šiandien ryte posėdyje savo kalbėjome apie savivaldybių rodiklis, ieškosime būdų, kaip pasitelktume daugiau rodiklių. Kad nebūtų taip, kad atsiradus vienam ar dviem atvejui, jos patenka į labai aukštą riziką ir tada ten testuojama santykinai daug gyventojų. Tikrai specialistai dabar tariasi, kokius dar rodiklius būtų galima pasitarti, kad būtų galima tiksliau įvertini savivaldybių rizikas“, – kalbėjo sveikatos apsaugos ministras.

A. Veryga įvertino ir dabartinį koronaviruso plitimo valdymą.

„Mes esame kažkur per vidurį to buvusio didžiausio piko (pavasarį, aut. p.). Taip ir reikėtų vertinti. Bet kas yra kitaip, nei per patį piką, tada kilimas buvo labai staigus. Dabar mes stebime, kad tas augimas yra, bet jis nėra labai greitas. Tai nereiškia, kad mes galime nusiraminti, bet pats plitimo greitis yra šiek tiek kitoks“, – apie dabartinius skaičius spaudos konferencijoje sakė A. Veryga.

Lietuvai perkopus rizikingą COVID-19 ribą – pasitarimas su Baltijos kolegomis

Lietuvai perkopus 16 koronaviruso atvejų šimtui tūkstančių gyventojų ribą, šią savaitę bus rengiamas pasitarimas su Baltijos valstybėmis dėl tolesnių veiksmų, sako sveikatos apsaugos ministras A. Veryga.

Pasak jo, šiuo metu derinama galimybė surengti nuotolinę konferenciją, kurioje dalyvautų Lietuvos, Latvijos ir Estijos užsienio reikalų bei sveikatos apsaugos ministrai.

„Tikimės, kad šią savaitę pavyks tokį susitikimą suorganizuoti, pasitarti ir pasikalbėti, kokios nuostatos Baltijos šalys ketina laikytis ateityje žinant, kad mūsų sergamumo rodikliai šimtui tūkstančių gyventojų perkopė 16 atvejų šimtui tūkstančių gyventojų“, – pirmadienį spaudos konferencijoje kalbėjo jis.

Naujausia statistika

Per praėjusią parą Lietuvoje patvirtinti 32 nauji koronaviruso atvejai, bendras skaičius siekia 2906, pirmadienį pranešė NVSC.

Šiuo metu koronaviruso infekcija tebeserga 967 asmenys, 1840 pasveiko.

Nuo COVID-19 iš viso mirė 86 asmenys, dėl kitų priežasčių mirė 13 užsikrėtusiųjų.

Izoliacijoje yra 4890 žmonės.

Nuo birželio 1 dienos Lietuvoje užfiksuoti 188 įvežtiniai atvejai.

Per praėjusią parą laboratorijose ištirti 1535 ėminiai, iš viso iki šiol ištirti 639 tūkst. 44 ėminiai.